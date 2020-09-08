Новая веха. Что изменится на «UA: Перший» с появлением «Суспільної студії»

Пять зон

К новой студии меня ведут по длинным коридорам «Карандаша», впереди вышагивают телеведущие нового проекта «Суспільна студія».

«Какая прекрасная музыка! — восклицает Инна Москвина, входя в павильон, где справа в полутьме возвышаются горящие ярким красным светом декоративные панели, а слева на столе стоит переносная колонка, из которой доносится Луи Армстронг. — Давайте просто потанцуем, зачем нам еще что-то делать?» — шутя предлагает Инна.

На часах начало одиннадцатого, в студии собираются люди. Обновленный проект «Суспільна студія» выходит в эфир 8 сентября, но его команда уже две недели приходит сюда каждое утро, чтобы отрепетировать работу в новых условиях.

Продюсер Александра Очман поясняет мне, что, хотя студия еще не до конца достроена, первые эфиры из нее начались 15 июля, когда здесь начали готовить утреннее шоу для всех региональных каналов «Суспільного». К запуску обновленного проекта готовятся, проводя творческие и технические тракты, все делают точно так же, как это будет в прямом эфире: для программ подготавливают реальные темы, профили гостей, отрабатывают проезды операторского крана, прикидывают, как будут меняться камеры, работая с разными зонами студии.

Всего зон пять. На канале популярны новости спорта, трансляции спортивных событий, поэтому построили отдельную спортивную зону, где будут работать ведущие и куда можно будет приглашать гостей. Рядом с ней зона вечернего шоу – пока еще не до конца готовая большая площадка, где можно будет вести ток-шоу, также ее собираются использовать для спецпроектов. Уже работает зона утреннего шоу, слева от нее – локация дневной «Суспільної студії». Пятая – зона новостей, она располагается чуть впереди, соответственно, фоном для нее станут все остальные локации: когда ведущий будет рассказывать о новостях, на заднем плане зритель сможет увидеть реальную жизнь всей студии.

Человек в центре истории

Авторы проекта говорят, что «Суспільна студія» — это площадка для обсуждения важных для общества вопросов.

«Здесь не будут говорить только о политике, — обещает Александра Очман. – Это будет программа и про социальное, где-то – про развлекательное. Все эти вещи мы будем рассказывать через истории конкретных людей, применяя метод журналистики решений, рассказывая не только о проблеме, но и о ее решении, о том, как какой-то человек с ней справляется или же о том, что делать, чтобы проблему решить».

В пример Александра приводит взрыв дома в Киеве. В такой ситуации, конечно же, в эфир экстренно дали бы материал о том, что произошло, отправили бы корреспондента на место трагедии, показали включение оттуда. Но затем нужно отслеживать развитие событий: что происходит с жильцами дома, получили ли они новое жилье, в центре истории должны быть люди.

«Эта программа – не просто новости, она про каждого из нас», — говорит продюсер.

8 сентября как обычно начнется с утреннего регионального шоу «Ранок на Суспільному». С 12:00 до 15:00 пройдет первый выпуск «Суспільної студії». Дневной слот будет более «легким», сфокусированным на социальных темах, его ведут двое ведущих. Вечерний блок программы продолжительностью около 40 минут должен быть более острым, сконцентрированным на политике. Он выйдет в эфир после шестичасового выпуска новостей, ориентировочно в 18:20, ведет его один человек.

Так как ежедневно программа длится несколько часов, для нее нужны полные продуманные материалы, поэтому над проектом работает мощная редакторская группа, состоящая из шеф-редактора, четырех выпускающих, четырех вторых редакторов, четырех информпродюсеров, шестерых гостевых и более десятка журналистов. Кроме того, темы предлагают продюсер Александра Очман, руководитель проекта «Суспільна студія» Наталия Загумённая, а также ведущие.

«Ведущие влияют на контент, принимают участие в ежедневных летучках, где обсуждаются темы программ, — объясняет Дария Гирна. — Если какая-то тема мне категорически не подходит, я не молчу. Например, у нас недавно обсуждалась тема экстрасенсов. Я считала, что она неправильно построена, так как дает площадку каким-то антинаучным идеям. В этом случае мы либо перерабатываем тему, либо откладываем ее, либо вообще от нее отказываемся».

Живое пространство

Пока мне все это рассказывают, в студию прибывают люди. Зажигается яркий свет, декоративные панели из красных превращаются в желтые, мне объясняют, что для декораций можно выбрать любой цвет. Операторское кресло занимает девушка. Пока не начался прогон, она жует свой завтрак. Включаются мониторы.

