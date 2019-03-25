🎩 Брюс Ли, кросс-дрессинг и Бродвей: 10 новых сериалов апреля

В апреле телесети принесут ребут культовой «Сумеречной зоны», сериал о волевой лесбиянке в XIX веке, очередную партию зомби и экшен, придуманный самим Брюсом Ли.

1 апреля

«Сумеречная зона» (The Twilight Zone)

В ролях: Адам Скотт, Джон Чо, Эллисон Толман, Кумэйл Нанджиани

Джордан Пил в последние месяцы находится на пике славы. Его второй полнометражный фильм «Мы» собирает восторженные отзывы, по весне начали один за другим вылупляться его продюсерские проекты, и, наконец, апрель стартует с ребута легендарного сериала-антологии «Сумеречная зона», где Пил выступит ведущим. Пожалуй, самое приятное известие – наличие в новой «Сумеречной зоне» ремейка знаменитого эпизода «Кошмар на 20 тысячах футов», давшего современным пользователям соцсетей персонажа, с которым можно солидаризироваться перед дедлайнами. Фантастика и хоррор в формате антологий переживают не лучшие времена, если не считать ошеломительного успеха рисованной «Любви, смерти + роботов», так что у «Сумеречной зоны» и CBS All Access есть шанс на прорыв.

4 апреля

«В темноте» (In the Dark)

В ролях: Перри Мэттфилд, Рич Соммер, Брук Маркхэм, Дерек Уэбстер

CW благополучно пересказал весь первый эпизод нового детективного драмеди в первом трейлере, но мы все равно введем вас в курс дела: сериал (с Беном Стиллером в качестве исполнительного продюсера) рассказывает о слепой девушке по имени Мерфи, расследующей убийство своего друга. В реальности преступления сомневаются все окружающие: никто не видел труп, кроме главной героини, которая «видит» только руками. К тому же, ее приятель был мелким наркодилером, так что на его исчезновение проще закрыть глаза. Промо обещает много неловких бытовых моментов (Мерфи не очень удачлива в выборе любовников и порой оказывается на лестничной площадке в одном белье и с тростью) и очаровательную собаку-поводыря.

5 апреля

«Зыбучие пески» (Störst av allt)

В ролях: Ханна Арден, Уильям Спетц, Феликс Сандман, Анна Бьорк

Как бы ни протестовали родительские телекомитеты, массовые расстрелы становятся частью массовой культуры. Эту тему уже поднимал скандальный «13 причин почему», на днях HBO Asia анонсировал сериал «Мир между нами» о последствиях такого преступления, а теперь Netflix выводит на экран криминальную драму «Зыбучие пески». По сюжету, в убийстве обвиняют не радикализованного трудного подростка, а, казалось бы, благополучную старшеклассницу Майю Норберг. Сериал снят по одноименному бестселлеру шведской писательницы Малин Перссон Джиолито, а сценарий адаптировала Камилла Алгрен, работавшая над «Мостом», «Марчеллой» и всеми шведскими экранизациями «Миллениума» Стига Ларссона.

«Воин» (Warrior)

В ролях: Эндрю Коджи, Оливия Чен, Джейсон Тобин, Дианн Доан

Концепция этого сериала, выглядящего как «Острые козырьки» в Китайском квартале, была придумана Брюсом Ли еще в 1971 году и впоследствии позаимствована компанией Warner Bros. без всякого упоминания об авторстве (фильм «Кунг-фу» с Дэвидом Кэррадайном). В 2019 году оригинальную идею Ли реализуют создатель сериала «Банши» Джонатан Троппер и режиссер большинства «Форсажей» Джастин Лин. Сериал расскажет о криминальных разборках между китайскими эмигрантами в Сан-Франциско, и конкретно о молодом бойце, которого обстоятельства вынуждают стать наемником в одной из группировок. Новинка выйдет на канале Cinemax, который в этом году даст миру еще один экшн – «Банды Лондона» от создателя «Рейда» Гарета Эванса.

9 апреля

«Фосс/Вердон» (Fosse/Verdon)

В ролях: Сэм Рокуэлл, Мишель Уильямс, Маргарет Куэлли, Норберт Лео Батц

Глядя на весенние эфирные сетки, можно решить, что очередной золотой век телевидения подошел к концу, но как минимум один потенциальный обладатель «Эмми» запустится в апреле. Биографическая драма, посвященная хореографу Бобу Фоссу и танцовщице Гвен Вердон, выйдет на FX, зарекомендовавшем себя как лучшего поставщика сериалов о бурлескных сторонах XX века. Легендарная пара вместе изменила эстетику Голливуда, но разбилась о самую банальную матримониальную беду: измены Фосса. Главные роли исполнили именитые актеры: Сэм Рокуэлл получил «Оскар» за лучшую роль второго плана («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), а Мишель Уильямс – обладательница «Золотого глобуса» за роль Мэрилин Монро в «7 дней и ночей с Мэрилин». Режиссером выступил влиятельный бродвейский постановщик Томас Каил, а среди продюсеров числится его приятель – один из самых обласканных критиками драматургов современности, Лин-Мануэль Миранда.

