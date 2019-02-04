Наблюдательный совет Общественного на этой неделе может пересмотреть увольнение Аласании

На внеплановом заседании рассмотрят вопрос объявления нового конкурса на пост главы НОТУ, а также пересмотр решения об увольнении Зураба Аласании в связи с нарушением процедуры. Об этом 1 февраля сообщила член наблюдательного совета НОТУ Светлана Остапа в комментарии новостям «UA:Першого».

Вместе с тем, у председателя наблюдательного совета НОТУ Татьяны Лебедевой 8 февраля заканчивается двухлетний срок пребывания на этой должности. В положении о наблюдательном совете НОТУ указано, что совет избирает на своем заседании из числа своих членов председателя, заместителя председателя и секретаря сроком на два года, они не могут занимать соответствующую должность более двух сроков подряд.

Как сообщала «Телекритика», член наблюдательного совета НОТУ Евгений Глибовицкий, который отсутствовал на заседании 31 января, считает, что результаты голосования о расторжении контракта с Зурабом Аласанией содержат процедурные нарушения и не являются оформленными в соответствии с требованиями закона «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины». Он 1 февраля предложил другим членам наблюдательного совета отменить результаты голосования, иначе, по его мнению, этот состав наблюдательного совета должен уйти в отставку в полном составе.

Тем временем, член правление НОТУ Николай Чернотицкий, которого 31 января наблюдательный совет назначил исполняющим обязанности главы Общественного вещателя, заявил, что не считает себя временным главой Общественного. Об этом 1 февраля сообщило «Громадське». «Я член правления Общественного вещателя и член команды Зураба Аласании… Я не присутствовал (на заседании Совета. – Ред.), я был уведомлен постфактум», – добавил он.

Коллектив НОТУ требует от наблюдательного совета объяснить причины расторжения контракта. Соответствующее заявление обнародовал, в частности, коллектив «Украинского радио» на своем сайте 1 февраля. «Мы, команда “Украинского радио”, требуем от наблюдательного совета встретиться с представителями радио и объяснить ситуацию с отстранением от должности председателя правления ПАО «НОТУ» Зураба Аласании», – говорится в сообщении, подписанном 25 сотрудниками «Украинского радио».

Аласанию поддержали также 20 продюсеров филиалов НОТУ. Они считают, что решение наблюдательного совета об увольнении Аласании – это прямая угроза свободе слова. Они подписались под открытым письмом, согласно которому, решение, принятое наблюдательным советом непублично и в закрытом режиме, является грубым нарушением принципов деятельности Общественного вещателя. В открытом письме, которое 1 февраля опубликовал «Детектор медиа», говорится о том, что решение должно быть отменено, а в будущем – заседания по рассмотрению таких вопросов должны быть публичными.

О ситуации вокруг увольнения Зураба Аласании высказались также министры. Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что наблюдательный совет должен объяснить причины увольнения, а также намекает на политическую составляющую – увольнение произошло за два месяца до выборов. Об этом он написал 1 февраля в Facebook. «Рулить UA:Общественное вещание, наверное, непросто. У нас случались дружеские дискуссии. В частности, по языкам национальных меньшинств в контексте регионального вещания… Наши мнения могли расходиться, но разговор всегда был дружественным и с большим уважением к позиции собеседника. Я не знаю, какие у наблюдательного совета вопросы к Зурабу, но они, по крайней мере, должны быть озвучены. А также должны стать предметом общественного обсуждения, как, собственно, и должно быть при “общественном” вещании. А вообще, подобная ситуация за два месяца до выборов – это, простите, ни в какие ворота не лезет», – считает глава МИД.

Глава МВД Арсен Аваков, которого называют покровителем Зураба Аласании, считает провокацией досрочное увольнение Аласании. Об этом он заявил 2 февраля, сообщает пресс-служба МВД. «Я не думаю, что хорошая идея в это время обкатывать технологии и ущемлять прессу. Я не думаю, что хорошая идея отстранить за два месяца до выборов главу Общественного вещателя непонятным способом. Мы сейчас внимательно за этим следим. Я думаю, что там есть, с чем разобраться. Скажу больше: я не вижу факта этого отстранения, я вижу факт очень серьезной провокации и нападения на свободу прессы за два месяца до выборов», – заявил министр МВД.

Решение наблюдательного совета НОТУ о досрочном расторжении контракта с Аласанией является «откровенно неожиданным», заявила 2 февраля в комментарии DW народный депутат от «Народного фронта», председатель комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар. «Наиболее важным сейчас остается вопрос, чтобы перед выборами президента ни одна политическая сила не получила контроль над Общественным вещателем, задача которого – быть альтернативой частным каналам, контролируемым олигархами, и предоставлять обществу объективную и актуальную информацию», – отметила она.

Напомним, председатель наблюдательного совета НОТУ Татьяна Лебедева уверяет, что отсутствие освещения важных событий с участием первых лиц государства Общественным вещателем не было причиной решения об отстранении Зураба Аласании. 1 февраля она выложила полный текст «одного из проектов решений», в котором указано, что среди причин увольнения Аласании, в частности, создание «исполнительной структуры во главе с исполнительным продюсером», которая дублирует деятельность других структур НОТУ. На нее за 15 месяцев деятельности было потрачено 8 млн гривен бюджетных денег. Также у совета есть вопросы к финансовой политике НОТУ, в частности, к «режиму жесткой экономии», который был введен в октябре 2018-го, а также к реакции руководства НОТУ на аудит EY: Аласания «не смог упорядочить финансовую отчетность компании», из-за чего аудиторы отказались «предоставлять выводы по аудиту».

Фото: НОТУ