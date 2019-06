☢ 10 примеров того, как сериал «Чернобыль» повлиял на культуру и бизнес

По следам финальной серии, которая вышла на HBO неделю назад, и в преддверии показа «Чернобыля» на телеканале «1+1» давайте напомним, как его популярность влияла на массовую культуру и бизнес – от лавины провокационных мемов до неожиданной популярности инди-игр и дискуссии о кинобизнесе в Украине.

1. Книги о Чернобыле снова стали бестселлерами

Книги, посвященные чернобыльской катастрофе и ставшие подспорьем для создателей сериала, и раньше не нуждались в представлении. Автор «Чернобыльской молитвы» Светлана Алексиевич в 2015 году получила Нобелевскую премию по литературе, профессор Гарвардского университета Сергей Плохий год назад удостоился премии Baillie Gifford за монографию «Чернобыль: история трагедии», а книга журналиста Адама Хиггинботэма «Полночь в Чернобыле» (2019) стала бестселлером The New York Times. Однако сериал породил новый всплеск интереса к этим публикациям. Книга Эндрю Лезербэрроу Chernobyl 01:23:40 сейчас занимает первое место по продажам в категории «Европейская история» на Amazon, а переизданная 7 июня на английском «Чернобыльская молитва» – №1 в категории «Российская история» (давайте простим контент-менеджерам эту оплошность). Вместе с «Чернобыльским гидом по будущему» историка Кейт Браун, эти книги заполонили раздел «Наука» Amazon. Книга Плохия также попала в бестселлеры британской сети Waterstones, «Чернобыльская молитва» – в топ продаваемых изданий академической сети Blackwells (рядом с биографией Анны Листер, которую популяризовал другой сериал HBO – «Джентльмен Джек»), а «Полночь в Чернобыле» снова ворвалась в топ-30 Barnes and Noble.

2. В Чернобыле наметился туристический бум

Благодаря сериалу в турфирме SoloEast количество туристов повысилось на 30%, а на лето забронировано на 40% больше мест. Английская фирма Lupine Travel утверждает, что интерес к чернобыльским турам вырос на 50%. Киевская городская администрация также включилась в тему и хочет разработать с представителями бизнеса свой комплексный тур по местам съемок сериала. На TripAdvisor в категории «Лучшие экскурсии в Киеве» чернобыльский тур занимает первое место (и 4 из 5 первых строчек рейтинга). Если верить сайту, в этом месяце в Чернобыль хлынули туристы из США, Нидерландов, Швеции, Дании и других стран. «Чернобыль стал местом для позирования в Instagram», – пишет Mashable. The Sun (под характерным заголовком «Туристы посещают места в Чернобыле, где жертвы катастрофы умирали медленной смертью, когда их кожа чернела и отслаивалась») отправила своего корреспондента в Припять, где тот лично убедился в росте туризма. Гид Юрий Морозов подтвердил британскому таблоиду: «После сериала люди хотят увидеть Чернобыль своими глазами. Они зачарованы».

3. В ряде стран хотят снять свой «Чернобыль»

После премьеры сериала в интернете стали шутить о том, каким бы мог стать сюжет в руках российских сценаристов (расхожая версия – Сергей Безруков в роли полковника КГБ благодаря пророчествам Ванги осознает, что катастрофа – наказание за расстрел царской семьи). Реальность оказалась похлеще фантазии: стало известно, что НТВ при поддержке Минкульта РФ действительно готовит свой сериал о Чернобыле с госсубсидией в размере 30 млн рублей, и главный герой в нем – действительно сотрудник советских спецслужб.

госпропаганда так мочит сериал HBO "Чернобыль" потому, что НТВ для нас уже снимает идеологически правильный: авария — это результат диверсии ЦРУ, мы не виноваты, это всё американцы. понятно, что крутой сериал про правду их в этой ситуации бесит неимоверно https://t.co/ZlItqOGyrq — Tapas&Tango (@atticus_flinch) June 1, 2019

Согласно синопсису, взрыв на ЧАЭС подстроен сотрудником ЦРУ Альбертом Ленцем. И хотя проект разрабатывается с 2014 года, очевидно, что появление идеологически неверного соперника от HBO/Sky наложит на него существенный отпечаток. Впрочем, помимо «сериала курильщика», в мире хотят создать и нужный аналог «Чернобыля»: индийские медийщики требуют, чтобы HBO снял сериал о химической катастрофе в Бхопале (1984). И хотя сценарист «Чернобыля» Крэйг Мазин фактически заранее отказался от участия («я не хочу, чтобы зрители думали: ой, он решил играть один и тот же хит»), не исключено, что общественный запрос найдет поддержку у руководства канала.

