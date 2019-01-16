👁📽 ProПрокат: хитовый ремейк, странный сиквел и королева Марго

С 17 января в украинский прокат выходит ремейк французских «Неприкасаемых», историческая драма с привкусом Инстаграма, очередной кот в мешке от М. Найта Шьямалана и добрая комедия о девушках plus-size.

«1+1: Новая история» (The Upside)

В ролях: Кевин Харт, Николь Кидман, Брайан Крэнстон, Джулианна Маргулис, Тейт Донован, Голшифте Фарахани

У американского ремейка блестящих французских «Неприкасаемых» было поровну шансов на провал и триумф. С одной стороны, оригинал – крупнейший кассовый хит Франции 2010-х; наличие в актерском составе ремейка Брайана Крэнстона («Во все тяжкие») и Николь Кидман явно не сделают его хуже, а режиссер Нил Бергер («Дивергент») вроде бы достаточно набил руку на коммерческом кино, чтобы избежать позора. С другой стороны, скандал вокруг компании Харви Вайнштейна задержал релиз фильма почти на два года, а Кевин Харт, чей герой помогает персонажу Крэнстона жить полной жизнью несмотря на инвалидное кресло, настроил против себя часть аудитории в преддверии «Оскара». Несмотря на негативные отзывы критиков, которые назвали фильм приторным, в первую неделю проката он вдвое превысил ожидания по бокс-офису ($19 млн вместо $10) и стал первым фильмом, потеснившим с первой строчки «Аквамэна». Если вас не пугает двухчасовой хронометраж и перспектива постоянно сравнивать фильм с бывшим – пардон, с оригинальным, – то смело покупайте билеты.

«Мария – королева Шотландии» (Mary Queen of Scots)

В ролях: Марго Робби, Сирша Ронан, Джемма Чан, Дэвид Теннант, Гай Пирс, Джо Элвин

В 2017 году Сирша Ронан и Марго Робби сыграли в фильмах, которые можно по праву назвать переломными для их карьер – и для женских образов в кино XXI века («Леди Берд» и «Я, Тоня» соответственно). Когда же появился первый трейлер «Марии – королевы Шотландии», где Марго и Сирша играют дуэтом, планка ожиданий взлетела до небес. Справедливости ради, обе королевы в этой исторической драме о противостоянии Марии Шотландской и Елизаветы I выглядят впечатляюще – чего не скажешь о фильме в целом. Как известно, если подобную драму начинают хвалить за декорации, платья и грим, то с сюжетом что-то нечисто: и правда, критики объявили «Королеву Шотландии» «историческим порно для поколения Инстаграма». Тем не менее, для кинодебюта театрального режиссера Джози Рурк фильм достаточно хорош – а вот Робби и Ронан, умеющие изображать страсть соперничества как никто другой (ведь чем были отношения Леди Берд с матерью, как не соперничеством двух картин мира?), заслуживают большего.

«Стекло» (Glass)

В ролях: Джеймс МакЭвой, Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Сара Полсон, Аня Тейлор-Джой

Одни считают М. Найта Шьямалана волшебником, который в финале каждого из своих фильмов (один китчевее другого) бьет зрителя под дых фирменным сюрпризом. Другие сетуют на то, что он тратит впустую таланты актеров класса А, да и сами его «фирменные сюрпризы» перестают быть таковыми, когда весь фильм только ради них и затеивается. Но в финале «Сплита» режиссер превзошел сам себя, намекнув, что фильм связан с одной из его предыдущих работ – триллером «Неуязвимый». Закономерным продолжением этой игры стало появление общего сиквела «Сплита» и «Неуязвимого» – фильма «Стекло», в котором непобедимый герой Брюса Уиллиса преследует персонажа Джеймса Макэвоя (точнее, проснувшуюся в нем сверхчеловеческую личность), в то время как сам попадает на радар суперзлодея-инвалида в исполнении Сэмюэла Л. Джексона. В общем, это история из разряда «неостановимая сила встречает недвижимый объект»; пропустить ее на большом экране не страшно, но пропустить вообще будет досадным поп-культурным упущением.

«Пышка» (Dumplin)

В ролях: Дженнифер Энистон, Даниэль МакДональд, Одейя Раш, Бекс Тейлор-Клаус, Дав Камерон, Люк Бенвард

После катастрофического сериала «Ненасытная» Netflix снова попытал счастья в вопросе бодипозитива и женской самореализации. 7 декабря на сервисе состоялся релиз комедийного мюзикла «Пышка» о plus-size девушке (МакДональд), которая в пику своей популярной матери-королеве красоты (Энистон) реашет сама завоевать корону. Удивительным образом фильм оказался не очередной неуклюжей комедией, высмеивающей недостатки отдельных людей под видом «недостатков общества», а душевным кино с отличным саундтреком от легендарной Долли Партон. Тому есть несколько причин: во-первых, «Пышка» основана на качественном первоисточнике – одноименном полуавтобиографическом романе Джули Мерфи. Во-вторых, Энн Флетчер («27 свадеб») давно приручила жанр романтических комедий, не претендуя на то, чтобы нарушать его правила – и это лишь идет ее фильмам на пользу. Наконец, зрелость к лицу Дженнифер Энистон, и ее присутствие способно украсить собой даже фильм о таком нафталиновом явлении, как конкурсы красоты.

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