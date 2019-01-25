📈 200 млн с «молодогвардейцами»: в Госкино отчитались за 2018 год

25 января в кинотеатре «Жовтень» прошел публичный отчет Госкино о деятельности за прошлый год. В ходе выступления Ильенко прозвучало, что украинские фильмы в 2018 году собрали в прокате 198 млн грн. «На самом деле, не все фильмы дали свои данные – [компании молчат], как молодогвардейцы. Не знаю, налоговой боятся, что ли?» – шутит глава Госкино. С учетом таких «скрытных» героев проката (включая «Короля Данило», который, как известно, не получал финансирования от Госкино), можно смело говорить о сумме в 200 млн грн, считает Ильенко.

Что касается производства фильмов под эгидой Госкино, то в ушедшем году выросло количество полнометражных игровых картин, тогда как ранее значительную долю финансирования получали короткометражные дебюты.

В 2018 году было выдано 196 свидетельств национального фильма, а это значит, что производство указанного числа картин уже как минимум стартовало. 135 новых субъектов кинорынка (дистрибьюторы и продакшны) были зарегистрированы за этот период.

Ильенко также напомнил, что Госкино может финансировать не только производство, но и промоушн фильма (как было, например, с комедией «11 детей из Моршина»).

Что касается фестивальных успехов украинских и копродукционных фильмов, то о них, признается Ильенко, в Госкино уже «устали делать пресс-релизы» (особенно это касается фурора вокруг украино-исландской картины «Горная женщина на войне»).

Печальные прогнозы об оттоке зрителя из кинотеатров пока не сбываются: в Госкино говорят лишь о 2%-ном падении посещения кинотеатров, в то время как цена билета за 2018 год выросла на 10%.

Глава структуры также обратился к народным депутатам, попросив их как можно скорее внести изменения в Бюджетный кодекс, чтобы заработали подзаконные акты, связанные с законом Украины о государственной поддержке кинематографа. (Это блокирует, в частности, и проведение конкурсных отборов на получение финансирования.) «Верховная Рада вроде бы проголосовала за то, что у нас должен быть кэш-рибейт (Система cash rebate позволяет стране, на территории которой снят фильм, возвращать продюсерам часть потраченных на съемки денег при выполнении определенных условий. – Ред.) Все сказали «ура», мы об этом начали рассказывать – но надо, чтобы за то же самое решение Рада проголосовала еще один раз». Ильенко посетовал на то, что в момент голосования депутатов то не оказывается в зале, то «вроде никто и не против, но какая-то драка завязывается». Представители Госкино призывают народных избранников скорее решить этот вопрос.

Полный отчет Госкино о работе в 2018 году можно увидеть на странице ведомства в Facebook.

Напомним, 7 февраля выйдет фильм «Круты 1918», созданный при поддержке Госкино. На днях Кристина Соловий выпустила музыкальный клип на песню к фильму.