В студию заходит исполнительный продюсер «UA: Перший» Ирина Бубнова, у нее в 11:00 встреча, поэтому есть время ответить только на несколько вопросов. Ирина говорит, что студия появилась благодаря донорам – компании ВВС. Такая помощь стала возможной потому, что «Суспільне» является членом Европейского вещательного союза.

«Если бы не гранты, многих продуктов не было бы в нашем эфире, например, программы «Зворотний відлік», — говорит Бубнова. – С ВВС у нас было прекрасное взаимодействие в отношении ведущих, журналистов, продюсеров проекта «Суспільна студія». Мы более двух месяцев проводили стресс-кастинги, в том числе среди наших ведущих, чтобы понимать, какие у них есть слабые места, после чего наши коллеги из ВВС провели тренинги для наших ведущих и журналистов о том, как вести себя в стрессовых ситуациях, как справляться со сложными гостями и чувствительными темами, как работать с фактажными вопросами».

«То есть это не просто новая студия, а новая веха в жизни канала?»

«Абсолютно новая веха в истории «UA: Перший» точно, да и в целом в истории общественного вещателя Украины, — говорит Бубнова и вдруг, смеясь, восклицает, когда видит, что ведущий Игорь Шавро делает селфи на фоне студийных экранов: Боже, Шавро, какой ты красивый!»

Атмосфера здесь непосредственная: многие друг друга подкалывают, как это бывает в компании, где собрались старые приятели.

Студию строили около восьми месяцев, до сих пор продолжается процесс балансировки камер и калибровки под них экранов, «потому что картинка должна быть идеальной». В студию снесли, пожалуй, все световое оборудование, которым располагает канал, чтобы высветить несколько локаций. Света заказали еще, но оборудование приедет, ориентировочно, только в октябре-ноябре, соответственно, к концу года все должно полноценно заработать.

«Наша идея в том, чтобы все эти локации – спорт, новости и суспільна студія – взаимодействовали между собой, — поясняет продюсер канала. – Сейчас мы репетируем, как передаем слово от новостей, например, спорту, ведущие смогут переходить из одной локации в другую, и камера будет следовать за ними. Это живое пространство, в котором люди живут, а не «вещают»».

Ирина Бубнова считает очень важным, что в студии будут работать разные поколения ведущих, ведь и аудитория канала разновозрастная.

«Одна наша пара – Анатолий Ерема и Дарка Гирна – абсолютно разные поколения, которые, думаю, дадут нам возможность услышать отношение к событиям в стране и более молодого, и более старшего поколения, у них будут даже свои дискуссии между собой относительно какого-то событийного ряда», — обещает Бубнова.

«С запуском обновленной «Суспільної студії» мы готовы к более глубокому освещению общественно значимых тем, чтобы зритель получил достоверную, точную и беспристрастную информацию о событиях и тенденциях, которые имеют место в Украине и мире, об их взаимосвязи и влиянии на жизнь каждого из нас, — резюмирует Наталия Загуменная. — Мы создаем пространство, в котором есть место для глубоких и сбалансированных дискуссий о том, что волнует украинских зрителей. Дискуссии в этом пространстве предусматривают отсутствие предубеждений, открытость к различным точкам зрения, а темы будут подаваться зрителю через последовательные и эмоционально насыщенные истории из жизни людей из разных уголков Украины и мира».

Люди слова

«Телекритика» попросила ведущих «Суспільної студії» поделиться впечатлениями от новой студии и ожиданиями от этого проекта.

Дарка Гирна

«Я работаю на «Суспільному» уже почти три года, и, в принципе, это первая студия такого уровня, которую я здесь видела. Очевидно, изменится и картинка, и качество нашей работы, ведь хочется больше стараться для программы, потому что все очень красиво выглядит – помимо формы ты уже больше думаешь над содержанием. Раньше было достаточно различных неисправностей, из-за этого ведущий часто терял концентрацию во время прямых эфиров. Теперь, я надеюсь, все проблемы будут устранены и, соответственно, вырастет качество нашего контента».

Анатолий Ерема

«Телевидение – это прежде всего видение, а не слушание, поэтому должна быть хорошая картинка. Несмотря на то, что до сих пор на «Суспільному» был очень интересный контент, картинка была, будем откровенны, убогой. Сейчас, когда включаешь телевизор и видишь и интересный контент, и живую динамичную картинку, получаешь то, что называется телевидением, это уже уровень.

Я свою карьеру начинал с УТ-1, работал на продакшене, который готовил выпуск международных новостей для этого канала, потом у меня был долгий, почти 23-летний период работы на «1+1». С «Плюсов» я ушел по банальной причине: в нынешних условиях то, чем я занимался, стало просто невозможным, а заняться чем-то другим мне никто не предлагал. Эта работа мне показалась более интересной, и я рад, что смог присоединиться к команде «Суспільного», это люди с новым мышлением, взглядом на то, каким должно быть общественное телевидение.

