«Я, Ты, Он, Она» против «Секса и ничего личного»: результат кассовой битвы

Всего за этот период фильм собрал свыше 23 млн грн, установив тем самым кассовый рекорд среди украинских лент.

Об этом сообщает Госкино Украины. На достижениях в своем отечестве фильм тоже останавливаться не собирается: 10 января состоится премьера в Казахстане, 11 января он стартует в кинотеатрах Литвы и Латвии, а 18 января доберется до Эстонии.

Напомним, что в романтической комедии, созданной студией «Квартал 95» при поддержке Госкино, снялись Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Надежда Дорофеева, Анастасия Короткая и Ольга Сумская. Фильм рассказывает о супружеской паре на грани развода, которую суд вынудил отсрочить расторжение брака на месяц.

Выходит, что по результатам первого уик-энда «Я, Ты, Он, Она» более чем вдвое опередил другой ромком, снятый за государственный счет – фильм Ольги Ряшиной «Секс и ничего личного». Его, в свою очередь, посмотрели 120 тыс. зрителей, принеся фильму 11,3 млн грн. Нашу рецензию на комедию Ряшиной читайте по ссылке.

Фото: https://www.facebook.com/ MeYouHeShe.movie/