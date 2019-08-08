Семья Исаевых возвращается: на «1+1» выйдет новый сезон «Родственных связей»

Кинокомпания Star Media приступила к съемкам мелодрамы «Родственные связи 2» по заказу телеканала «1+1». История семьи Исаевых в 4 сериях после хорошего отклика у зрителей, получила продолжение на 8 серий. Продюсированием сериала от телеканала «1+1» занимаются Алена Еремеева и Дарина Жукова, от кинокомпании Star Media – Галина Храпко и Влад Ряшин.

«Высокие рейтинги первого сезона стали ответом, будет ли продолжение этой истории. И несмотря на то, что первый сезон закончился хеппи-эндом, нам все равно есть что рассказать зрителю. С самого начала в сюжет было заложено много конфликтов и вариантов их развития, поэтому концепция второго сезона сложилась очень быстро. В «Родственных связях 2» появятся новые персонажи, будут развиваться новые любовные линии, а герои переживут события, которые полностью изменят их судьбы. Уверена, этот сезон также не оставит равнодушной нашу аудиторию», – рассказывает главный продюсер сценарных разработок и сопровождения производства канала «1+1» Дарина Жукова.

По словам Галины Храпко, в новом сезоне будет больше экшена и обострится интрига, но искренность и эмоциональность сохранятся, а отношения между главными героями еще больше драматизируются.

«Наш зритель становится более избирательным, – делится продюсер, – поэтому «Родственные связи 2» требуют двойной отдачи от каждого на площадке: как съемочной группы и актеров, которые уже влюбили в себя зрителя, так и тех, кто появится в нашей истории. Для нас второй сезон – это всегда большая ответственность. И мы верим в его успех».

Режиссером сериала стал Владимир Харченко-Куликовский, оператором-постановщиком – Евгений Адаменко. В телефильме снимаются: Ольга Арнтгольц, Сергей Фролов, Алиса Лукшина, Алексей Зубков, Валерий Легин, Ольга Когут, Даниил Мирешкин, Олег Коркушко, Ольга Кияшко, Екатерина Тышкевич, Сергей Бережко, Галина Корнеева и другие.

Премьера первого сезона «Родственных связей» состоялась на «1+1» в ноябре 2018 года. Сериал стал лучшей 4-серийной мелодрамой 2018 года на телеканале и вошел в топ-3 премьерных 4-серийных продуктов осени на украинских каналах. Охват по аудитории 4+ (Украина) составил 5,7 млн ​​зрителей.

Фото: «1+1»