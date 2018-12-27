Зрители разгромили новый фильм о Шерлоке Холмсе

Как сообщает The Independent, зрители покидают кинозалы и требуют вернуть деньги. «Это худший образец трэш-кино из всего, что я видел», – одна из самых добрых зрительских рецензий на фильм в Twitter (большинство из них – непечатные). Примечательно, что до своего рождественского релиза фильм не был показан критикам, но они уже успели посмотреть новинку и выразить весь негатив к ней уничтожающими 4% рейтинга на RottenTomatoes.

Фильм «Холмс и Ватсон» — пародия на всем известные детективные рассказы Артура Конан Дойля, главные роли в которой исполнили Уилл Феррелл и Джон Си Райли.

Критик Entertainment Weekly так объясняет суть фильма (и свою низкую оценку): «Вас полтора часа будут пытать разными версиями одного и того же гэга: представьте, что [некая современная вещь] существовала бы в Викторианскую эпоху». (Герои фильма используют словосочетание «фейк-ньюз» и делают селфи с «губами уточкой» на старую фотокамеру.)

Напомним, что предыдущим мегапровалом проката был фантастический фильм «Смертные машины», который принес компании Universal Pictures убытки порядка $105 млн.

Фото: Sony Pictures