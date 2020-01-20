СТБ приступил к съемкам сериала «Слід»

СТБ совместно с Space Production приступил к съемкам многосерийного проекта «Слiд», премьера которого состоится весной 2020 года, сообщает пресс-служба телеканала.

Проект «Слід» является украинской адаптацией формата компании TeleAlliance Israel. Фильм расскажет о работе экспертов «Особливої слідчої агенції» под руководством Ольги Сергеевны Косач, которые специализируются на раскрытии сложных преступлений.

«Слід» – это очень важная часть сериальной стратегии телеканала СТБ. Уникальный формат, в котором на сегодня существует более 2000 эпизодов. Проект успешно адаптируют в разных странах, в том числе в России и Польше. А теперь, наконец, появится оригинальная украинская версия», – прокомментировала управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

Согласно заявлению пресс-службы, для съемок уже отстроены декорации — офис вымышленной организации «ОСА»: лаборатория, переговорная комната, действующие морг и тир, допросные с зазеркальной теневой, кухня для отдыха и кабинеты сотрудников. А также проведен кастинг, который на СТБ назвали «самым численным в истории Украины», акцентировав, что в нем приняли участие более 10 тыс. профессиональных и непрофессиональных актеров из разных стран.

Уже известно, что главная роль досталась украинской актрисе Татьяне Кравченко. Ранее Татьяна снималась в таких лентах: «Вещдок» (сериал, 2016 – …), «Агенты справедливости» (сериал, 2016 – …), «Пепел Феникса» (сериал, 2004), «Любовь слепа» (сериал, 2004), «Бабий Яр» (телефильм, 2002), «Черная рада» (сериал, 2000), «Остров любви» (сериал, 1995).

Остальные роли исполнят: Игорь Волков, Богдан Рубан, Оксана Борбат, Сергей Кияшко, Алексей Суровцев, Антонина Хижняк.

Шоураннер, режиссер-постановщик — Владимир Мельниченко. Исполнительный продюсер — Дмитрий Оленич. Оператор-постановщик — Владимир Гуевский. Автор сценария — Леся Волошина. Художник-постановщик — Андрей Гречишкин. Генеральные продюсеры: Дарья Легони Фиалко, Катерина Ласкари.

Отметим, ранее StarLightMedia объявила об адаптации нескольких известных сериальных форматов.

Напомним, телеканал СТБ сообщил, что на 2020-й готовит украинскую версию процедурала «След» по формату компании TeleAlliance Israel. Российский сериал «След» рассказывает о сотрудниках вымышленной спецслужбы –Федеральной экспертной службы (ФЭС), созданной в Москве в составе МВД России для борьбы с преступностью. По состоянию на май 2019 года в эфир вышло 2197 серий, они разбиты на 23 сезона. Телеканал «Украина» транслировал российский сериал «След» с 2009-го по 2015 год; после запрета на российский продукт сериал был заменен якобы собственным сериалом «ФЭС» («Фактологическая экспертная служба»), где актеры и сюжет полностью совпадали с сериалом «След». Телеканал «Украина» уверял, что выкупил отснятые рабочие материалы сериала «След» и франшизу, после чего сделал на его основе новый продукт, в котором использованы дополнительные съемки, компьютерная графика, новый монтаж. В 2015 году Госкино аннулировало прокатное удостоверение, в мае 2019-го канал сообщал, что выиграл у Госкино апелляцию в этом деле.

Фото: СТБ

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