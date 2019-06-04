📺 «Чернобыль» от НВО покажут на «1+1»

«Чернобыль» – пятисерийная драма от каналов HBO и Sky, которая рассказывает об аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году и ее последующей ликвидации. Сериал стартовал в мае, а 4 июня свет увидела последняя серия. На IMDb у «Чернобыля» самый высокий рейтинг среди всех сериалов, вышедших на сегодняшний день.

«Я чувствовал огромную ответственность перед народом Украины, – признался Крэйг Мазин, сценарист проекта. – Этот сериал призван почтить память каждого, кто пострадал и пожертвовал своей жизнью вследствие Чернобыльской катастрофы».

Съемки «Чернобыля» проходили в Киеве, Припяти и Литве. Сериал создавался по заказу американского канала HBO и британского Sky, но в съемках также принимал участие украинский продакшн Radioaktive Film, а модель энергоблока №4 создавали украинцы из студии Postmodern Digital.

«1+1» не называют точную дату премьеры, но обещают показать сериал на канале уже скоро. Также он будет доступен онлайн на VOD-платформе 1+1 Video.

Читайте, как стартовал «Чернобыль» и какой отзыв он получил от The Telegraph.

Фото: HBO