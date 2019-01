👁👑 ProПрокат: фаворитки и двоечники в стране абсурда

С 31 января в прокате можно увидеть фестивальный хит Йоргоса Лантимоса, отечественную комедию и «трехглавое чудище от мира кино».

«Фаворитка» (The Favourite)

В ролях: Оливия Колман, Эмма Стоун, Рейчел Вайс, Николас Холт, Джо Элвин, Марк Гетисс

Сюжет абсурдной драмы Йоргоса Лантимоса вращается вокруг двух фавориток, соперничающих за внимание королевы Анны. Изначально на роль Сары Черчилль создатели фильма планировали взять не Вайс, а Кейт Уинслет – но трудно представить, какая химия могла бы возникнуть между «английской розой» и другими актрисами. В итоге и кастинг «с безуминкой», и интерьеры «Фаворитки» оказались конгениальны сценарию Тони Макнамары и Деборы Девис. Фильм уже собрал пригоршню наград и планирует собрать еще. Обязательно посмотрите его на большом экране – особенно если недавно остались разочарованы душной костюмной драмой «Мария, королева Шотландии» и соскучились по неподражаемому творческому методу режиссера.

«Море соблазна» (Serenity)

В ролях: Энн Хэтэуэй, Мэттью МакКонахи, Дайан Лэйн, Джейсон Кларк, Джимон Хонсу, Джереми Стронг

«Море соблазна» называют «трехголовым чудищем из мира кино» и «фильмом, в реальность которого вы не поверите». Его даже сравнивают с «худшим фильмом в истории» – «Комнатой» Томми Вайсо. Но нынешние показы «Комнаты» срывают аншлаг, а цитаты из него вошли в поп-культуру прочнее, чем фразы из «Касабланки» или шедевров Хичкока. Не исключено, что «Море соблазна» – «настолько плохой, что это даже хорошо» – тоже станет культовым. Эта диковинная новинка от режиссера Стивена Найта повествует о рыбаке (Макконахи), чья бывшая жена (Хэтэуэй) снова появляется на пороге и умоляет о защите. «“Море соблазна”, позиционируемое как нео-нуарный триллер, предлагает зрителю огромного тунца, несексуальные сцены секса, домашнее насилие, наемных убийц, зад Макконахи и поехавший сюжет, который мы не можем пересказать без спойлеров», – пишут критики. Что ж, устоять невозможно – берите друзей, побольше попкорна и постарайтесь выдержать эту смехопанораму до конца: расскажете потом своим детям, что видели один из худших фильмов в истории на большом экране.

«Встреча одноклассников»

В ролях: Валерий Харчишин, Андрей Бурим, Алексей Нагрудный

Следом за украинской адаптацией канадской комедии («Секс и ничего личного») нас ждет фильм по мотивам датского оригинала Klassefesten – режиссерская работа Али Бухтияровой и Валентина Шпакова. Представьте себе что-то из серии «Мальчишников», где вместо мальчишника – встреча одноклассников, а вместо Брэдли Купера – Валерий Харчишин (что значит «не хочу»?) А если серьезно, украинские комедии переживают светлые времена – по крайней мере, в финансовом плане, – так что если вам понравился трейлер, не сдерживайте себя и проголосуйте гривной за новый ситком.

«Смертельный лабиринт»

В ролях: Тейлор Расселл, Тайлер Лэбин, Дебора Энн Уолл, Джей Эллис, Ник Додани, Логан Миллер

Если в 80-х родители подростков боялись «дьявольских» настольных игр (апогеем этой паники стал фильм с Томом Хэнксом «Лабиринты и монстры»), то сейчас роль универсальной страшилки играют квест-комнаты. Режиссер «Смертельного лабиринта» Адам Робитейл оседлал этот тренд, предложив зрителю вариант «Пилы» или «Куба» в новом антураже: шестеро незнакомцев получают приглашения поучаствовать в квесте и оказываются в западне. Получился очередной кроссовер слэшера и психологического триллера: может, и не лучший в своем роде, но даже придирчивый Hollywood Reporter оценил его высоко, подчеркнув «визуальное остроумие» фильма, которое компенсирует его относительную мягкотелость по сравнению с «Пунктами назначения».

Не забудьте также, что 31 января стартует фестиваль «Вечера французского кино».

