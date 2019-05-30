☢ Правда ли, что «Чернобыль» украл монолог у украинского драматурга?

Журналистка Елена Ребрик написала в своем аккаунте: «Павел Арье подтвердил, что HBO использовал его [персонаж] бабу Присю (“В начале и в конце времен”, “Сталкеры”) для монолога в “Чернобыле”». Елена встала на защиту драматурга, резюмировав: «Некоторые стали “аргументировать”: авторы [сериала] писали, что “вдохновлялись”, в частности, и работой Светланы Алексиевич (автор книги «Чернобыльская молитва». – Ред.), но в том-то и дело. Они пишут об этом, упоминают ее имя. Конечно, ведь это Нобелевская лауреатка, а не какой-то там украинский драматург, с ней нужно считаться. Одно скажу точно: когда вы создаете настолько эпохальный продукт, который призван развенчать советскую ложь и открыть людям глаза, точно не нужно создавать новую и обижать людей, которых вы своим фильмом должны были утешить, и которым должны были дать надежду на то, что правда всегда побеждает».

Сам Павел Арье пишет в Facebook, что его «вы**али и кинули». Он пожаловался на высокое давление в связи с переживаниями из-за ситуации.

Напомним, что по пьесе Арье «На початку і наприкінці часів» (2013) поставлен одноименный спектакль, спектакль «Сталкеры», а также фильм «Брама». Героиня постановки – эксцентричная баба Прися, которая отказывается покидать зону отчуждения, мотивируя это словами: «Тут мій ліс, болото, шо мені ще треба?»

В Facebook-обсуждениях речь идет о сцене в начале 4 серии мини-сериала HBO «Чернобыль», где солдат пытается вынудить пожилую жительницу зараженной зоны покинуть дом. Когда она отказывается, он убивает корову, которую женщина в этот момент доит.

«Телекритика» решила сравнить монолог, который адресует эвакуатору героиня «Чернобыля» в 4 серии, и монолог бабы Приси из постановки «Сталкеры» (перевод «Телекритики»).

«Чернобыль» (HBO):

«Мне 82 года. Я прожила здесь всю свою жизнь. Прямо здесь, в этом доме, в этом месте. Какое мне дело до безопасности? Ты не первый солдат, который пришел сюда с оружием. Когда мне было 12, началась революция. Люди царя, большевики… парни вроде тебя маршировали строем. Они сказали нам уйти. Нет. Потом был Сталин и голод, Голодомор. Мои родители и сестры умерли. Остальным сказали убираться. Нет. Потом была великая война. Немецкие парни. Русские парни. Больше солдат, больше голода, больше тел. Мои братья не вернулись домой. Но я осталась и я до сих пор здесь. После всего, что я увидела. Так почему я должна уйти из-за того, чего я даже не вижу?».

«Сталкеры» (Павел Арье):

«Никто мне тут не приказчик. Та какого х*ра ехать-то? Я немцев пережила и ученых перебуду. Опять вы со своей радиацией, ну где эта радиация, ну покажите ее, ну нет же ее. Как это я поеду? У меня вон корова Раиса. А поросята Иосиф и Адольф? Их же резать надо. А поля? А хозяйство? Огород. Да пошли вы в с**ку!» […] «С давних времен чего здесь только не было: мавки, нявки, духи полевые, всякая зараза… А кровь людская лилась как вода. Татары нас насиловали, выгоняли… Потом поляки пришли. Тоже нас резали, рубили, а за ними: “славься, славься великий царь, славься, славься, наш государь!” Тоже нас резали, крепачили. А за ними: “наш паровоз вперед летит, в коммуне остановка!” Тут, на этом месте 800 наших мальчиков порубили. А дальше – Голодомор. Ни один палач до такого не додумался, чтобы миллионы людей голодом убивать. А Сталин, паразит такой, додумался. Немчура пришла, мы тут с ней быстро разобрались, ох как мы им тут дали! А потом: “широка страна моя родная…” Словом, все не как у нормальных людей». (Приводится по постановке 2016 года с Ирмой Витовской.)

Несмотря на то, что канва сцен и основной нарратив совпадают, дословного цитирования пьесы в сериале нет – и это логично, ведь «Чернобыль» задуман как драма с элементами триллера, тогда как баба Прися – персонаж комедии-фарса. Нарратив принадлежности к народу, на долю которого столетиями выпадают мучения, сложно назвать уникальным: никто не стал бы обвинять в плагиате фильм, где звучит текст о судьбе евреев, даже если бы он перекликался с какими-то знаменитыми монологами на эту тему. Например, словами Толстого («Еврей — символ вечности. Он, которого ни резня, ни пытки не смогли уничтожить; ни огонь, ни меч инквизиции не смогли стереть с лица земли») или даже Марлона Брандо («Представьте себе преследования, которым они подвергались веками: погромы, сожжение храмов, набеги казаков, уничтожение целых семей, рассеяние народа и Холокост…»). Ведь лирический герой перечисляет события, которые действительно оставили мощный отпечаток на культуре – еврейского народа или, в нашем случае, жителей Украины.

Образ несгибаемой бабушки тоже проще принять за архетип, чем за плагиат (логично, что именно сельская пожилая жительница выбирает путь сопротивления – у нее крепче связь с землей, и она в силу возраста хочет не прожить жизнь в безопасности, а «дожить» на родном участке). Например, в селе Ильинцы Чернобыльского района в 2014 году проживали двое стариков. В Святске (Брянская обл., РФ) до катастрофы на АЭС жило 700 человек, а спустя восемь лет осталось 17 стариков.

А вот что говорится о 4 серии в официальном подкасте The Chernobyl Podcast. Ведущий: «Еще одна примечательная сцена с человеком, который очень не хочет уезжать… Кажется, это называется (произносит по-русски) babushka?» Сценарист «Чернобыля» Крэйг Мазин отвечает:

«Да, такие люди были самыми упрямыми. И у них была на то причина! Они были старыми, они прожили там всю жизнь. Думаю, когда тебе 82-83 года, тебя куда меньше заботит неминуемая смерть от радиации. И твоя связь с землей сильнее, чем необходимость быть в безопасности. Эта история вдохновлена реальным случаем, когда солдат, прочесывавший зону, должен был эвакуировать одну женщину. Она в тот момент доила корову и не понимала, чего он от нее хочет. Он выливал молоко, а она продолжала доить… И знаете, мне нравится это сопротивление: мол, ты будешь доить, а я буду выливать, потому что это молоко все равно нельзя пить – что ж, а я буду снова доить! Это было так прекрасно, отчаянно и странно. Но это также позволило мне показать, как Чернобыль соотносится с более крупной исторической картиной, с трагедией людей в СССР и до него, в царской России – особенно с трагедией Украины. Украина находилась в опасном месте, зажатая между “настоящей” Европой и Россией. Это очень ценная земля, “житница” Советского Союза. Она также была первой территорией, куда вступили Наполеон и Гитлер, когда им вздумалось напасть на Россию. С другой стороны, Украина стала местом, где Сталин в 30-е совершил, на мой взгляд, свои самые страшные преступления: принудительную коллективизацию, раскулачивание и Голодомор».

Напомним, что «Чернобыль» получил на IMDb рейтинг 9,7/10, став лучшим сериалом по версии сайта.

Фото: кадр из фильма «Брама»