4. …и просто переосмысливают трагедию

«Когда люди думают об Ирландии 1980-х, они вспоминают постыдно вездусущие стрижки “маллет” и усы у мужчин или двукратную победу Джонни Логана на Евровидении. Но вряд ли кто-то вспомнит, что в 80-х над Ирландией навис слой радиоактивного воздуха от Чернобыльской катастрофы, который, если бы не изменение ветра, мог бы стать куда более разрушительным», – даже спортивное издание из Дублина посвятило колонку рефлексиям по поводу сериала. «Чернобыль» HBO заставил журналистов обратиться к темам, которые практически забыты прессой – но не людьми, которые косвенно пострадали от аварии на ЧАЭС. Forbes написал о том, что спустя 33 года после катастрофы радиация по-прежнему отравляет жизнь скандинавским фермерам. Даже сейчас на фермах в 37 муниципалитетах Норвегии животные проходят обязательный радиационный контроль. Испанская ABC опубликовала прогнозы ученых о том, сколько людей еще станут жертвами аварии до 2065 года. Таким образом, интернет-серфинг по следам понравившегося сериала позволяет новому поколению понять, как катастрофа, которую они даже не застали, невидимо сказывается на их собственной жизни.

5. Стандарты исторических драм навсегда изменились

«Чернобыль» заслужил титул лучшего сериала всех времен (по крайней мере, по версии пользователей крупнейшего киноагрегатора IMDb), и хотя показ завершился только неделю назад, его влияние на восприятие нами шоу о реальных человеческих трагедиях трудно переоценить. Сериалу об эпидемии лихорадки Эбола «Горячая зона» от National Geographic, стартовавшему спустя две недели после «Чернобыля», не удалось избежать сравнений с драмой HBO. «“Горячая зона” делает для эпидемии Эбола то же, что “Чернобыль” сделал для ядерных катастроф», –пишет Haaretz, уточняя по ходу дела, что «апокалиптическое» шоу HBO было на голову выше продукта от NatGeo. Ранее издание написало, что на фоне сериала «Чернобыль» «Игра престолов» выглядит комедией, и в Twitter многие с этим согласны – так что сценарно-драматическая планка, заданная «Чернобылем», распространяется не только на исторические сюжеты.

6. В Украине узнали о кэш-рибейтах

Если вы работаете в киноиндустрии или читаете наши репортажи о деятельности Госкино, то наверняка и так знаете, что такое cash rebate – система, позволяющая стране, на территории которой снят фильм, возвращать продюсерам часть потраченных на съемки денег в обмен на выполнение определенных условий. Вы также можете знать, что в Украине эта система еще не работает – Верховная Рада до сих пор не внесла изменения в Бюджетный кодекс, чтобы заработали подзаконные акты, связанные с законом Украины о государственной поддержке кинематографа. Когда на HBO стартовал «Чернобыль», многие наши соотечественники были опечалены тем, что большинство сцен сняты в Литве (из киевских локаций в кадр попали библиотека Украины имени В. И. Вернадского и улица Богдана Хмельницкого «в роли» Москвы; кроме того, в создании сериала принимали участие украинские продакшены Radioactive Films и Postmodern Digital). Это вынудило Госкино объяснить широкой общественности, почему западным каналам невыгодно снимать в Украине – и как это можно изменить.

