«1+1» начал съемки нового сериала «Доктор Вера»

«1+1» запустил в производство новый сериал «Доктор Вера». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Сериал рассказывает о кардиохирурге Вере, муж которой внезапно исчезает. Вскоре появляется женщина, которая заявляет, что она и есть законная жена Андрея. Оставшись одна с ребенком, Вера вынуждена вернуться к работе.

Главные роли в сериале исполняют: Зоряна Марченко, Даниэль Салем, Марк Дробот.

Производством продукта по заказу канала «1+1» занимается команда «1+1 Продакшн». Продюсерами от телеканала стали Елена Еремеева и Дарина Жукова. Продюсер от «1+1 Продакшн» ‒ Кристина Шкабар. Над сценарием работали Лариса Марцева и Ирина Черная. Режиссером-постановщиком сериала выступил Тарас Ткаченко.

Напомним, в начале октября кинокомпания Star Media и телеканал «1+1» завершили съемки 4-серийного фильма «Ты мой». Дата премьеры пока неизвестна.

Фото: телеканал «1+1»

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