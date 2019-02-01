🚦 Лебедева уверяет, что Аласания манипулирует. Президент обещает поддерживать НОТУ

Председатель наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Татьяна Лебедева уверяет, что отсутствие освещения важных событий с участием первых лиц государства Общественным вещателем не было причиной решения об отстранении Зураба Аласании. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Отрывок проекта решения, который цитирует, в частности З. Аласания, был предложен одним из членов наблюдательного совета Вячеславом Козаком, и частично вошел в окончательное решение Рады», – рассказывает Татьяна Лебедева, объясняя отказ комментировать ситуацию неутверждением протокола. Ранее глава совета уверяла, что протокол будет обнародован на сайте НОТУ не раньше, чем через 5 дней. Это якобы связано с тем, что документ должны одобрить все участники заседания.

Она также выложила полный текст «одного из проектов решений», чтобы «избежать инсинуаций». «Этот текст, повторю, не стал решением совета. Окончательная мотивация прекращения контракта с Аласанией будет обнародована в ближайшие дни», – подытожила Лебедева.

В обнародованном документе среди причин увольнения Аласании указано создание «исполнительной структуры во главе с исполнительным продюсером», которая, согласно документу, дублирует деятельность других структур НОТУ. На нее за 15 месяцев было потрачено 8 млн гривен бюджетных денег. Также у совета есть вопросы к финансовой политике НОТУ, в частности, к «режиму жесткой экономии», который был введен в октябре 2018-го, а также к аудиту EY, который отказал предоставлять выводы из-за того, что «Аласания не смог упорядочить финансовую отчетность компании».

Утримувалася від коментарів, бо не можу цього робити, поки не затверджено протокол. Але...У зв’язку з тим, що низка... Опубліковано Тетяною Лебедєвою Пʼятниця, 1 лютого 2019 р.

Ситуацию с НОТУ прокомментировали «Детектору медиа» также в Администрации президента. В АП обещают поддерживать Общественного вещателя: «Создание независимого общественного вещания было и остается огромной ценностью для Украины. Общественное является общим достижением власти и гражданского общества и всегда поддерживалось и будет поддерживаться президентом», – сказали в пресс-службе АП, не комментируя сам факт увольнения Аласании.

Тем временем, «Украинская правда» опубликовала открытое заявление «журналистов украинских СМИ», в котором указано о факте проявлении цензуры в вопросе расторжения контракта с главой правления Общественного вещателя Зурабом Аласанией. В открытом письме журналисты объявили о создании неформального сообщества «Инициатива “34”». В письме не указано, кто именно подписал данное заявление.

Напомним, вчера Наблюдательный совет НОТУ принял решение о досрочном увольнении Зураба Аласании с должности председателя правления НОТУ. Исполнять обязанности Аласании будет член правления НОТУ Николай Чернотицкий, который не прокомментировал согласен ли он возглавить НОТУ. Зураб Аласания пообещал судиться после обнародования причин, а также опубликовал проект протокола, в котором Наблюдательный совет НОТУ обвиняют Аласанию, в частности, то, что он не показал крестный ход за единую поместную церковь, заседание Генассамблеи ООН и один из экономических форумов в Харьков. На всех трех мероприятиях присутствовал президент. Член Наблюдательного совета Евгений Глибовицкий предлагает коллегам переголосовать отставку Аласании.

«Телекритика» надеется получить развернутые комментарии от Татьяны Лебедевой и Зураба Аласании.

Фото: НОТУ