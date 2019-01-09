Номинанты BAFTA: фильм «Фаворитка» оправдал свое название

Оливия Колман, сыгравшая королеву Анну в «Фаворитке» и на днях удостоенная «Золотого глобуса» за эту роль, может повторить свой триумф на грядущей премии BAFTA. Но если на «Глобусе» ей приходилось сражаться с конкурентками в категории «комедия/мюзикл», то BAFTA награждает лучшую актрису без оглядки на жанр – а значит, Колман предстоит соперничество с драматическими ролями Леди Гаги («Звезда родилась»), Виолы Дэвис («Вдовы»), Гленн Клоуз («Жена») и Мелиссы Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»). Именно Клоуз достался заветный «глобус» за роль в драме. Что ж, соперничество намечается явно не менее интересное, чем между героинями самой «Фаворитки».

А вот и все остальные претенденты (у «Фаворитки» – целых 12 номинаций).

Лучший фильм:

«Черный куклуксклановец», «Фаворитка, «Рим», «Зеленая книга», «Звезда родилась»

Лучший британский фильм:

«Богемская рапсодия», «Зверь», «Стэн и Олли», «Маккуин», «Тебя никогда здесь не было», «Фаворитка»

Лучший режиссер:

Альфонсо Куарон («Рим»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Йоргос Лантимос («Фаворитка»), Спайк Ли («Черный куклуксклановец»), Павел Павликовский («Холодная война»)

Лучший актер:

Кристиан Бэйл («Власть»), Стив Куган («Стэн и Олли»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Рами Малек («Богемская рапсодия»), Вигго Мортенсен («Зеленая книга»)

Лучший актер второго плана:

Адам Драйвер («Черный куклуксклановец»), Махершала Али («Зеленая книга»), Ричард Э. Грант («Сможете ли вы меня простить?»), Сэм Рокуэлл («Власть»), Тимоти Шаламе («Красивый мальчик»)

Лучшая актриса второго плана:

Эми Адамс («Власть»), Клер Фой («Человек на Луне»), Эмма Стоун («Фаворитка»), Марго Робби («Две королевы»), Рэйчел Вайс («Фаворитка»)

Лучший оригинальный сценарий:

«Власть», «Зеленая книга», «Рим», «Фаворитка», «Холодная война»

Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера:

«Зверь» (режиссер и сценарист Майкл Пирс, продюсер Лорен Дарк), «Камбоджийская весна» (режиссер, сценарист и продюсер Кристофер Келли), «Отступничество» (режиссер и сценарист Дэниэл Кокотайло), «Пили» — режиссер и сценарист Лиэнн Уэлэм, продюсер Софи Харман), «Рэй и Лиз» (режиссер и сценарист Ричард Биллингэм, продюсер Жак Дэвис)

Восходящая звезда 2019 года (зрительское голосование):

Барри Кеоган, Джесси Бакли, Лакит Стэнфилд, Летишиа Райт, Синтиа Эриво

Лучший фильм на иностранном языке:

«Догмэн», «Капернаум», «Магазинные воришки», «Рим», «Холодная война»

Лучший анимационный фильм:

«Остров собак», «Суперсемейка 2», «Человек-паук: Через Вселенную»

Лучший документальный фильм:

«RBG», «Маккуин», «Они никогда не станут старше», «Свободный подъем в одиночку», «Три одинаковых незнакомца»

Лучший адаптированный сценарий:

«Черный куклуксклановец», «Сможете ли вы меня простить?», «Человек на Луне», «Если бы Билл-стрит могла заговорить», «Звезда родилась»

Лучшая операторская работа:

«Богемская рапсодия», «Холодная война», «Фаворитка», «Человек на Луне», «Рим»

Лучший композитор:

«Черный куклуксклановец», «Если бы Бил-стрит могла заговорить», «Остров собак», «Мэри Поппинс возвращается», «Звезда родилась»

Лучший звук:

«Богемская рапсодия», «Человек на Луне», «Миссия невыполнима: Последствия», «Тихое место», «Звезда родилась»

Лучший монтаж:

«Богемская рапсодия», «Фаворитка», «Человек на Луне», «Рим», «Власть»

Лучшая работа художника-постановщика:

«Фантастические твари: Преступления Гриндевальда», «Фаворитка», «Человек на Луне», «Мэри Поппинс возвращается», «Рим»

Лучший грим/прически:

«Богемская рапсодия», «Фаворитка», «Две королевы», «Стэн и Олли», «Власть»

Лучший дизайн костюмов:

«Баллада Бастера Скраггса», «Богемская рапсодия», «Фаворитка», «Мэри Поппинс возвращается», «Две королевы»

Лучшие визуальные эффекты:

«Мстители: Война Бесконечности», «Черная пантера», «Человек на Луне», «Первому игроку приготовиться», «Фантастические твари: Преступления Гриндевальда».

Напомним, что критики остались не в восторге от главного триумфатора премии «Золотой глобус».

Фото: Getty Images