⚡🔥 Зураб Аласания уволен с поста главы Общественного вещателя

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины уволил Зураба Аласанию с поста главы правления. Решение было принято сегодня на заседании наблюдательного совета. Девятью голосами «за» было принято решение досрочно разорвать договор с Аласанией, о чем написала член наблюдательного совета НОТУ Светлана Остапа.

Щойно Наглядова рада Суспільного більшістю голосів проголосувала за дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією. 9 за, 3 проти. Опубліковано Svitlana Ostapa Четвер, 31 січня 2019 р.

Зураб Аласания подтвердил данную информацию «Телекритике»: «Это наблюдательный совет принял такое решение – вопрос к ним. Я сегодня “пас” в комментариях», – сообщил Аласания, отказавшись объяснить причины увольнения, а также согласен ли с принятым решением.

По информации «Телекритики», Зураб Аласания планировал уйти с Общественного вещателя еще в октябре прошлого года. Напомним, что Аласания был назначен главой правления НОТУ 10 апреля 2017 года сроком на 4 года.

Глава наблюдательного совета НОТУ Татьяна Лебедева отказала «Телекритике» в комментарии, сославшись на занятость.

Фото: «Радио Свобода»