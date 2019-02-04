Грантовый фонд Общественного вещателя оказался коррупционной структурой

«Телекритика» собрала публичные высказывания о благотворительном фонде в поддержку Национальной общественной телерадиокомпании Украины и поинтересовалась у его руководителя, почему члены наблюдательного совета заявляют о признаках коррупции в его работе.

Член наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александр Павличенко в своем Facebook заявил, что внутренний аудит по благотворительному фонду в поддержку Общественного вещателя стал одним из оснований, по которым был поставлен вопрос о непродлении контракта с действующим председателем правления Зурабом Аласанией. «Поломали всю запланированную повестку дня с определенными вопросами, зато был проголосован и появилось вопрос о результатах проведенного внутреннего аудита благотворительного фонда, который работает с донорскими средствами, предназначенными для поддержания деятельности ОАО «НОТУ». По результатам рассмотрения этого вопроса были приняты (фактически утверждены) рекомендации аудиторов, и одновременно этот материал стал одним из двух оснований, по которым был выдвинут вопрос о непродлении контракта с действующим председателем правления ОАО «НСТУ»», – сообщил Александр Павличенко.

Член наблюдательного совета и заместитель шеф-редактора «Детектор медиа» Светлана Остапа (от «Самопомочи») в своей статье говорит, что в отчете по фонду Общественного были указаны «признаки нарушений по использованию средств доноров»: «В начале заседания с голоса в повестку дня добавили вопрос: отчет о проверке управлением внутреннего аудита и ревизионной комиссией Фонда Общественного (этот фонд возник на базе общественной организации, которая была создана в 2014 году), через который идет львиная доля донорской помощи ПАО «НОТУ» , поставив его четвертым пунктом. Докладчики по вопросу проверки фонда представили присутствующим отчет и рекомендации. Из отчета видно, что существуют признаки нарушений по использованию средств доноров. Сразу после рассмотрения этого вопроса член НС Вячеслав Козак категорически настоял поставить в повестку дня и рассмотреть в закрытом режиме вопрос о досрочном расторжении контракта с председателем правления, поскольку к его предыдущим претензиям добавились еще факты по непрозрачному использованию средств фонда», – рассказала Светлана Остапа.

Член наблюдательного совета Владимир Яворивский (от «Батькивщины») в комментарии программе «Доброго ранку, країно!» представил свою версию событий – он уверяет, что была озвучена информация о том, что деньги в фонде распределялись непрозрачно. «Оказывается, был создан благотворительный фонд, у которого были спонсоры, предоставляющие деньги на Общественное. Оказалось, что этот фонд был просто “прокладкой”. Это самое страшное. Оно и решило голосование – Аласания набрал против себя очень много голосов. Когда ревизоры проверили функционирование этого благотворительного фонда, оказалось, что фонд только транслировал эти средства, который шли из Америки и тому подобное… Я, выступая, сказал, что могу себе представить, что будет, когда вытечет эта информация, а она обязательно вытечет, и все наши спонсоры узнают, как эти деньги использовались, а использовались они непрозрачно. Они завтра просто откажутся (финансировать). Из-за этого, как по мне, Общественного вообще не будет, потому что власть не будет его дофинансировать, а спонсоры от него откажутся. И тогда об Общественном телевидении можно просто забыть», – прокомментировал Владимир Яворивский.

Зураб Аласания в блиц-интервью The Babel сообщил, что фонд не проходил аудита, как таковых претензий к фонду не было озвучено. «Аудита как такового не было. А фонд работает отдельно. Я там не директор и никогда им не был. Когда мы пришли на Общественное, фонд уже работал. Ему доверяют доноры, и он работает все 4 года. И доноры продолжают с ним работать. И тут вопрос – какое право наблюдательный совет имел проводить аудит? Но они его и не проводили. Там была ревизионная комиссия, руководитель которой еще не является назначенным. Вчера они говорили так: “Тут есть вопросы к документам, и вот тут есть вопросы”. Но ни одной претензии не было. Говорили сугубо о рекомендациях. Они были приняты и проголосованы. (…) Фонд используется, чтобы финансировать конкретные проекты. Донорам проще работать с фондом, потому что компания не очень гибкая. Почти все новые программы выходили за грантовые деньги, потому что государство недофинансировало “Суспільне”. Вот доноры и делали что могли: давали деньги на программы, например, на вечернее шоу, проводили тренинги и так далее. Сейчас дебаты будут выходить за донорские средства. Фонд имел название “Благотворительный фонд поддержки Суспільного”», – говорит Аласания.

На прошлой неделе на «Телекритике» вышел материал о грантовых проектах на ТВ, где, в частности, речь шла о НОТУ. При подготовке материала были использованы данные, предоставленные пресс-службой Общественного. В НОТУ отнеслись к запросу «Телекритики» достаточно формально – нам отказали в развернутом комментарии о сотрудничестве с донорами, предоставив лишь перечень грантовых проектов без указания их бюджетов. Хотя в отчете НОТУ за 2018-й, который обнародован на сайте Общественного, указано, что в течение 2018 года предприятие привлекло донорской помощи на сумму $10 млн, и перечислены проекты (со 119 страницы) с указанием суммы грантов. Примечательно, что в отчете не упоминается благотворительный фонд НОТУ – информация подана так, будто деньги Общественное получило напрямую.

У фонда есть свой собственный сайт, где, в частности, прописано его полное название – «Поддержка создания и развития общественного телевидения и радиовещания Украины». На сайте указано, что он основан в июне 2014 года с целью «осуществления благотворительной и меценатской деятельности, направленных на развитие общественного вещания в Украине». В госреестре прописано, что фонд был основан 4 июня 2014-го, его руководителем значится Анна Десятова, а подписантом – Игорь Кобеля. Учредителями фонда являются общественный союз «Украинский Хельсинский союз по правам человека» и первичная профсоюзная организация ПАО «НОТУ», руководителем которой указан Александр Косяченко, экс-заместитель директора объединения музыкальных и развлекательных программ. Именно эта структура объявляла недоверие Зурабу Аласании 20 октября 2016-го. Ранее сообщалось о том, что в 2018-м Косяченко был сокращен.

На сайте фонда написано, что в течение 2018 года его силами на НОТУ были реализованы следующие проекты: «Шахтерская смена», «Поздно вечером шоу», «Агенти громад», «Своя Земля» и радиопроект «Сучасна громада». В частности, в документе говорится, что «Поздно вечером шоу» финансировалось Internews и USAID, общий бюджет 12 выпусков программы составил 3 974 598 грн (один выпуск оценен в 330 тыс. гривен). Также на сайте фонда доступен отчет за 2014–2016 годы, в котором указано, что фонд получил за этот период $1,5 млн от доноров.

Финансового отчета за 2017-й и 2018-й на сайте нет.

«Телекритика» обратилась к Анне Десятовой с просьбой прокомментировать заявления членов наблюдательного совета НОТУ о признаках нарушений по использованию средств доноров в БФ, но Анна отказала в комментарии, сославшись на занятость.

Фото: НОТУ