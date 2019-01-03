Китайская драма побила рекорд в прокате из-за обманчивого маркетинга

Все мы давно привыкли к забавным YouTube-роликам, представляющим то «Сияние», то «Молчание ягнят» в духе романтических комедий. Оказывается, этот прием можно взять на вооружение и при продвижении новых фильмов. Тягостная драма Ган Би «Долгое путешествие в ночь», сразившая критиков в Каннах своей формой (в ней есть 50-минутное сновидение, снятое в 3D) и содержанием (речь о возвращении героя в город своего прошлого), в первый день проката заработала в Китае $38 млн, побив рекорд «Венома».

Но, по-видимому, дело не в неожиданно проснувшейся любви китайцев к артхаусу. Маркетинговая кампания ввела зрителей в заблуждение. Она намекала, что «Долгое путешествие в ночь» – идеальный фильм для первого свидания.

Получив в кинотеатре совершенно другой опыт, многие бросились писать в китайской соцсети Weibo негативные отзывы. На местном аналоге IMDb, Maoyan, у фильма 2,8/10 звезд, причем многие комментаторы жалуются, что были не в состоянии досмотреть его до конца.

А о том, что можно с сегодняшнего дня посмотреть в украинском прокате – и не разочароваться – читайте в нашем материале.

Фото: Di qiu zui hou de ye wan © LIU HONGYU