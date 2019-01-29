📺💎Зачем украинскому ТВ грантовые проекты?

Один из планов многих телеканалов на 2019 год – создание отдела фандрайзинга для систематизации сотрудничества украинского телевидения с международными организациями. Главная потребность в такой работе, говорят на телеканалах, – расширение возможностей тематической сетки канала, в основном с образовательной целью. Другими словами, каждый телеканал имеет свою целевую аудиторию и, отталкиваясь от нее, формирует контент, закладывая в него финансирование. Но далеко не всегда у телеканалов есть средства, чтобы отойти в немного от потребностей своей ЦА и освещать, к примеру, социально-политические события, происходящие в стране. Ведь лишь одна серия проекта (в зависимости от масштаба) может обходиться каналу от нескольких сотен тысяч до миллионов гривен. Именно в этих случаях на помощь телевизионщикам приходят доноры, заинтересованные в совместной работе над проектом. Согласно данным Киевского международного института социологии, в Украине в 2018 году 86% населения получали информацию из телеэкранов.

Как происходит работа доноров с телеканалами

Знакомство доноров и телеканалов происходит по-разному: международная организация, фонд или посольство страны открывает заявку (open call), в которой прописывает сумму гранта и требования к телеканалу (СМК), либо же доноры самостоятельно обращаются с предложением о работе напрямую к конкретному каналу. Бывают также ситуации, когда телеканал самостоятельно разрабатывает проект и под него уже ищет доноров, но это, как правило, случается только с молодыми, новосозданными СМК, желающими заявить о себе.

Медийные гранты, в свою очередь, также бывают разные. В основном выделяют уставные (на развитие организации), проектные (финансирование конкретного продукта) и образовательные (поездки, стажировки, тренинги для журналистов). Одним из самых ярких примеров сотрудничества журналистов и доноров, пожалуй, стал телеканал «Громадське», запустившийся в ноябре 2013 года. Необходимость в создании нового СМИ, журналисты «Громадського» объясняли тем, что за всю историю независимости страна еще не видела обещанного общественного вещателя, проект которого тогда еще пылился на полках, начиная с 1997 года, и никак не находил себе места. Проект независимого СМИ обошелся в круглую сумму. Согласно отчету «Громадського», в 2013 году первый взнос в проект составил 88 тыс. грн – от фонда «Возрождение», финансируемого американским миллиардером Соросом. Посольство США поддержало «Громадське», дав 400 тыс. гривен, посольства Королевства Нидерландов выделило 793 тыс. гривен. Немалую часть составили частные пожертвования – 550 тыс. гривен.

17 апреля 2014 года в стране появился общественный вещатель. Сотрудники реформированной государственной телерадиокомпании как никто были заинтересованы в сотрудничестве с международными организациями, как, в принципе, и последние. Начиная с 2016 по 2018 год «UA:Перший» реализовал 14 грантовых проектов.

Благодаря упомянутым проектам было создано мобильное приложение для трех каналов «Украинского радио», а также циклы передач, посвященные войне на Донбассе, посттравматическому синдрому и временно перемещенным лицам.

Сегодня на счету «UA:Перший» 12 грантовых проектов, которые еще находятся в разработке.

В основном – это проекты, направленные на развитие общественного вещателя в стране и повышение качества журналистики в регионах.

Несмотря на такую внушительную, на первый взгляд, работу, сотрудники НОТУ все равно жалуются на систематическое урезание бюджета и нехватку средств на производство.

«Бюджет Суспільного мовлення в 2019 году должен был составить 1 млрд 816 млн гривен. В первом чтении его обрезали на 816 млн, это почти целый бюджет за прошлый год (776 млн. – Ред). Во втором чтении добавили 5 миллионов и 100 гривен. Фактический бюджет 2019 года – 1 млрд 5 миллионов 100 гривен. Некоторые говорят, что систематическое недофинансирование – это ошибка топ-менеджмента в лице Зураба, который не сотрудничает с верхушкой парламента/Кабмина/Администрации. По-моему глубокому убеждению, и не должен. Конечно, между “ходить на поклон” и government relationships есть разница, но, в первую очередь, есть закон, где четко предусмотрено, каким должен быть бюджет “Суспільного” – и он должен строго выполняться. Но вы знаете, что в Украине с этим “пороблено”», – комментирует генпродюсер просветительского направления «UA:Суспільне» Татьяна Кисельчук.

Техническое оснащение канала выглядит, кажется, еще печальней.

«У нас три с половиной фотоаппарата, нет света, от слова “совсем”, 6 петличек на всю центральную дирекцию, серваки слетают, нет хранилища для материала. Смысл в том, что техническая база, которая нам досталась, требует нереального вливания денег, которых взять приблизительно негде», – добавляет Кисельчук.

Поэтому в 2019 году один из планов НОТУ помимо фандрайзинг-отдела – запуск сбора добровольных пожертвований.

