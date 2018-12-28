Итоги года: как украинское кино покоряло фестивали

Вот какие фестивали и фильмы вошли в итоговый обзор (рассматривались лишь те картины, которые созданы при поддержке Госкино):

Каннский кинофестиваль – «Донбасс» (приз за лучшую режиссуру в рамках конкурсной программы «Особый взгляд»), «Горная женщина» (приз за лучшую музыку в конкурсной программе «Неделя критики»);

– (приз за лучшую режиссуру в рамках конкурсной программы «Особый взгляд»), (приз за лучшую музыку в конкурсной программе «Неделя критики»); Берлинский кинофестиваль – «Когда падают деревья» (конкурсная программа Panorama Berlinale);

– (конкурсная программа Panorama Berlinale); Медународный кинофестиваль в Торонто – «Донбасс» (секция «Современное молодое кино), «Горная женщина» (программа «Открытие»);

– (секция «Современное молодое кино), (программа «Открытие»); Варшавский международный кинофестиваль – «Когда падают деревья» (секция «Открытие»), «Штангист» (гран-при конкурсной программы короткометражных фильмов), «Какофония Донбасса» (конкурсная программа документальных фильмов), «Эфир» (внеконкурсная программа спецпоказов);

– (секция «Открытие»), (гран-при конкурсной программы короткометражных фильмов), (конкурсная программа документальных фильмов), (внеконкурсная программа спецпоказов); Венецианский международный кинофестиваль – «Изи» (награда Opera Prima в программе Kineo Diamanti al Cinema);

– (награда Opera Prima в программе Kineo Diamanti al Cinema); Международный кинофестиваль в Карловых Варах – «Вулкан» (конкурсная программа East of the West);

– (конкурсная программа East of the West); Канадский международный фестиваль документального кино Hot Docs – «Папа – мамин брат» (конкурсная программа World Showcase);

– (конкурсная программа World Showcase); Международный кинофестиваль Visions du Reel (Швейцария) – «Папа – мамин брат» (приз жюри за «Наиболее инновационный фильм»);

(Швейцария) – (приз жюри за «Наиболее инновационный фильм»); Стамбульский международный кинофестиваль – «Иней» (международная премия «Права человека в кино»),

и другие.

С полным списком фильмов и локаций можно ознакомиться на сайте Госкино: как оказалось, украинское кино в 2018 году путешествовало по фестивалям в США, Португалии, Индии, Китае, Марокко, Румынии и многих других странах мира.

А освежив в памяти хиты укркинопрома, не забудьте проголосовать за любимый фильм 2018 года.

Фото: Getty Images