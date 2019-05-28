📈«Чернобыль» стал лучшим сериалом по версии зрителей

Мини-сериал «Чернобыль» стартовал в мае, в разгар выхода восьмого сезона «Игры престолов», и стал хорошей альтернативой неоднозначному финалу фэнтезийного шоу. Как показали оценки зрителей IMDb, на момент выхода 4 серии, «Чернобыль» опередил двух тяжеловесов, «Во все тяжкие» и «Игру престолов», а также смог обойти две части документального проекта Ричарда Аттенборо «Планета Земля» и мини-сериал про Вторую мировую «Братья по оружию».

Вот первая десятка списка:

«Чернобыль» (9,6) «Планета Земля II» (9,5) «Братья по оружию» (9,4) «Планета Земля» (9,4) «Во все тяжкие» (9,4) «Игра престолов» (9,4) «Наша планета» (9,4) «Прослушка» (9,3) «Космос: пространство и время» (9,3) «Голубая планета 2» (9,3)

С полным списком можно ознакомиться на сайте IMDb.

Мини-сериал «Чернобыль» пересказывает события 1986 года, когда произошла катастрофа на ЧАЭС. В сериале показаны взрыв и начало борьбы с его последствиями. Главные роли в нем исполнили Стеллан Скарсгорд, Джаред Харрис, Эмили Уотсон, Пол Риттер, Барри Кеоган.

Читайте нашу рецензию на пилотный эпизод «Чернобыля» от HBO.

Фото: HBO