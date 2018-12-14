🔞 Ряшины, ряженые и ничего личного

Наши сограждане – как правило, далекие от кино – любят обвинять создателей фильмов в насаждении «языковой шизофрении», если в картине звучит суржик (особенно досталось недавнему «Дикому полю»). Мол, как же так – никто в нашей стране так не общается! Нет, первого полнометражного фильма Ольги Ряшиной «Секс и ничего личного» это не касается: в нем звучит вполне приличный украинско-«варьятский». Но подумать только, какую волну возмущения у обеспокоенной общественности могла вызвать пометка «За пiдтримки Державного агентства з питань кiно», если бы широкие массы заметили ее на фоне стилизованных букв с постера фильма.

Ведь что же это получается – пока власть доказывает, что секса в стране нет, и собирает круглые столы, на которых порицается «пропаганда презервативов», один из шаловливых органов (гусары, молчать!) той самой власти выдает 13 млн грн на съемки комедии о секс-просвете. Причем новый багаж знаний о позах, техниках и прочем многообразии мира не приводит главного героя по имени Сергей (Роман Луцкий) на обочину жизни – наоборот, раскрепостившись, он находит любовь своей жизни, выводит криптовалюту и вообще дышит полной грудью.

Все верно, это достаточно стандартная романтическая комедия – просто под несколько более пикантным соусом, чем принято в rom-com. Но в ней нет ничего, что мешало бы сходить на премьеру вдвоем (имеется в виду пара влюбленных, а не пара «зритель + приставленный к нему координатор из Нацкомморали»). Так что выход «Секса и ничего личного» в предрождественский уик-энд, а не в День всех влюбленных, о котором идет речь в самом фильме, видится досадным – но так уж вышло, что больше одной громкой украинской премьеры в неделю пока выходить не может, а 14 февраля фильм конфликтовал бы с «Продюсером» Сергея Вэйна (ну или с бельгийскими «Горячими мамками»).

Если точнее, то это адаптация стандартной романтической комедии: оригинальный канадский My Awkward Sexual Adventure (2012) был одной из коммерческих вылазок достаточно талантливого драматического режиссера Шона Гэррити («Ясность», «Северное сияние»). Украинский «Секс и ничего личного» копирует прототип практически подчистую, ничего не изменив в сюжете о неловком бухгалтере, который навеселе ввалился в стриптиз-клуб и встретил там танцовщицу Диану (Анжелика Николаева), которая взялась сделать его мужчиной в глазах требовательной невесты (Наталия Мазур).

«Практически» означает, что колоритом картина все-таки обзавелась: бросившая Сергея невеста посылает его в Прагу «поблевать с Карлова моста» (заветная мечта многих офисных работников, которую она преподносит как оскорбление), в стриптиз-клубе работает русский вышибала, готовый за чаевые кричать «Слава Украине!», а у лучшего друга героя (Сергей Притула), знаменитого ловеласа, появляется одухотворенная девушка-львовянка, чьи консервативные родители не спешат благословить их союз.

На радость таким консервативным родителям сцена из оригинала с кросс-дрессингом главного героя не сохранилась; в украинском варианте Диана только мажет ему губы блеском, так что на марш равенства он попадает, в отличие от героя Джонаса Черника, без парика и каблуков.

Не на радость консервативным родителям, вибраторы, БДСМ и сцена с канталупой (гусары, это растение семейства тыквенных!) в ремейк все-таки перекочевали.

Если же говорить об особенностях, по которым понятно, что «Секс…» – это все-таки украинское кино, то продакт-плейсмент никак не обойти вниманием. У нас уже научились интегрировать Показанные Крупным Планом бутылки и прочие емкости в сюжет, а теперь тестируют, насколько далеко в этом можно зайти. «Секс и ничего личного» выходит на новый уровень навязчивости нативной рекламы: во-первых, здесь спонсорская быттехника участвует в эдакой многоходовочке – сначала она куплена как элемент роскоши, потом изъята за долги, а после возвращена хозяйке уже как память. Во-вторых, сценку с изъятием разыгрывают Андрей Данилко и Инна Белоконь («мама Сердючки») – правда, в образе чешских судебных приставов, – но все равно выходит, что камео одной из самых ярких пар украинского ТВ израсходовано на то, чтобы напомнить: они – еще и одна из самых навязчивых пар в украинской рекламе.

