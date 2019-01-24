🔥 Гостайны, маньяки и ток-шоу: 13 важных фильмов «Сандэнса»
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🔥 Гостайны, маньяки и ток-шоу: 13 важных фильмов «Сандэнса»

от Telekritika
От Telekritika 66
Главная Кино 🔥 Гостайны, маньяки и ток-шоу: 13 важных фильмов «Сандэнса»

Издание Variety опубликовало список фильмов, которые, по мнению журналистов, вызовут наибольший ажиотаж среди покупателей.

«Перспектива найти уникальный инди-фильм, который вырвется за рамки артхауса, вдохновила много напряженных торгов за последние годы. Порой эти лихорадочные переговоры и крупные сделки себя оправдывают, как произошло с “Бруклином” и “Станцией Фрутвейл”. Но в иных случаях студии обзаводятся фильмами вроде “Я, Эрл и умирающая девушка”, которые всех впечатляют на “Сандэнсе”, но усыхают под взглядом широкой публики», – пишет Variety. (Аналогичную мысль о столкновении фестивальных фильмов с массовым зрителем недавно высказывал гендиректор «Артхаус Трафика» Денис Иванов в интервью «Телекритике».)

А вот какие фильмы, согласно прогнозу издания, вызовут ажиотаж среди прокатчиков в этом году:

1. «Лапочка» (Honey Boy) – драма, в которой Шайа Лабаф сыграл собственного отца;
2. «Вечернее шоу» (Late Night) – комедия с Эммой Томпсон и Минди Калинг о попытке сценаристки вдохнуть жизнь в угасающее ток-шоу;
3. «Дитя робота» (I am mother) – постапокалиптическая драма о девочке, воспитанной роботом;

🔥 Гостайны, маньяки и ток-шоу: 13 важных фильмов «Сандэнса»

I Am Mother (2019) © Courtesy of Sundance Institute

4. «Нераскрытое дело Хаммаршельда» (Cold Case Hammarskjöld) – true crime о загадочной авиакатастрофе, в которой погиб 2-й генеральный секретарь ООН;
5. «Прощание» (The farewell) – новинка со звездой «Безумно богатых азиатов» Аквафиной о семье, которая организовывает постановочную свадьбу и скрывает от бабушки факт ее смертельной болезни;
6. «Встряхнуть палату» (Knock down the House) – документальный фильм о молодых членах Палаты представителей США, включая самую молодую представительницу Конгресса в истории, Александрию Окасио-Кортес;

🔥 Гостайны, маньяки и ток-шоу: 13 важных фильмов «Сандэнса»

Knock Down The House

7. «Красивый, плохой, злой» (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile) – очередное переосмысление истории маньяка Теда Банди с Заком Эфроном в главной роли;
8. «Джуди и Панч» (Judy and Punch) – фильм, в котором героиня Мии Васиковской мстит за трагедию, случившуюся во время марионеточного представления;

🔥 Гостайны, маньяки и ток-шоу: 13 важных фильмов «Сандэнса»

© Ben King, Judy and Punch

9. «Гостайна» (Official Secrets) – политический триллер с Кирой Найтли и Райом Файнсом о разоблачении шпионской операции в преддверии войны в Ираке;
10. «Ослепленные» (Blinded by the light) – музыкальный фильм о подростке, который в экономически тяжелых 1980-х вдохновляется песнями Брюса Спрингстина;
11. «Бриттани бежит марафон» (Brittany Runs a Marathon) – комедия о тусовщице, ставшей бегуньей;
12. «Люс» (Luce) – драма с Наоми Уоттс об африканском подростке, участвовавшем в боевых действиях и усыновленном белой семьей;
13. «С любовью, Антоша» (Love, Antosha) – документальный фильм о погибшем в 27-летнем возрасте актере Антоне Ельчине.

Напомним, что фестиваль стартовал сегодня, 24 января, в Юте. 4 февраля «Телекритика» расскажет об итогах «Сандэнса-2019», а вспомнить главных звезд прошлого фестиваля – и узнать, сбылись ли прогнозы об их успехе, – можете с помощью нашего предыдущего материала.

Заглавное фото: © 2018 Sundance Institute

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