Сергей Лозница
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Итоги года: как украинское кино покоряло фестивали

от Telekritika
От Telekritika 26
Главная Кино Итоги года: как украинское кино покоряло фестивали

Госкино отчиталось о фестивальных успехах отечественных фильмов в 2018 году. Давайте вспомним, какие ленты демонстрировались на международных площадках, и с какими призами оттуда уехали.

Вот какие фестивали и фильмы вошли в итоговый обзор (рассматривались лишь те картины, которые созданы при поддержке Госкино):

  • Каннский кинофестиваль«Донбасс» (приз за лучшую режиссуру в рамках конкурсной программы «Особый взгляд»), «Горная женщина» (приз за лучшую музыку в конкурсной программе «Неделя критики»);
  • Берлинский кинофестиваль«Когда падают деревья» (конкурсная программа Panorama Berlinale);
  • Медународный кинофестиваль в Торонто«Донбасс» (секция «Современное молодое кино), «Горная женщина» (программа «Открытие»);
  • Варшавский международный кинофестиваль«Когда падают деревья» (секция «Открытие»), «Штангист» (гран-при конкурсной программы короткометражных фильмов), «Какофония Донбасса» (конкурсная программа документальных фильмов), «Эфир» (внеконкурсная программа спецпоказов);
  • Венецианский международный кинофестиваль«Изи» (награда Opera Prima в программе Kineo Diamanti al Cinema);
  • Международный кинофестиваль в Карловых Варах«Вулкан» (конкурсная программа East of the West);
  • Канадский международный фестиваль документального кино Hot Docs«Папа – мамин брат» (конкурсная программа World Showcase);
  • Международный кинофестиваль Visions du Reel (Швейцария) – «Папа – мамин брат» (приз жюри за «Наиболее инновационный фильм»);
  • Стамбульский международный кинофестиваль«Иней» (международная премия «Права человека в кино»),

и другие.

С полным списком фильмов и локаций можно ознакомиться на сайте Госкино: как оказалось, украинское кино в 2018 году путешествовало по фестивалям в США, Португалии, Индии, Китае, Марокко, Румынии и многих других странах мира.

А освежив в памяти хиты укркинопрома, не забудьте проголосовать за любимый фильм 2018 года.

Фото: Getty Images

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