Израильский форматчик «Следа» оказался российской компанией  

Израильская компания TeleAlliance, которая была названа СТБ форматчиком сериала «След» — это российская компания с офисами в Израиле, к которой имеет косвенное отношение один из главных продюсеров российского сериала Александр Левин. Об этом свидетельствуют данные с открытых источников.

На сайте TeleAlliance с адресом .ru предоставляется каталог продукции, в нем указан российский сериал «След». Сайт компании дублирован также на английском языке.

Один из главных продюсеров российского сериала «След» — Александр Левин. В разные годы он был продюсером и компаньоном в TeleAlliance Media Group, Tele-Format и израильском русскоязычном «9 канале».

Как уведомлялось, телеканал СТБ сообщил, что на 2020-й готовит украинскую версию процедурала «След» по формату компании TeleAlliance Israel. Адаптацией сериала занимается компания SPACE Production Дарьи Легони Фиалко и Катерины Ласкари (Андриенко). Сейчас идет работа над адаптацией сценария, после чего начнется кастинг актеров.

Отметим, осенью 2018 года на польском телеканале Polsat вышла местная версия телесериала Ślad, основанная на российском сюжете. Картина выходит по воскресеньям в прайме (в последние месяцы – в ночном офф-прайме), всего на сегодня вышло 92 серии.

Напомним, российский сериал «След» рассказывает о сотрудниках вымышленной спецслужбы – Федеральной экспертной службы (ФЭС), созданной в Москве в составе МВД России для борьбы с преступностью. По состоянию на май 2019 года в эфир вышло 2197 серий, они разбиты на 23 сезона. Идея сериала отсылает к американскому сериалу CSI, но в РФ идею сериала называют оригинальной разработкой.

Телеканал «Украина» транслировал российский сериал «След» с 2009-го по 2015 год в дневном слоте, после запрета на российский продукт, сериал был заменен якобы собственным сериалом «ФЭС» («Фактологическая экспертная служба»), где актеры и сюжет полностью совпадали с сериалом «След». Телеканал «Украина» уверял, что выкупил отснятые рабочие материалы сериала «След» и франшизу, после чего сделал на его основе новый продукт, в котором использованы дополнительные съемки, компьютерная графика, новый монтаж. В 2015 году Госкино аннулировало прокатное удостоверение, в мае 2019-го канал сообщал, что выиграл у Госкино апелляцию в этом деле.

Фото: Polsat

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