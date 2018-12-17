Игра в стимпанк может обойтись Universal в $150 млн

По данным таблоидов Deadline и Independent, в США премьера фантастического фильма «Смертные машины» принесла только $7,5 млн, а по всему миру — $42,3 млн. С бюджетом более $110 млн это означает, что убытки Universal Pictures будут колебаться между $105 и $150 млн.

А как хорошо все начиналось! В смысле, плохо (как-никак, это фильм-постапокалипсис): мир «Смертных машин», придуманный фантастом Филипом Ривом, пережил Шестидесятиминутную войну и превратился в одно большое шоссе для городов-машин. Их водрузили на гигантские колеса, благодаря чему Лондон может поехать, увидеть Париж и – нет, не умереть, а съесть соперника и продолжить путешествие. Но фильму дебютанта Кристиана Риверса не помог ни отличный синопсис, ни наличие в актерском составе заслуженного «агента Смита» Хьюго Уивинга.

Маркетологи пытаются сохранять хорошую мину при плохой игре и настаивают на том, что обойденный вниманием зрителей фильм поразил воображение критиков:

Но напомним, что в новом году у жанра постапокалиптической фантастики еще будет возможность реабилитироваться.

Фото: Universal Pictures