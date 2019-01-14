Кинопремия «Выбор критиков»: «Рома» потеснил «Фаворитку»

Как и в случае с номинациями на BAFTA, фильм Лантимоса «Фаворитка» имел шансы собрать больше всего наград. Но из 14 номинаций на вчерашнем вручении премии Critics’ Choice абсурдистская комедия победила только в двух. Оливия Колман получила статуэтку как лучшая актриса в комедийном фильме, а потом снова вышла на сцену вместе с коллегами по съемочной площадке – получить приз за лучший актерский состав.

Триумфатором вечера стал фильм «Рома» Альфонсо Куарона, унесший награду критиков за лучший фильм, лучшего режиссера, лучший фильм на иностранном языке и лучшую операторскую работу. А вот и весь список победителей:

Лучший фильм: «Рома»

Лучший режиссер: Альфонс Куарон («Рома»)

Лучший оригинальный сценарий: Пол Шредер («Первая реформатская»)

Лучший адаптированный сценарий: Барри Дженкинс («Если бы Бил-стрит могла говорить»)

Лучшая операторская работа: «Рома»

Лучший актер: Кристиан Бэйл («Власть»)

Лучшая актриса: Гленн Клоуз («Жена»)

Лучший актер второго плана: Махершала Али («Зеленая книга»)

Лучшая актриса второго плана: Реджина Кинг («Если бы Бил-стрит могла говорить»)

Лучшая начинающая актриса: Элси Фишер («Восьмой класс»)

Лучший актерский состав: «Фаворитка»

Лучший актер в комедии: Кристиан Бэйл («Власть»)

Лучшая актриса в комедии: Оливия Колман («Фаворитка»)

Лучший продакшн-дизайн: «Черная пантера»

Лучший монтаж: Том Кросс («Первый человек»)

Лучший дизайн костюмов: «Черная пантера»

Лучший макияж: «Власть»

Лучший спецэффекты: «Черная пантера»

Лучший мультфильм: «Человек-паук: через вселенные»

Лучший экшн-фильм: «Миссия невыполнима: Фоллаут»

Лучшая комедия: «Безумно богатые азиаты»

Лучший фантастический фильм или хоррор: «Тихое место»

Лучший фильм на иностранном языке: «Рома»

Лучший саундтрек: «Первый человек»

Лучший драматический сериал: «Американцы»

Лучший актер в драматическом сериале: Мэтью Рис («Американцы»)

Лучшая актриса в драматическом сериале: Сандра О («Убивая Еву»)

Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Ной Эммерих («Американцы»)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Тэнди Ньютон («Мир Дикого запада»)

Лучший комедийный сериал: «Удивительная миссис Мэйзел»

Лучший актер в комедийном сериале: Билл Хэйдер («Барри»)

Лучшая актриса в комедийном сериале: Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мэйзел»)

Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Генри Винклер («Барри»)

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Алекс Борштейн («Удивительная мисси Мэйзел»)

Лучший мини-сериал: «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»

Лучший мультсериал: «Конь БоДжек»

Напомним также, что впереди нас ждет премия BAFTA: со списком номинантов можно ознакомиться по ссылке.

Фото: Getty Images