📈«Чернобыль» стал лучшим сериалом по версии зрителей
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📈«Чернобыль» стал лучшим сериалом по версии зрителей

от Telekritika
От Telekritika 291
Главная Кино 📈«Чернобыль» стал лучшим сериалом по версии зрителей

На портале IMDb опубликован список самых рейтинговых сериалов за всю историю и неожиданно «Чернобыль» от HBO вышел в нем на первое место.

Мини-сериал «Чернобыль» стартовал в мае, в разгар выхода восьмого сезона «Игры престолов», и стал хорошей альтернативой неоднозначному финалу фэнтезийного шоу. Как показали оценки зрителей IMDb, на момент выхода 4 серии, «Чернобыль» опередил двух тяжеловесов, «Во все тяжкие» и «Игру престолов», а также смог обойти две части документального проекта Ричарда Аттенборо «Планета Земля» и мини-сериал про Вторую мировую «Братья по оружию».

Вот первая десятка списка:

  1. «Чернобыль» (9,6)
  2. «Планета Земля II» (9,5)
  3. «Братья по оружию» (9,4)
  4. «Планета Земля» (9,4)
  5. «Во все тяжкие» (9,4)
  6. «Игра престолов» (9,4)
  7. «Наша планета» (9,4)
  8. «Прослушка» (9,3)
  9. «Космос: пространство и время» (9,3)
  10. «Голубая планета 2» (9,3)

С полным списком можно ознакомиться на сайте IMDb.

Мини-сериал «Чернобыль» пересказывает события 1986 года, когда произошла катастрофа на ЧАЭС. В сериале показаны взрыв и начало борьбы с его последствиями. Главные роли в нем исполнили Стеллан Скарсгорд, Джаред Харрис, Эмили Уотсон, Пол Риттер, Барри Кеоган.

Читайте нашу рецензию на пилотный эпизод «Чернобыля» от HBO.

Фото: HBO

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