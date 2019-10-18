НовостиТВ

«1+1» начал съемки нового сериала «Доктор Вера»

от Telekritika
От Telekritika 728
Главная Новости «1+1» начал съемки нового сериала «Доктор Вера»

Производством 30-серийной медицинской мелодрамы занимается «1+1 Продакшн»

«1+1» запустил в производство новый сериал «Доктор Вера». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Сериал рассказывает о кардиохирурге Вере, муж которой внезапно исчезает. Вскоре появляется женщина, которая заявляет, что она и есть законная жена Андрея. Оставшись одна с ребенком, Вера вынуждена вернуться к работе.

Главные роли в сериале исполняют: Зоряна Марченко, Даниэль Салем, Марк Дробот.

Производством продукта по заказу канала «1+1» занимается команда «1+1 Продакшн». Продюсерами от телеканала стали Елена Еремеева и Дарина Жукова. Продюсер от «1+1 Продакшн» ‒ Кристина Шкабар. Над сценарием работали Лариса Марцева и Ирина Черная. Режиссером-постановщиком сериала выступил Тарас Ткаченко.

Напомним, в начале октября кинокомпания Star Media и телеканал «1+1» завершили съемки 4-серийного фильма «Ты мой». Дата премьеры пока неизвестна.

Фото: телеканал «1+1» 

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

The Guardian меняет пластик на картофель

23.01.2019

Платформа для издателей и рекламодателей Mox.tv теперь в...

26.06.2019

Фотограф «избил» Марка Цукерберга для обложки журнала

13.02.2018

?В слоте вместо «Крепостной» на СТБ сегодня появится...

18.03.2019

Трансляция королевской свадьбы стала самой рейтинговой на британском...

21.05.2018

☠ Конец Дикому Западу в цифровых СМИ: ЕС...

14.02.2019

Французские СМИ больше не будут высылать политикам статьи...

28.05.2019

В обход «Укрзализныци»: договор на рекламу в «Интерсити»...

04.07.2018

Без Зеленского, но со звездами: в Одессе снимают...

26.07.2019

2015-2019: 5 000 случаев дезинформации со стороны России

25.03.2019