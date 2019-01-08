Критики негодуют из-за главного триумфатора «Золотого глобуса»

Как уже писала «Телекритика», «Богемская рапсодия» была холодно принята критиками: несмотря на то, что большинство рецензентов хвалило актерскую игру Рами Малека, сам фильм был окрещен чересчур стандартной рок-драмой. Оказывается, стандарты не смутили членов жюри «Золотого глобуса» – настолько, что фильм украл победу в одной из главных категорий премии у картины «Звезда родилась», которой многие пророчили триумф.

Большинство СМИ высказались о неожиданной победе сдержанно – но в заметках по мотивам церемонии само слово «неожиданная» кажется эвфемизмом «незаслуженной».

«Победа “Богемской рапсодии” приводит в замешательство», – гласит заголовок The Independent. The Ringer шутит, что Голливудская организация иностранной прессы без ума от Великобритании, поэтому и отдала трофей «экстремально британскому фильму». «Каким-то образом “Богемская рапсодия” победила в категории “лучшая драма”», – не скрывает сарказма обозреватель.

The Queensland Times называет вещи своими именами: «“Богемская рапсодия” не заслужила победы». The Morning Bulletin пишет: «Победа “Богемской рапсодии” – полнейший промах».

Напомним, что звезда фильма Рами Малек также получил «Глобус» за лучшую мужскую роль в драме. Остальные победители в ключевых категориях премии были следующими: лучшая комедия или мюзикл – «Зеленая книга», лучший режиссер – Альфонсо Куарон, «Рома», лучшая мужская роль (комедия) – Кристиан Бэйл, «Власть», лучшая женская роль (драма) – Гленн Клоуз, «Жена», лучшая женская роль (комедия) – Оливия Колман, «Фаворитка».

Говоря о странных триумфаторах, стоит напомнить и о недавней ситуации в Китае, где артхаусный фильм побил рекорд в прокате из-за обманчивого маркетинга.

Фото: Getty Images