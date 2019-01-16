Фильм «Квартала 95» стал абсолютным рекордсменом проката
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Фильм «Квартала 95» стал абсолютным рекордсменом проката

от Telekritika
От Telekritika 62
Главная Кино Фильм «Квартала 95» стал абсолютным рекордсменом проката

За 19 дней проката украинская комедия собрала почти 62 млн гривен – таких показателей не удавалось достичь еще ни одному отечественному фильму.

Романтическая комедия «Я, Ты, Он, Она» идет в прокате с 27 декабря, и за этот период ее успели посмотреть более 690 тыс. зрителей. Такой ажиотаж помог фильму собрать в прокате ни много ни мало 61,8 млн грн. За 27 лет независимости это абсолютный рекорд бокс-офиса для украинского фильма. «Спасибо всем причастным и нашим лучшим зрителям», – пишут создатели фильма на его странице в Facebook.

Фильм «Квартала 95» стал абсолютным рекордсменом проката

Директор по развитию студии «Квартал 95» Ирина Победоносцева на своей странице пишет: «Не так, чтобы мы гнались за рекордами. Но факт остается фактом. Кстати, для Квартала это еще и собственная новая высота, ведь соревноваться нужно и с самими собой».

Напомним, что в романтической комедии, созданной студией «Квартал 95» при поддержке Госкино, снялись Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Надежда Дорофеева, Анастасия Короткая и Ольга Сумская. Фильм рассказывает о супружеской паре на грани развода, которую суд вынудил отсрочить расторжение брака на месяц.

О предварительных рекордах комедии мы уже писали по итогам первого прокатного уик-энда.

Фото: студия «Квартал 95»

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