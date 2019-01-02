ProПрокат: английская няня для 11 детей из Моршина

С 3 января нам предстоит проверить, оказалась ли Эмили Блант самим совершенством в образе Мэри Поппинс, так ли пронзителен Уиллем Дефо в роли Винсента Ван Гога, как казалось по трейлеру, но самое интересное для украинцев – смог ли Аркадий Непиталюк после успешного режиссерского старта с провинциальным драмеди пройти крещение звездной приключенческой комедией?

«11 детей из Моршина»

В ролях: Ада Роговцева, Владимир Горянский, Гарик Корогодский, Александр Скичко, Сергей Бабкин

Авантюрная комедия 6+ – звучит необычно не только по меркам украинского, но и зарубежного кино. Увы, новинка дала не один повод для обвинений во вторичности: помимо заложенного в самом названии намека на «Оушена» для тех, кто помладше, картину преследует флер копирайт-скандала: сценарист и продюсер Владимир Нагорный утверждает, что его идею позаимствовал продюсер Сергей Лавренюк («DZIDZIO Контрабас»). Сценаристом и режиссером фильма, посеявшего раздор в украинском кинопроме, в итоге стал Аркадий Непиталюк («Припутни»). Несмотря на то, что один вариант новогоднего украинского фильма, сделанного по лекалам комедии «Один дома», мы видели совсем недавно («Приключения S Николая»), «11 детей из Моршина» с более звездным составом – включая камео Ольги Фреймут – и более язвительным юмором обещают гораздо лучшее времяпровождение.

«Ван Гог. На пороге вечности» (At Eternity’s Gate)

В ролях: Уиллем Дефо, Руперт Френд, Оскар Айзек, Мадс Миккельсен, Матье Амальрик, Эмманюэль Сенье

Если разбудить завсегдатая украинских кинотеатров через сто лет и спросить, что делают прокатчики, он ответит: «Опять локализуют названия, выпячивая громкие имена». Как вы уже поняли, в оригинале фильм называется просто «На пороге вечности» (а нижеупомянутый «Сильвио и другие» – и вовсе «Лоро»), но мало ли – вдруг кто-то примет достовернейшего Винсента на постере за какого-то безухого каторжника? Шутим-шутим: не признать в мастере сверхъестественных перевоплощений Уиллеме Дефо ван Гога невозможно. Драма Джулиана Шнабеля расскажет о последних годах жизни художника, а компанию Дефо при этом составит, возможно, самая мощная актерская братия из тех, что мы видели в последние годы в байопиках: Оскар Айзек («Аннигиляция»), Мадс Миккельсен («Ганнибал»), Руперт Френд («Смерть Сталина») – и аккомпанирующий голос Луи Гарреля.

«Сильвио и другие» (Loro)

В ролях: Тони Сервилло, Елена София Риччи, Риккардо Скамарчио, Касия Смутняк, Эвридиче Аксэн, Фабрицио Бентивольо

Чему американским режиссерам следовало бы поучиться у Паоло Соррентино – так это снимать байопики так, чтобы передать не букву, а дух событий. Особенное внимание на «Сильвио и другие» стоит обратить создателям «Богемской рапсодии»: биография Сильвио Берлускони оказалась на порядок рок-н-ролльнее музыкальной драмы – впрочем, оно и не удивительно, ведь речь о рок-звезде от политики. Сопровождаемый многочисленными групиз, сибарит Берлускони плывет по жизни, ни в чем себе не отказывая. (Но тех, кто помнит реальную биографию политика и темную сторону «берлусконизма», не удивит наличие приставки «траги-» у этой комедии.) Так что, в отличие от самого Берлускони, который остается персоной нон грата в Украине (и поделом), откровенный фильм о нем у нас очень даже придется ко двору.

«Мэри Поппинс возвращается» (Mary Poppins Returns)

В ролях: Эмили Блант, Мэрил Стрип, Лин-Мануэль Миранда, Колин Ферт, Анджела Лэнсбери, Бен Уишоу

Новая интерпретация сказки о няне-волшебнице заранее спровоцировала скепсис: нарочитой карамельностью постановки, банальностью переосмысления оригинальной книги (попытка вновь поверить в сказку на фоне взрослых проблем из реального мира – все это мы уже видели в недавнем «Кристофере Робине»), и даже сомнительными усами Бена Уишоу. Но самое главное – и в англоговорящем мире, и в бывшем СНГ есть свои идеалы Мэри Поппинс – Джули Эндрюс и Наталья Андрейченко соответственно, – так что перед драматической звездой последних лет Эмили Блант стояла задача не только сменить амплуа в фильме Роба Маршалла, но и достучаться до сердец, которые уже заняты. Впрочем, всем, кто не верит в эту возможность, мы адресуем слова ее героини из трейлера: «Вы забыли, как это – верить в чудо».

«Догмэн» (Dogman)

В ролях: Марчелло Фонте, Эдоардо Пеше, Нунциа Скьяно, Адамо Дионизи, Франческо Аквароли, Джанлука Гобби

Еще один итальянский мастер своего дела, чей фильм наконец-то добрался с фестивалей до украинского проката – менее именитый, чем Соррентино, но давно заслуживший себе репутацию летописца неаполитанских трущоб Маттео Гарроне («Гоморра»). Его «Догмэн» расскажет о токсичной дружбе между дружелюбным грумером Марчелло и хулиганом Симоне, который вовлекает его во все более опасные занятия. Фильм стал прорывом для Марчелло Фонте, сыгравшего роль своего тезки, и принес ему награду «Лучший актер» в Каннах. Если вам по душе мрачные социальные драмы с криминальной начинкой – но светлым посылом, – то обязательно дайте шанс «Догмэну», и все же держите вместе с нами пальцы за то, чтобы Гарроне иногда возвращался к фэнтези-экспериментам в духе его «Сказки сказок» с Сальмой Хайек.

Для коллажа использованы кадры: https://www.youtube.com /watch?v=V2k_t8hFjRE https://marypoppins.disney.ru/#more © Disney 2018.