«Я, Ты, Он, Она» против «Секса и ничего личного»: результат кассовой битвы
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«Я, Ты, Он, Она» против «Секса и ничего личного»: результат кассовой битвы

от Марина Мойнихан
От Марина Мойнихан 63
Главная Кино «Я, Ты, Он, Она» против «Секса и ничего личного»: результат кассовой битвы

Романтическую комедию «Я, Ты, Он, Она» от «Квартала 95» уже посмотрели 250 тыс. зрителей. И это только за первый прокатный уик-энд.

Всего за этот период фильм собрал свыше 23 млн грн, установив тем самым кассовый рекорд среди украинских лент.

Об этом сообщает Госкино Украины. На достижениях в своем отечестве фильм тоже останавливаться не собирается: 10 января состоится премьера в Казахстане, 11 января он стартует в кинотеатрах Литвы и Латвии, а 18 января доберется до Эстонии.

Напомним, что в романтической комедии, созданной студией «Квартал 95» при поддержке Госкино, снялись Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Надежда Дорофеева, Анастасия Короткая и Ольга Сумская. Фильм рассказывает о супружеской паре на грани развода, которую суд вынудил отсрочить расторжение брака на месяц.

Выходит, что по результатам первого уик-энда «Я, Ты, Он, Она» более чем вдвое опередил другой ромком, снятый за государственный счет – фильм Ольги Ряшиной «Секс и ничего личного». Его, в свою очередь, посмотрели 120 тыс. зрителей, принеся фильму 11,3 млн грн. Нашу рецензию на комедию Ряшиной читайте по ссылке.

Фото: https://www.facebook.com/ MeYouHeShe.movie/ 

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Кинокритик, редактор рубрики "Кино"

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