Основной пласт проектов, вышедших при поддержке международных организаций, заняли социально-политические ток-шоу. К примеру, одним из самых успешных проектов при поддержке Агентсва США по международному развитию USAID и Internews на «UA:Перший» можно назвать «Вечернее шоу с Юрием Марченко» (формат late night show) – о чем свидетельствуют не только рейтинги, но и заинтересованность аудитории в свежем продукте, отличающемся от ранее приемлемых «ковровых» диалогов.

С ниже средней долей канала в осеннем сезоне прошлого года прошла премьера «Новых лидеров» на ICTV, созданная при поддержке ряда организаций, среди которых фонд «Відродження», Томаш Фиала («Dragon Capital») и «Нова Пошта». За рекламную часть проекта отвечал StarLightMedia – 3–4 миллиона долларов, в то время как сам проект обошелся в 800 тысяч долларов – 7 выпусков с хронометражем от 1,5 до 2,5 часов.

Помимо этого, в период 2018-2019 на «1+1» стартовало несколько гранатовых проектов, среди которых – развлекательный проект «Громада на мільйон» (2018 год, 7 выпусков, хр: 1 час) и сериал «Маршрути долі» (2019 год, 12 серий, хр: 48 минут).

«Я понимаю, что сейчас ТВ преимущественно занял развлекательную нишу, но все-таки не стоит забывать и об образовательной миссии телевидения. Именно такие проекты, как, к примеру, «Громада на мільйон» могут просто и доступно объяснить украинцам, что это за явление «децентрализация», как оно работает и какой отныне будет функционал у местных органов власти», – рассказала в комментариях «Телекритике» руководитель жанрового направления «1+1 Продакшн» и креативный продюсер проекта «Громада на мільйон» Алла Стащенко.

«Маршрути долі» – сериал, снятый при поддержке проекта «Укрепление общественного доверия», что финансируется Агентством США по международному развитию (USAID). Цель создания проекта ― показать судьбы людей, оказавшихся по разные стороны линии конфликта в Украине. Сюжет ленты разворачивается вокруг водителя микроавтобуса Сергея, роль которого исполнил актер Артем Мяус. Он перевозит людей через линию разграничения между временно оккупированными украинскими районами и подконтрольной территорией. Каждая серия ― это новая волнующая история людей, чьи судьбы изменила война на Востоке.

В отличии от StarLightMedia, «1+1» бюджетами проектов не делится, ссылаясь на конфиденциальность и на то, что подобные вещи нужно согласовывать с партнерами.

Помимо больших проектов, рассказала Алла Стащенко, «1+1» снимает еще и социальную рекламу.

«Также с программами USAID мы сняли ролики против коррупции. Например, у USAID есть такая программа «Проект сприяння академічній доброчесності в Україні» в школах и в университетах. О чем речь? Что ты должен прилежно учиться, не платить взяток, не списывать – и суть в том, что именно от этого будет зависеть, каким профессионалом ты станешь в будущем», – делится Алла.

Грантовый дерибан

Как мы уже поняли, суммы грантов могут быть совершено разными в зависимости от проекта. И тут надо разобраться в главной претензии скептиков – можно ли раздерибанить грант, ничего по сути не сделав? Топ-менеджеры заверили, что нет. Ведь перед тем, как получить средства от доноров, телеканал и фонд подписывают договор, в котором обозначены сроки исполнения работ и промежуточные отчеты, которые канал обязуется предоставлять в срок. За каждую просрочку, как правило, предполагается штраф, который назначает заказчик. Кроме того, в дополнениях к грантовым заявках прописаны стоимость тех или иных работ, которые понадобятся каналу для реализации проекта, в зависимости от которых и формируется бюджет проекта.

Плюсы и минусы грантового сотрудничества

Плюсы от такого сотрудничества очевидны – у телеканала появляется возможность работать над важными для страны проектами, тем самым визуализируя ключевые проблемы и упрощая основные месседжи реформ, проходящих в Украине. Помимо этого, региональным (в основном) журналистам благодаря грантам удается повысить уровень квалификации без финансовых вложений из собственного кармана.

Но в работе с грантодателями есть и свои недостатки. Во-первых, это влияние доноров на производимый контент. Как правило, готовый продукт максимально детально прописывается заранее, но при этом на любом из этапов, если это прописано в договоре, заказчик имеет полное право контролировать процесс и вносить свои коррективы, пожелания, которые далеко не всегда совпадают с видением исполнителя.

Во-вторых, далеко не всегда тематические проекты, которые не вписываются в общую концепцию канала, успешно «заходят» по телесмотрению. К примеру, большинство из вышеперечисленных проектов в среднем проходили по доле ниже средней по каналам. Причин этому несколько – узкая тема со своей целевой аудиторией, не всегда подходящий слот, который выделяет канал для трансляции проекта, и формат, иногда непривычный украинскому зрителю.