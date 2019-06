☢ Модель энергоблока попала в «Чернобыль» из украинского сериала

Изначально цифровой ассет энергоблока был разработан для украинского мини-сериала о Чернобыле «Мотыльки» (2013). Четырехсерийная драма попала в шорт-лист премии Общества специалистов по визуальным эффектам VES Awards в двух номинациях: «Выдающиеся визуальные эффекты в телевизионной программе» (Outstanding Visual Effects in a Broadcast Program) и «Создание выдающейся локации для рекламы или телевизионной программы» (Outstanding Created Environment in a Commercial or Broadcast Program). В этих же номинациях Postmodern Digital конкурировала с такими проектами, как «Игра престолов» и «Агенты Щ.И.Т.»

Компания FILM.UA Group, в структуру которой входит Postmodern Digital, сообщает, что для создания достоверной виртуальной модели здания и окружения использовались архивные данные, а также фото- и видеоматериалы. Готовый ассет привлек внимание специалистов из HBO. Напомним, что в создании сериала также принимал участие украинский продакшен Radioaktive Film.

На днях «Телекритика» разбиралась, правда ли, что создатели сериала «Чернобыль» позаимствовали монолог из пьесы украинского драматурга.