11 апреля

«Черное лето» (Black Summer)

В ролях: Джейми Кинг, Джастин Чу, Келси Флауэр, Кристин Ли

Под новинку Netflix на самом деле маскируется приквел к сериалу Syfy «Нация Z». Он сосредоточится на истории Роуз, которая пытается отыскать свою дочь посреди полномасштабного зомби-апокалипсиса. Продакшен The Asylum и шоураннер Карл Шэфер перекочевали в проект из оригинального сериала, так что фанаты «Нации Z» ничем не рискуют. Сам Шэфер уточняет, что речь пойдет о первых днях нашествия зомби – «когда конец света еще не успел стать безумным и был просто страшным». Впрочем, болезненно неоригинальный во всем, от джампскэров до цветокорреции, трейлер может отпугнуть рядового зрителя вовсе не тем, чем планировали создатели «Черного лета»: особенно на фоне такого роскошного зомби-проекта Netflix, как корейское «Королевство».

15 апреля

«Негодница Ник» (No Good Nick)

В ролях: Мелисса Джоан Харт, Шон Эстин, Сиена Агудонг

А как вам идея комедийного сериала с синопсисом, как в «Убийстве священного оленя»? 13-летняя Николь «втирается в доверие к семье, которая нечаянно разрушила ее жизнь» с очевидным намерением устроить им око за око. Но со временем теплые чувства к новым друзьям начинают перевешивать жажду мести… или нет? Посмотрим, куда нас приведет хулиганское чувство юмора шоураннера Дэвида Стейнберга, который раньше работал над вторым «Американским пирогом» и даже писал сценарии «Симпсонов».

19 апреля

«Рами» (Ramy)

В ролях: Рами Юссеф, Стив Вэй, Мэй Каламави, Мохаммед Амер

Hulu, выпустив один за другим хулиганский сериал PEN15 и комедию о журналистке-выскочке Shrill, уделал стриминговых конкурентов на ниве юмора и не собирается сдаваться. «Рами», созданный продакшном знаменитой компании A24, посвящен выживанию заглавного героя-мусульманина в Нью-Джерси (быть может, это звучит не так захватывающе, как интерактивный сериал о выживании с Беаром Гриллсом от Netflix, но явно более жизненно). «Египетская диаспора считает, что жизнь – это испытание, а его друзья-миллениалы придерживаются мнения, что у жизни нет последствий», – гласит синопсис шоу. Рами Юссеф, игравший Рами в «Мистере Роботе» на пару с Рами Малеком, снова отзывается на имя Рами на экране, но мы рады, что теперь-то парню досталась главная роль.

22 апреля

«Джентльмен Джек» (Gentleman Jack)

В ролях: Сюранна Джонс, Джемма Уилан, Тимоти Уэст, Софи Рандл

Джентльмен Джек – это прозвище реально существовавшей йоркширской землевладелицы, которая сгибала гендерные стереотипы в бараний рог до того, как понятие «гендерные стереотипы» появилось на свет. Анна Листер была прогрессивной фермершей, активно путешествовала, вела шифрованные дневники, а еще – не скрывала своих отношений с женщинами, за что сейчас на нее ссылаются как на «первую современную лесбиянку». Сериал совместного производства HBO и BBC One расскажет о периоде жизни Анны, когда она пыталась осесть в своем родовом поместье, обзаведясь спутницей жизни, но не обойдется и без мрачной «социалки»: в трейлере на одетую в мужской костюм героиню нападает недоброжелатель (правда, она дает ему весьма впечатляющий отпор). «Джентльмен Джек» – логичное продолжение карьеры шоураннера Салли Уэйнрайт, предыдущим проектом которой в жанре period drama был сериал BBC о сестрах Бронте.

28 апреля

«Красная линия» (The Red Line)

В ролях: Ноэль Фишер, Ноа Уайли, Майкл Патрик Торнтон, Алия Ройаль

Сериал о полицейском, прибывшем по вызову об ограблении и по ошибке застрелившем чернокожего врача, спродюсировала режиссер «Излома времени» Ава Дюверней. Шоу расскажет о трех семьях, которые так или иначе задело убийство: семье самого убитого – его муже и приемной дочери Тиа, настоящих родителях Тиа и близких злосчастного офицера полиции. Едва ли не главный поставщик процедуралов CBS в данном случае предлагает зрителям неразбавленную драму с довольно сильным актерским составом: полицейского сыграл известный по «Касл-Року» и «Бесстыдникам» Ноэль Фишер.

Для коллажа использованы фото: https://www.imdb.com/title/tt2583620/mediaviewer/rm1204904704 https://www.imdb.com/title/tt7772602/mediaviewer/rm3922813696