Итоги года: как украинское кино покоряло фестивали

Вот какие фестивали и фильмы вошли в итоговый обзор (рассматривались лишь те картины, которые созданы при поддержке Госкино):
- Каннский кинофестиваль – «Донбасс» (приз за лучшую режиссуру в рамках конкурсной программы «Особый взгляд»), «Горная женщина» (приз за лучшую музыку в конкурсной программе «Неделя критики»);
- Берлинский кинофестиваль – «Когда падают деревья» (конкурсная программа Panorama Berlinale);
- Медународный кинофестиваль в Торонто – «Донбасс» (секция «Современное молодое кино), «Горная женщина» (программа «Открытие»);
- Варшавский международный кинофестиваль – «Когда падают деревья» (секция «Открытие»), «Штангист» (гран-при конкурсной программы короткометражных фильмов), «Какофония Донбасса» (конкурсная программа документальных фильмов), «Эфир» (внеконкурсная программа спецпоказов);
- Венецианский международный кинофестиваль – «Изи» (награда Opera Prima в программе Kineo Diamanti al Cinema);
- Международный кинофестиваль в Карловых Варах – «Вулкан» (конкурсная программа East of the West);
- Канадский международный фестиваль документального кино Hot Docs – «Папа – мамин брат» (конкурсная программа World Showcase);
- Международный кинофестиваль Visions du Reel (Швейцария) – «Папа – мамин брат» (приз жюри за «Наиболее инновационный фильм»);
- Стамбульский международный кинофестиваль – «Иней» (международная премия «Права человека в кино»),
и другие.
С полным списком фильмов и локаций можно ознакомиться на сайте Госкино: как оказалось, украинское кино в 2018 году путешествовало по фестивалям в США, Португалии, Индии, Китае, Марокко, Румынии и многих других странах мира.
А освежив в памяти хиты укркинопрома, не забудьте проголосовать за любимый фильм 2018 года.
Фото: Getty Images