Когда строилось «Суспільне», сюда пришли люди, которые хотели изменить УТ-1. Я видел, как им нелегко, ведь со дня создания общественного телевидения смотрел этот канал. Видел их достижения и как телевизионщик понимал, чего им не хватает, чтобы делать это так, как мы могли делать на «Плюсах». Там о многих вещах мы даже не задумывались, воспринимали их как данность, а здесь все нужно было создавать с нуля. Конечно, когда выпала возможность, я захотел присоединиться к этой, как я ее называю, команде изменений, которая меняет общественное восприятие некоммерческого телевидения».

Инна Москвина

«На этом проекте для меня все новое, потому что раньше я работала исключительно в новостях: ведущей новостей и ведущей итогового воскресного новостного выпуска. Соответственно, для меня жанр разговорной студии, тем более такого хронометража – три часа – абсолютно новая работа.

Могу сказать, что я всю жизнь избегала такой работы, потому что не считала своей сильной стороной разговор с гостями. Здесь перед тобой стоит задача сделать то, что интересно не только тебе, но и твоим зрителям, а эти вещи не всегда совпадают. Из-за того, что ты работаешь много лет, ты уже многое знаешь, во многом разбираешься, а тебе все равно нужно задать какой-то элементарный вопрос, потому что ты понимаешь, что там, за экраном, находится зритель, который может этого не знать, ведь он не работал так долго в журналистике, не прочитал так много как ты, готовясь к эфиру».

Роман Сухан:

Мы об этой студии узнали, чтоб не соврать, год назад, она была нарисована в деталях, и мы очень ее ждали. Однако строительство задерживалось, поэтому уже в марте мы решили, что нужно подумать не только о форме, но и о содержании. Тогда начали запускать марафоны в тех условиях, которые могли себе позволить: в маленькой студии, находящейся в подвальном помещении. Так запустили марафон «На карантине», он перерос в марафон «Суспільна студія», это фактически прототип того, что выходит 8 сентября. То есть на сегодняшний день мы полностью себе представляем, каким будет содержание нового проекта. Меняется оболочка, декорации, однако в большинстве своем содержание останется таким же, похожим на то, что мы нарабатывали в последние полгода. Мы уже полностью сформировали структуру: как оно будет, про что оно будет, с кем и для кого оно будет.

Игорь Шавро:

Недавно мне сделали предложение, от которого трудно отказаться: стать ведущим вечернего слота «Суспільної студії». Всю профессиональную жизнь я работал переводчиком жестового языка на разных телеканалах, поэтому только и делал, что ретранслировал мысли ведущих и их гостей. На прошлой работе я был ведущим новостей, где тоже особо не выскажешься, не задашь вопросы людям, синхроны которых ставишь. Теперь у меня появилась возможность делиться в эфире собственными мыслями, общаться с гостями на темы, которые важны обществу и интересны мне. Отказываться от такой возможности просто грех.

Ольга Сницарчук:

После Революции достоинства в профессиональном сообществе много говорили о том, что стране нужно общественное телевидение, что-то по типу ВВС. Чуть меньше трех лет назад я пришла на «Суспільне», хорошо понимая, куда иду, хотела поддержать его, мне было интересно посмотреть изнутри, как все это происходит. Конечно, тут не такие условия, к которым привыкли люди, которые работают на частных каналах, но очень хочется посмотреть, что из всего этого получится.

У людей есть много претензий к картинке «Суспільного», в критических отзывах прежде всего на нее обращают внимание. Эта студия, мне кажется, должна удовлетворить критиков, картинка будет хороша — HD-качества. Я уверена, что поначалу будут определенные баги, потому что на прежней работе на «5 канале» я запускала несколько студий и знаю, что так не бывает: сел в новой студии – и все там работает, как часы.

Я веду вечерний блок программы, он общественно-политический. Я стараюсь, чтобы в эти полчаса вошли все топовые события дня. Например, несколько последних недель я всегда беру события в Беларуси, потому что это очень важно. На прошлой неделе в фокус попала история с удивительными договоренностями в трехсторонней контактной группе, с высказываниями Фокина. Мне кажется, что даже если человеку все это не очень интересно, ему стоило бы уделить хотя бы полчаса своего времени, чтобы понимать, что происходит в стране, куда она движется и к чему стоит приготовиться. К примеру, тема «волчьих» судов. Последнее решение по «ПриватБанку» может сказаться на любом гражданине, пользователе услуг этого банка, ведь цена вопроса – 10 млрд грн. Поэтому людям нужно объяснить, какими могут быть последствия.

Читайте также:

Фото: Владимир Шевчук

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!