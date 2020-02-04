Дарья Легони готовит на осень комедийный сериал для «Плюсов»

Телеканал «1+1» готовит комедийную сериальную линейку на осенний сезон. С прошлого года вещатель продлил на второй сезон два сериала – «Великі вуйки» и «СидорЕнко-СидОренко». Также осенью выйдет комедийный сериал производства Space production Дарьи Легони Фиалко. Об этом на презентации весеннего сезона «1+1» сообщила продюсер сериалов и фильмов канала Алена Еремеева.

Новый сериал с участием продакшена Легони находится на этапе соглашения. Также телеканал рассматривает возможность адаптации латиноамериканских комедийных сериалов, в частности некого бразильского ситкома, добавил Максим Кривицкий, генеральный продюсер «1+1», руководитель «Телевизионного бизнеса» 1+1 media.

Весенняя сериальная линейка «Плюсов» будет состоять преимущественно из мелодраматических сериалов. Всего выйдет 7 сериалов длительностью 90 часов. Среди новых проектов — два продукта производства «1+1 продакшен» — медицинская драма «Доктор Вера» (30 серий) и «Подари мне счастье» (8 серий). «Квартал 95» впервые работает не в комедийном жанре, а в жанре криминальной драмы – компания готовит сериал под названием «Мышеловка для кота» (12 серий). В числе других сериалов значатся второй сезон «Родственных связей» (8 серий) от Star Media, «Худшая подруга» (8 серий) от Art Forms, «Не отпускай» (8 серий) от «Гуд Медиа» и «Бедная Саша» (16 серий) от «Украинской продакшен студии».

Отметим, «Великі вуйки» производства «1+1 продакшен» имели в первом сезоне 16 серий; сериал является спин-оффом ситкома «Последний москаль». 40-серийный ситком «СидорЕнко-СидОренко» производства IQ Production — это адаптация российского сериала «ИвАновы-ИванОвы» компании Yellow Black and White.

Напомним, Space production готовит на весенний сезон для СТБ украинскую адаптацию российских сериальных проектов — процедурала «След» и докудрамы «Слепая».

Более детально о презентации нового сезона «1+1» читайте со временем.

Фото: Александра Йорк

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