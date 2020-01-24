СТБ сообщил детали сериала «Сліпа»

Новый сериал «Сліпа» стартует на телеканале СТБ 24 февраля в 18:00. Сериал будет идти с понедельника по пятницу, по две 25-минутные серии. Производством сериала занималась компания Space production Дарьи Легони-Фиалко. Об этом сообщает телеканал СТБ.

Главная героиня проекта — слепая провидица баба Люба. «Она обладает мудростью предков и чувствует людей, обращающихся к ней за помощью. Благодаря приметам и особым знаниям она помогает героям защитить себя и своих близких от невзгод. Связываться с окружающим миром ведунье помогает ее внучка Катя. Она ведет блог, в котором рассказывает истории людей, ищущих помощи у бабушки. А еще делится ее мудростью…», — уведомляет телеканал.

Генеральный продюсер и основатель Space production Дарья Легони-Фиалко так комментирует данный проект: «В основе проекта «Сліпа» лежат реальные судьбы людей. Этот цикл никого не оставит равнодушным – ни нас, сопричастных к производству, ни телезрителей. Мы очень долго искали нашу бабушку, потому что были уверены, что в наше время все еще есть настоящие слепые провидицы, которые видят судьбы и помогают людям. Мы искали ее невероятно долго, и в какой-то момент даже опустили руки и начали сомневаться, что найдем. Но нам удалось отыскать ту самую бабушку. В нашей бабе Любе есть мощь, сила и харизма, которые помогают ей видеть гораздо больше, чем зрячим людям. У нее для каждого найдется единственно правильный совет, мудрое наставление и ответ даже на самый сложный жизненный вопрос», — отметила продюсер.

Отметим, что телеканал не называет актрису, которая сыграла главную героиню, а также актерский состав: «Поскольку проект основан на реальных событиях, то все герои обычные люди», — ответили «Телекритике» на уточняющие вопросы.

Всего отснято 70 получасовых серий.

В анонсе телеканала сериал описывается так: «Когда случаются необъяснимые смерти и загадочные исчезновения родных, из ниоткуда берутся болезни, а потери идут одна за другой – найти выход сможет только та, кто видит сквозь тьму. Премьера, основанная на реальных мистических событиях».

Сериал был представлен на презентации нового сезона СТБ 23 января вместе с украинской адаптацией российского детективного сериала «Слід», производством которого также занимается Space Production.

Отметим, что мистический документальный сериал «Слепая» транслировался в РФ на канале ТВ-3, который ранее возглавляла Дарья Легони-Фиалко. Сериал выходил с августа 2014 года до осени 2016 года, за два года в эфир вышло 260 серий по 25 минут. Описание российского проекта практически совпадает с украинским, изменены только имена главных героинь: «Ослепшая в детстве из-за тяжелой болезни ясновидящая Нина видит гораздо больше, чем зрячие люди, она будто бы «чует» человека, угадывает самое сокровенное. Слепая не ищет общения, практически даже не выходит из дома. Ведунья живет в старом домике на краю деревни. Единственная ее связь с миром — внучка Аня. Но счастлив тот, кто знает сюда дорогу и может обратиться к ней за помощью. Видя гораздо больше, чем сами люди, она может объяснить природу их несчастий и подсказать путь к спасению».

«Телекритика» надеется получить более исчерпывающие ответы от пресс-службы СТБ.

ОБНОВЛЕНО в 2:45. В пресс-службе СТБ сообщили, что сериал «Сліпа» является украинской адаптацией израильского формата компании TeleAlliance Israel. Но на канале не ответили, в каких странах выходил «израильский формат» сериала. Также на канале не смогли объяснить сходство с российским сериалом «Слепая».

Режиссеры украинского проекта: Сергей Уманец, Елизавета Хоменко и Анатолий Степаненко; операторы: Олег Горобец и Евгений Михайлов.

Компания TeleAlliance Israel ранее была названа СТБ также форматчиком сериала «След». TeleAlliance — это российская компания с офисом в Израиле, к которой имеет косвенное отношение один из главных продюсеров российского сериала «След» Александр Левин. В разные годы он был продюсером и компаньоном в TeleAlliance Media Group, Tele-Format и на израильском русскоязычном «9 канале».

Фото: СТБ

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