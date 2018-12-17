Игра в стимпанк может обойтись Universal в $150 млн
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Игра в стимпанк может обойтись Universal в $150 млн

от Марина Мойнихан
От Марина Мойнихан 37
Главная Кино Игра в стимпанк может обойтись Universal в $150 млн

«Смертные машины» оказались смертной тоской – по крайней мере, в глазах американской публики, которая активно не хочет голосовать за новинку долларом.

По данным таблоидов Deadline и Independent, в США премьера фантастического фильма «Смертные машины» принесла только $7,5 млн, а по всему миру — $42,3 млн. С бюджетом более $110 млн это означает, что убытки Universal Pictures будут колебаться между $105 и $150 млн.

А как хорошо все начиналось! В смысле, плохо (как-никак, это фильм-постапокалипсис): мир «Смертных машин», придуманный фантастом Филипом Ривом, пережил Шестидесятиминутную войну и превратился в одно большое шоссе для городов-машин. Их водрузили на гигантские колеса, благодаря чему Лондон может поехать, увидеть Париж и – нет, не умереть, а съесть соперника и продолжить путешествие. Но фильму дебютанта Кристиана Риверса не помог ни отличный синопсис, ни наличие в актерском составе заслуженного «агента Смита» Хьюго Уивинга.

Маркетологи пытаются сохранять хорошую мину при плохой игре и настаивают на том, что обойденный вниманием зрителей фильм поразил воображение критиков:

Игра в стимпанк может обойтись Universal в 0 млн

Но напомним, что в новом году у жанра постапокалиптической фантастики еще будет возможность реабилитироваться.

Фото: Universal Pictures

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Кинокритик, редактор рубрики "Кино"

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