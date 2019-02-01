⚡ Не лоялен к президенту. Зураб Аласания обнародовал причины своего увольнения

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины вменяет отстраненному от должности главы правления Общественного вещателя Зурабу Аласании то, что он не показал крестный ход за единую поместную церковь, заседание Генассамблеи ООН и один из экономических форумов – на всех этих мероприятиях присутствовал президент.

Об этом сообщил Зураб Аласания, опубликовав в своем Facebook часть проекта решения наблюдательного совета, на котором обосновывали его отстранение.

«Это не решение, но часть проекта такого решения наблюдательного совета, на котором наблюдательный совет обосновывает отстранение. Хоть бы не палились так открыто», – написал Зураб Аласания.

В документе указывается, что Аласания «не организовал вещание канала “UA:Перший” ни как “общественно-политического канала”, ни как “информационного и общественно-политического вещания с элементами просвещения”», а потому «канал не осветил оперативно либо не осветил вообще (кроме коротких упоминаний в новостях)» перечисленные события с участием президента.

Также отмечается, что Аласания неправильно понял принцип «отстранения от власти», что привело «к полной деполитизации новостей», что «прямо противоречит миссии “предоставлять достоверную и сбалансированную информацию об Украине и мире”».

Член наблюдательного совета НОТУ Евгений Глибовицкий, который отсутствовал на заседании, предлагает отменить результаты скандального голосования за отстранение Зураба Аласании от должности председателя правления НОТУ. Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, такой выход из сложившейся ситуации отвечает как закону, так и украинской практике управления. «Отменить результаты голосования о расторжении контракта с Зурабом Аласанией как содержащие процедурные нарушения, не оформленные в соответствии с требованиями закона об Общественном телевидении и радиовещании Украины и не позволяющие установить точный результат голосования», – отмечает Глибовицкий.

По его словам, сомнения вызывает отсутствие установленного мотива, который по закону мог бы быть основанием для отставки, а также результат голосования. «При 3 голосах “против” по крайней мере, по разным свидетельствам, от 4 до 6 членов наблюдательного совета сейчас утверждают, что они голосовали “против”. Это может ставить вопрос о доверии к процессу организации голосования, качества и подготовленности счетной комиссии и т. д. Но, если предположить, что кто-то из членов наблюдательного совета проголосовал за отставку, но говорит неправду, публично утверждая, что был/а против – возникает вопрос о добросовестности членов наблюдательного совета или наличии давления на них. Есть и другие процедурные проблемы, которые я ожидаю увидеть в судебных исках по вчерашнему голосованию», – отмечает Глибовицкий.

По его словам, совокупность этих подозрений ставит под сомнение результат голосования. Член совета предлагает созвать новое заседание наблюдательного совета и внести в повестку дня вопрос об ответственности председателя правления НОТУ. Глибовицкий призывает провести открытое заседание с рассмотрением вопроса в соответствии с требованиями закона.

Зураб Аласания, тем временем, написал в своем Facebook, что рассматривает возможность оспорить решение в суде.

«В противном случае я не вижу, как этот состав наблюдательного совета может дальше быть гарантом доверия к независимости общественного вещания, и должен уйти в отставку в полном составе. Для этого тоже есть правовые основания. Мяч на стороне наблюдательного совета ПАО НОТУ», – резюмирует Глибовицкий.

Напомним, наблюдательный совет НОТУ назначил и. о. главы Общественного вещателя члена правления НОТУ Николая Чернотицкого. Чернотицкий не присутствовал во время заседания наблюдательного совета, поэтому пока неизвестно, согласится ли он временно возглавить «Общественное». В комментарии «Украинской правде» глава наблюдательного совета Татьяна Лебедева сообщила, что полный текст аргументации увольнения Аласании будет обнародован спустя 5 дней – в протоколе на сайте НОТУ, членам совета необходимо время, чтобы его согласовать.

Зураб Аласания, тем временем, написал в своем Facebook, что рассматривает возможность оспорить решение в суде.

По собственной информации «Телекритики», вчера вечером Татьяна Лебедева после голосования отправилась в Кабмин, где обсуждалась тема недофинансирования НОТУ. Также у нашего издания есть сведения, что Зураб Аласания сам хотел покинуть должность главы НОТУ еще в октябре 2018-го.

Фото: НОТУ