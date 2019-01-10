Возращение в 1989: «Оскар-2019» пройдет без ведущего

Уже 24 февраля в Лос-Анджелесе пройдет самая ожидаемая церемония награждения «Оскар». Но приготовьтесь – в этом году мероприятие пройдет без ведущего. Напомним, после скандала с гомофобскими твитами американская киноакадемия отстранила Кевина Харта от роли ведущего и на сегодня замену ему не нашла. Харт был назначен ведущим 5 декабря 2018 года, но продержался на этой позиции всего лишь два дня: пользователи сети Twitter обнаружили у Кевина гомофобские замашки. Так, в одном из сообщений Харт сравнивал чью-то фотографию профиля с «гей-рекламой СПИДа». Интересно, что извинился комик не сразу, а в шоу Эллен Дедженерес так и вовсе предстал жертвой хейтеров и троллей.

Единственный случай, когда «Оскар» проходил без ведущего, был в 1989 году. Тогда речь ведущего заменили музыкальным номером Роба Лоу, который спел песню Proud Mary вместе с Эйлин Боуман в костюме Белоснежки. The New York Times признала это выступление одним из самых провальных в истории церемонии.

Были времена, когда церемонию вели несколько ведущих, например, в 1973 и 2011 году. Энн Хэтуэй, которой «посчастливилось» в 2011 году вести церемонию совместно с Джеймсом Франко, призналась, что считает свое выступление провальным и боится пересматривать запись церемонии «Оскар».

Как в этом году справятся с отсутствием ведущего – пока непонятно. Известно лишь, что продюсер церемонии Донна Джильотти думает над сокращением длительности мероприятия, ведь многие обвиняют шоу в раздутости.

Как сообщает Variety, люди, хорошо ознакомленные с планами Джильотти, утверждают, что ключевым моментом в организации церемонии «Оскара» станет минимизация роли ведущего. Напомним, что в прошлом году Киноакадемия объявила о серии изменений, которые ждут «Оскар»: сокращение шоу до трех часов и пересмотр вручения наград в менее значимых категориях.

Продюсер церемонии не разделяет мнение тех, кто говорит, что в последние годы «Оскар» зациклился на роли ведущего.

«Делать такие шоу – как комментировать гонки. Захватывающая гонка означает отличное шоу. Если же шоу не удается – остается лишь надеяться на ведущего. Но ведущий вас не спасет, он может разве что создать пару ярких моментов», – говорит Донна Джильотти.

Напомним, что прошлогодние рейтинги «Оскара» достигли рекордного минимума, снизившись почти на 19% в годовом исчислении, до 26,5 миллионов зрителей.

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