⚡🔥 Зураб Аласания уволен с поста главы Общественного вещателя
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⚡🔥 Зураб Аласания уволен с поста главы Общественного вещателя

от Telekritika
От Telekritika 323
Главная Новости ⚡🔥 Зураб Аласания уволен с поста главы Общественного вещателя

С Зурабом Аласанией досрочно разорван контракт.

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины уволил Зураба Аласанию с поста главы правления. Решение было принято сегодня на заседании наблюдательного совета. Девятью голосами «за» было принято решение досрочно разорвать договор с Аласанией, о чем написала член наблюдательного совета НОТУ Светлана Остапа.

Щойно Наглядова рада Суспільного більшістю голосів проголосувала за дострокове розірвання контракту з головою правління ПАТ НСТУ Зурабом Аласанією. 9 за, 3 проти.

Опубліковано Svitlana Ostapa Четвер, 31 січня 2019 р.

Зураб Аласания подтвердил данную информацию «Телекритике»: «Это наблюдательный совет принял такое решение – вопрос к ним. Я сегодня “пас” в комментариях», – сообщил Аласания, отказавшись объяснить причины увольнения, а также согласен ли с принятым решением.

По информации «Телекритики», Зураб Аласания планировал уйти с Общественного вещателя еще в октябре прошлого года. Напомним, что Аласания был назначен главой правления НОТУ 10 апреля 2017 года сроком на 4 года.

Глава наблюдательного совета НОТУ Татьяна Лебедева отказала «Телекритике» в комментарии, сославшись на занятость.

Фото: «Радио Свобода»

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