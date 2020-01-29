«1+1» назвал дату премьеры сериала «Худшая подруга»

3 февраля в 20:45 на телеканале «1+1» состоится премьера сериала «Худшая подруга» с украинскими актерами в главных ролях, среди которых – Клавдия Дрозд, Андрей Фединчик, Елена Стефанская, Дарья Легейда. Сериал будет выходить с понедельника по четверг. Об этом сообщает пресс-служба канала.

В центре сюжета восьмисерийной драмеди «Худшая подруга» – история талантливой, но бедной девушки Виктории из провинциального городка, которая мечтает заниматься кондитерским искусством и попрощаться со всеми долгами.

«Для Вики главное – осуществить свою мечту. Если у человека есть цель, то он ищет способы ее достичь. Вот и моя героиня — девушка, которая найдет выход из любой ситуации. Она использует возможности, которые ей подбрасывает судьба, и не боится ошибок. Вика эмоциональная и не скрывает этого — ей не страшно быть смешной. Правда, ее наивностью часто пользуются другие, но мир не без добрых людей, и Вика в этом убедится», – говорит актриса Клавдия Дрозд, которая играет в сериале роль главной героини Виктории.

Также в сериале снялись: Елена Стефанская, Оксана Сташенко, Дмитрий Усов и другие.

Производство продукта обеспечила кинокомпания Art Forms. Продюсерами стали Татьяна Гнедаш, Денис Пономаренко, Дарья Орешкевич и Сергей Ухин. Автор сценария — Татьяна Гнедаш. Также над сценарием сериала работали Юлия Васильева, Янина Вильготская, Филипп Маркович, Елена Писларий и Елена Кошиль. Режиссер – Сергей Сторожев. Оператор – Маркиян Канюка.

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Фото: «1+1»

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