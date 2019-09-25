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«1+1» начал съемки нового сериала «Подари мне счастье»

от Telekritika
От Telekritika 469
Главная КиноСериалы «1+1» начал съемки нового сериала «Подари мне счастье»

В мелодраме сыграют звезды сериалов «Хороший парень», «Две матери» и «За три дня до любви».

Телеканал «1+1» начал съемки мелодраматичного сериала «Подари мне счастье». В главных ролях – Анастасия Крылова и Олег Москаленко. Об этом сообщает пресс-служба канала.

В центре сюжета – история любви 23-летней Ульяны и 27-летнего Михаила. В детстве девушка перенесла тяжелую болезнь, в результате которой получила способность различать все ноты запахов. И теперь она решает идти к своей мечте – создать «аромат счастья». Однако встреча с обеспеченным наследником Мишей Клиновым меняет планы обоих. Молодые люди влюбляются друг в друга и забывают о карьерных целях.

«1+1» начал съемки нового сериала «Подари мне счастье»В мелодраме также сыграют Кирилл Дыцевич, Валерия Ходос, Алексей Череватенко, известные по сериалам «Хороший парень», «Две матери» и «За три дня до любви».

Продюсерами фильма от канала выступили Алена Еремеева и Дарина Жукова. Автор сценария – писательница Ирина Чернова (Люко Дашвар), работавшая ранее над сериалом «Хозяйка». Производством проекта занимается «1+1 Продакшн».

Премьеру сериала покажут на телеканале «1+1».

Фото: пресс-служба 1+1

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