🤦‍♂️ «Чудовищный» фильм с Макконахи-рыбаком провалился в прокате
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🤦‍♂️ «Чудовищный» фильм с Макконахи-рыбаком провалился в прокате

от Telekritika
От Telekritika 148
Главная Кино 🤦‍♂️ «Чудовищный» фильм с Макконахи-рыбаком провалился в прокате

«Море соблазна» с Мэтью Макконахи и Энн Хэтэуэй называют «трехголовым чудищем из мира кино» и «фильмом, в реальность которого вы не поверите». Похоже, у любителей плохого кино появилась новая «Комната».

Критики сразу невзлюбили фантастическую новинку от режиссера Стивена Найта, повествующую о рыбаке (Макконахи), чья бывшая жена (Хэтэуэй) снова появляется на пороге и умоляет о защите. На днях The Washington Post даже выпустила подборку самых разгромных рецензий на фильм, в которой звучат эпитеты «слепленный вместе, как сэндвич с сыром и поджаренный таракан» и «феноменальная каша, от которой у вас отвиснет челюсть».

От себя составитель добавляет, что «“Море соблазна”, позиционируемое как нео-нуарный триллер, предлагает зрителю огромного тунца, несексуальные сцены секса, домашнее насилие, наемных убийц, зад Макконахи и поехавший сюжет, который мы не можем пересказать без спойлеров».

Пару главных звезд обвинили в том, что они неубедительны не то что в роли супругов, но и в качестве «обитателей одного измерения». «Если бы вы пересказали мне повороты сюжета “Моря соблазна” до похода в кино, я бы вежливо попросил вас проверить свои кухонные шкафчики на предмет того, не подмешал ли кто-то в еду ЛСД», – пишет критик The Ringer.

Обозреватели сокрушаются о том, что «Море соблазна» сочетает несочетаемые жанры, но при этом называют фильм «настолько плохим, что это даже хорошо» – а значит, ленте прямая дорога в список культовых картин, которые никому не нравятся, но от которых невозможно оторваться (вроде вышеупомянутой «Комнаты» Томми Вайсо).

Зрители прислушались к критикам и не проголосовали долларом за новинку. Как сообщает The Independent, за уик-энд фильм собрал лишь $4,4 млн при бюджете в $25 млн.

Кажется, последним фильмом, который так невзлюбила общественность, была комедия «Холмс и Ватсон».

Фото: One Media

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