7. …а за границей – о Павле Арье

Хотя скандал вокруг того, что создатели «Чернобыля» могли позаимствовать монолог из пьесы украинского драматурга, кипел в основном в отечественном Facebook’е, сценарист шоу Крэйг Мазин все же был вынужден сделать заявление о том, что он не знаком ни с творчеством Павла Арье, ни с его героиней бабой Присей. Вряд ли такая слава добавит читателей драматургу, да и у англоязычного трейлера «Брамы» зрителей не прибавилось, но ситуация породила новый виток дискуссии не только о «плагиате» (какое из оригинальных шоу HBO в нем только не обвиняли? – даже «Настоящему детективу» досталось), сколько об идентичности и праве непричастных ее «эксплуатировать». Как и вымышленная ученая Ульяна Хомюк, безымянная бабушка из предпоследней серии была собирательным образом, но вызвала не меньше обсуждений, чем личности реальных фигурантов истории. Под вопрос было поставлено даже, казалось бы, очевидное право шоураннера цитировать документальное кино (например, фильм «Чернобыльские бабушки»). Как бы там ни было, мы сравнили тексты монологов и пришли к предсказуемому выводу, что руки Мазина чисты.

8. Гейм-индустрия пожинает плоды

Чернобыль – перманентный источник вдохновения для разработчиков игр; франшиза S.T.A.L.K.E.R. не нуждается в представлении. Выход сериала вынудил мечтательных геймеров фантазировать о кроссовере Fallout с чернобыльским сеттингом. Некоторые возмущались, что это немыслимо – все равно что поместить Капитана Америку в СССР (хотя был же комикс о советском супермене!), другие же между делом рекламировали грядущий апокалиптический шутер об «альтернативном» СССР Atomic Heart (интересно, не найдется ли реальный прототип и у его героини бабы Зины?), а также прочие игры, которые могут приглянуться фанату сериала. А игра Chernobylite на фоне растущей популярности сериала перевыполнила план по сбору средств на Kickstarter, получив больше $200 тыс. вместо требуемых $100 тыс. То ли еще будет.

9. Companion shows вышли на новый уровень

Казалось, еще недавно видеоролики, аккомпанирующие тот или иной студийный продукт, имели лишь одну цель: Не. Напрягать. Зрителя. Мы видели злейших экранных врагов, щебечущих о своей химии в закулисных видео. Мы видели звезд боевиков, которые отвечают на промо-вопросы, параллельно тиская милых щенков. Для сериала об одной из величайших техногенных катастроф это все было бы, естественно, чужеродным – так что логично было бы ждать маркетинговую лакуну на месте привычных companion shows. Но создатели «Чернобыля» решили, что сложный и гнетущий материал по плечам зрителю – и не ошиблись. Они запустили серию подкастов Крэйга Мазина (по одному эпизоду на каждую серию), в которых сценарист подробно рассказывал о том, как создавалась та или иная сцена. Это не новый ход – у «Террора» AMC, к примеру, тоже был такой «разбор полетов», – но Мазин сделал ставку на «гиков» в аудитории и препарировал каждое свое сценарное решение. На iTunes подкаст сейчас занимает 3 место по популярности среди всех шоу в Великобритании и 4 место – в США. «Гулять так гулять», – решил Мазин, и следом опубликовал официальные сценарии всех серий.

10 …как и провокационные мемы

То, что юмор (и мемы как одна из его форм) помогает бороться с травмирующим опытом – факт не новый. Было бы странно ожидать, что армия сетевых креативщиков сочтет шутки над «Чернобылем» слишком кощунственными – напротив, чудовищное наполнение сериала лишь подогрело активность шутников, чьи недавние мемы о финале «Мстителей» и «Игры престолов» были на удивление скучными. Анатолия Дятлова сравнивали со скейтбордистом-каскадером Бэмом Марджерой, голых «альфа»-шахтеров превозносили на фоне евнухов-«лузеров» из «Игры престолов». Но создатели мемов сами признают, что их цель – скорее психотерапевтическая, чем комическая. Cheezburger предлагает «36 мемов, которые помогут вам справиться с “Чернобылем” – самым мрачным сериалом на ТВ». Так что не зря на Know Your Meme так много картинок, посвященных четвертой серии, в которой солдаты уничтожают зараженных животных (на одном коллаже Джон Уик «мстит» Барри Кеогану) – есть мало тем, которые способны задеть коллективный разум интернета сильнее, чем насилие над животными, так что провокация в данном случае – всего лишь разрядка от стресса.

