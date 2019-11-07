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Канал «1+1» начал работу над новым сериалом «Меня зовут Саша»

от Telekritika
От Telekritika 313
Главная Новости Канал «1+1» начал работу над новым сериалом «Меня зовут Саша»

Производством 16-серийного проекта занимается «Украинская продакшн студия».

«1+1» начал съемки сериала «Меня зовут Саша», сообщает пресс-служба телеканала.

Проект будет состоять из 16-ти серий. В центре сюжета — девушка по имени Александра. После предательства возлюбленного, она бросает все и сбегает в столицу. Случайная встреча в поезде с Лерой меняет ее жизнь. Новая знакомая, спровоцировав аварию на железной дороге, исчезает с места происшествия, прихватив с собой крупную сумму денег из соседнего купе. Саша приходит в сознание уже в больнице и узнает, что ее обвиняют в случившемся, потому как ошибочно принимают за Леру. Теперь девушка вынуждена жить под чужим именем, постоянно ожидая разоблачения.

Сценарий: Татьяна Малахова, Ирина Чорна. Генеральный продюсер – Максим Кривицкий. Режиссер-постановщик сериала – Павел Тупик. В ролях: Анастасия Шульга, Екатерина Тышкевич, Александр Соколов, Тимофей Каратаев. Производством проекта по заказу «1+1» занимается «Украинская продакшн студия».

Фото: «1+1»

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