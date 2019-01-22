🎼 Кристина Соловий выпустила музыкальный трейлер к фильму «Круты 1918»
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🎼 Кристина Соловий выпустила музыкальный трейлер к фильму «Круты 1918»

от Telekritika
От Telekritika 31
Главная Кино 🎼 Кристина Соловий выпустила музыкальный трейлер к фильму «Круты 1918»

22 января, в День соборности Украины, певица представила клип на песню «Стежечка», которая станет саундтреком к грядущему фильму.

По словам самой исполнительницы, дата премьеры символична, потому что текст песни принадлежит перу Ивана Франко. «Песня написана больше пяти лет назад, а слова – в прошлом столетии. Это трепетно и волнующе, что в День соборности Украины они сошлись в одном пространстве и времени, став сопровождением для фильма “Круты 1918”», – рассказывает Кристина Соловий.

Кстати, в фильме прозвучит также кавер на одну из песен «Океана Эльзы» в исполнении певицы.

Продюсер картины Андрей Корниенко утверждает, что авторы фильма хотели сопроводить «мужскую историю» именно женским голосом. Кристину Соловий он называет душой современной украинской песни. «Мы, создатели фильма, рады, что у нас вышло такое плодотворное сотрудничество», – добавляет он.

Напомним, что изначально релиз фильма был запланирован на 6 декабря 2018 года, однако был перенесен на 7 февраля 2019-го. Что касается исторических персонажей, то Симона Петлюру в этом воплощении 1918-го сыграл Дмитрий Ступка, а Михаила Грушевского – Сергей Дзялик. Надеемся, что выглядеть деятели Украинской революции будут менее противоречиво, чем в «Тайном дневнике Симона Петлюры».

Фото: Кристина Соловий

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