Что касается несчастного кухонного комбайна, то о нем остается лишь снять спин-офф – разве не так поступают в голливудской традиции с героями второго плана, чей потенциал еще не до конца раскрыт? Может, заодно удастся в следующий раз уломать легендарный бренд продемонстрировать логотип на костюме – а то и жакет характерного кроя на маме, и сам персонаж пропали зря.

Но ругать украинские комедии за спонсорский контент – все равно что бить наивного героя Романа Луцкого чем-нибудь из БДСМ-арсенала Дианы – больно и бессмысленно. Обошлось без всем известного продукта, который «чтоб стоял в каждой хате» – и на том спасибо. Но вот о самом Романе следует сказать пару слов. Звезда «Сторожевой заставы» – кстати, один из немногих актеров, чей украинский язык звучал в прошлогоднем фэнтези достаточно аутентично, чтобы не быть передублированным, – отлично вписывается в ромком. В то время как его прототип из канадского фильма был в большей степени комичным (а его исполнитель попал в картину постольку, поскольку неизменно играет протагонистов у Шона Гэррити), украинский актер без неуклюжести тянет и романтическую, и эротическую составляющую.

То же самое касается и его партнерши: в то время как канадская версия стриптизерши могла быть принята за «вайт трэш», отечественная оказывается на порядок милее – хотя и не менее острой на язык.

С другой стороны, это стремление к «милому» антуражу порой ведет в никуда: что наш бухгалтер-нищеброд, что его богемный друг (Притула), что украинская стриптизерша в Праге живут в одинаково безликих интерьерах, где даже декор и книги-филлеры, кажется, кочуют из одной квартиры в другую. (Жилье Дианы, правда, отличается печью с изразцами и тем, что оно двухуровневое – но в украинском кино, как известно, так живут даже герои АТО.) Зато отечественный саундтрек замечательно органичен – пусть и не слишком отличим от набора песен в других украинских комедиях вроде прошлогоднего «Инфоголика».

Только не думайте, что в жизнь главных героев не привнесено «ничего личного», как и в их интерьеры. Например, успешная невеста Сергея, якобы разъезжающая по неким конференциям, на деле выступает консультантом на «тренировке» группы, пародирующей FEMEN. Не будем обсуждать уместность такой шутки; лучше подчеркнем, что этот и другие примеры локализации все-таки делают продукт местечковым. Впрочем, адаптированные из заграничного формата продукты, как правило, уже не подразумеваются как экспортные – тут фильм ничего не теряет.

С другой стороны, за вычетом предсказуемых изъянов, фильм оказался качественным массовым продуктом, так что Ольге Ряшиной под чутким руководством отца Влада Ряшина (он спродюсировал фильм) уже можно доверить снимать и с расчетом на другие рынки: что не до конца получилось с сериалом «Мата Хари», может получиться с полным метром.

Заодно будем надеяться, что если Ольга решит покорять с новыми проектами Европу, в них не будут так назойливо звучать слова «п*дик» и «п*дор». Понятно, что «ничего личного», мол, это во второстепенных героях фильма заговорили скрепы. Но поскольку меньшинства здесь – просто сюжетный прием, чтобы подчеркнуть гетеросексуальность Сергея, а не герои с собственными историями, которые могут показать свой мир вне стереотипов и оскорблений, то такое изобилие брани кажется неоправданным.

При подготовке коллажа использованы кадры: https://www.youtube.com/watch?v=lTBM7T0cpZI Star Media © 2007 — 2018