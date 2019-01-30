💋 Гаррель, еще Гаррель: что смотреть на «Вечерах французского кино»

Безусловно, один из самых ожидаемых фильмов программы – «Честный человек» Луи Гарреля, чей «Молодой Годар» был главной звездой «Вечеров французского кино» в 2018-м. Сам автор сыграл в картине главную роль, изобразив вместе с Летицией Каста и Лили-Роуз Депп любовный треугольник безнадежно эгоистичных людей.

В качестве актера Гарреля можно будет увидеть и в фильме «Один король – одна Франция», снятом Пьером Шоллером, – это историческая драма о всем известных событиях 1789 года, с акцентом на двух влюбленных, которым не повезло жить в мятежные времена.

Кроме того, на фестивале покажут драму «Аманда» Микаэля Херса о молодом и бестолковом Давиде, чью жизнь резко меняет необходимость стать опекуном для малолетней племянницы. А для любителей комедий организаторы фестиваля, компания Arthouse Traffic, припасли «Что-то не так с тобой» Пьера Сальвадори и «Гаспар едет на свадьбу» Антони Кордье. С полной информацией о фильмах и датами показов можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что в США в это время проходит легендарный фестиваль Сандэнс, «выпускники» которого, как правило, становятся артхаусными хитами проката. Ранее мы перечисляли фильмы, на которые стоит обратить внимание в этом году.