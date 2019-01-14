Кинопремия «Выбор критиков»: «Рома» потеснил «Фаворитку»
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Кинопремия «Выбор критиков»: «Рома» потеснил «Фаворитку»

от Telekritika
От Telekritika 46
Главная Кино Кинопремия «Выбор критиков»: «Рома» потеснил «Фаворитку»

Полюбившийся критикам фильм Йоргоса Лантимоса не смог искупаться в лучах славы на вчерашнем вручении премии Critics’ Choice Awards.

Как и в случае с номинациями на BAFTA, фильм Лантимоса «Фаворитка» имел шансы собрать больше всего наград. Но из 14 номинаций на вчерашнем вручении премии Critics’ Choice абсурдистская комедия победила только в двух. Оливия Колман получила статуэтку как лучшая актриса в комедийном фильме, а потом снова вышла на сцену вместе с коллегами по съемочной площадке – получить приз за лучший актерский состав.

Триумфатором вечера стал фильм «Рома» Альфонсо Куарона, унесший награду критиков за лучший фильм, лучшего режиссера, лучший фильм на иностранном языке и лучшую операторскую работу. А вот и весь список победителей:

Лучший фильм: «Рома»
Лучший режиссер: Альфонс Куарон («Рома»)
Лучший оригинальный сценарий: Пол Шредер («Первая реформатская»)
Лучший адаптированный сценарий: Барри Дженкинс («Если бы Бил-стрит могла говорить»)
Лучшая операторская работа: «Рома»

Лучший актер: Кристиан Бэйл («Власть»)
Лучшая актриса: Гленн Клоуз («Жена»)
Лучший актер второго плана: Махершала Али («Зеленая книга»)
Лучшая актриса второго плана: Реджина Кинг («Если бы Бил-стрит могла говорить»)
Лучшая начинающая актриса: Элси Фишер («Восьмой класс»)
Лучший актерский состав: «Фаворитка»
Лучший актер в комедии: Кристиан Бэйл («Власть»)
Лучшая актриса в комедии: Оливия Колман («Фаворитка»)

Лучший продакшн-дизайн: «Черная пантера»
Лучший монтаж: Том Кросс («Первый человек»)
Лучший дизайн костюмов: «Черная пантера»
Лучший макияж: «Власть»
Лучший спецэффекты: «Черная пантера»

Лучший мультфильм: «Человек-паук: через вселенные»
Лучший экшн-фильм: «Миссия невыполнима: Фоллаут»
Лучшая комедия: «Безумно богатые азиаты»
Лучший фантастический фильм или хоррор: «Тихое место»
Лучший фильм на иностранном языке: «Рома»
Лучший саундтрек: «Первый человек»

Лучший драматический сериал: «Американцы»
Лучший актер в драматическом сериале: Мэтью Рис («Американцы»)
Лучшая актриса в драматическом сериале: Сандра О («Убивая Еву»)
Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Ной Эммерих («Американцы»)
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Тэнди Ньютон («Мир Дикого запада»)
Лучший комедийный сериал: «Удивительная миссис Мэйзел»
Лучший актер в комедийном сериале: Билл Хэйдер («Барри»)
Лучшая актриса в комедийном сериале: Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мэйзел»)
Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Генри Винклер («Барри»)
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Алекс Борштейн («Удивительная мисси Мэйзел»)
Лучший мини-сериал: «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»
Лучший мультсериал: «Конь БоДжек»

Напомним также, что впереди нас ждет премия BAFTA: со списком номинантов можно ознакомиться по ссылке.

Фото: Getty Images

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