Фильм «Квартала 95» стал абсолютным рекордсменом проката

Романтическая комедия «Я, Ты, Он, Она» идет в прокате с 27 декабря, и за этот период ее успели посмотреть более 690 тыс. зрителей. Такой ажиотаж помог фильму собрать в прокате ни много ни мало 61,8 млн грн. За 27 лет независимости это абсолютный рекорд бокс-офиса для украинского фильма. «Спасибо всем причастным и нашим лучшим зрителям», – пишут создатели фильма на его странице в Facebook.

Директор по развитию студии «Квартал 95» Ирина Победоносцева на своей странице пишет: «Не так, чтобы мы гнались за рекордами. Но факт остается фактом. Кстати, для Квартала это еще и собственная новая высота, ведь соревноваться нужно и с самими собой».

Напомним, что в романтической комедии, созданной студией «Квартал 95» при поддержке Госкино, снялись Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Надежда Дорофеева, Анастасия Короткая и Ольга Сумская. Фильм рассказывает о супружеской паре на грани развода, которую суд вынудил отсрочить расторжение брака на месяц.

О предварительных рекордах комедии мы уже писали по итогам первого прокатного уик-энда.

Фото: студия «Квартал 95»