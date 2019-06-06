Чернобыль сериал HBO
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«Чернобыль» от HBO спровоцирует туристический бум в Украине

от Telekritika
От Telekritika 66
Главная Кино «Чернобыль» от HBO спровоцирует туристический бум в Украине

Западные СМИ прогнозируют повышение туристической активности в Зоне отчуждения благодаря сенсационной популярности мини-сериала про Чернобыльскую катастрофу.

Как пишет Reuters, в турфирме SoloEast количество туристов повысилось на 30%, а на лето забронировано на 40% больше мест. При этом некоторые компании уже предлагают провести дополнительные экскурсии по местам из сериала.

Киевская городская администрация также включилась в тему и хочет разработать с представителями бизнеса свой комплексный тур по местам съемок сериала. Тур стартует в Киеве, где посетителям покажут локации из сериала, а финиширует путешествием в Зону отчуждения. Напомним, в кадрах «Чернобыля» фигурировали Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского и улица Богдана Хмельницкого, которую создатели оформили под Москву 80-х.

В финале экскурсии туристы смогут прогуляться по улицам Припяти, посетить ЧАЭС и город Чернобыль. Насчет маршрута КМДА консультируются с профильными организациями.

Ранее создатель сериала поделился своими мыслями насчет второго сезона «Чернобыля».

Фото: HBO

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