👁👑 Проголосуй за лучший украинский фильм 2018 года

Чтобы немного причесать нашу выборку отечественного кино за год, мы выставили следующие критерии. Художественный фильм должен был показываться в кинотеатрах в 2018 году (поэтому «Вулкан» Бондарчука в список не попал); если картина снята в копродукции – то украинским режиссером («Предатель» Марка Хаммонда остался за бортом); бюджет – от 5 млн грн (4-миллионный «Король Данило» и «СОТКА» с неоглашенным бюджетом – на выход). А чтобы помочь вам определиться, давайте вкратце напомним, что мы смотрели в кино на протяжении года.

Фильмы-претенденты

Небогатая на отечественные премьеры зима стартовала со «Сказки о деньгах» Олеси Моргунец-Исаенко – фильма по мотивам повести Владимира Короленко «Йом-кипур, или Судный день». Насмотревшись на похождения фольклорных чертей, можно было спокойно впасть в спячку и очнуться аж в марте, когда в прокат вышел мультфильм «Украденная принцесса». Кто бы мог подумать, что первый украинский 3D-анимационный проект такого масштаба заслужит столько похвал во всем мире?

Следом на экраны попала хулиганская «Ржака» от члена Европейской киноакадемии Дмитрия Томашпольского. В июле до масс добралась диковинная «Брама» с Ирмой Витовской в роли бабушки, не брезгующей галлюциногенными грибами. Детский киберпанк (на самом деле – полуторачасовая реклама «Укрэнерго») «Бобот и энергия Вселенной» маркировал начало урожайного осеннего периода. За сентябрь мы успели увидеть Париж, каким его представляют на Киностудии им. Довженко («Тайный дневник Симона Петлюры»), узнали, что надо делать, «Когда падают деревья» (правильный ответ – спешить в кинотеатр на новый фильм Марыси Никитюк), познакомились с «Героем моего времени» и «Шляхетними волоцюгами».

В октябре вся Украина отмечала «Скажене весiлля». На «Позывной “Бандерас”», увы, откликнулась не вся. Позже в ограниченный прокат вышел долгожданный «Донбасс», показы которого на международных кинофестивалях успели порядком распалить воображение украинцев. «DZIDZIO первый раз» состоялся в конце октября, а в ноябре все поклонники Сергея Жадана рванули в «Дикое поле». Ну а под занавес сезона нам показали «Приключения S Николая».

Что ж, готовы сделать свой выбор?

Для коллажа использованы кадры:

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