Верховный суд отказал чиновнику Порошенко в восстановлении на место члена Нацсовета

19 декабря Верховный суд принял решение по делу иска Владимира Горковенко о возобновлении его на должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Исковые требования были удовлетворены частично. Своим решением Верховный суд отказал Владимиру Горковенко в удовлетворении исковых требований об освобождении должности члена Нацсовета Юрия Зиневича и восстановлении Горковенко на этом посту.

В то же время суд частично удовлетворил исковые требования – отменил указ президента об увольнении Горковенко с должности члена Нацсовета. Судом во время заседания было объявлено только вступительную и резолютивную части решения, полный текст решения будет подготовлен судом через несколько дней.

Владимир Горковенко на своей Facebook-странице акцентирует лишь на решении суда об отмене указа и опускает отказ о восстановлении его на должность и отмене решения о назначении Зиневича на его место.

Напомним, президент Владимир Зеленский 24 мая своим указов уволил с должности члена Нацсовета Владимира Горковенко, назначенного в Нацсовет 4 мая Петром Порошенко. 27 мая Горковенко подал в суд, чтобы оспорить отмену своего назначения в Нацсовет.

Отметим, Горковенко был назначен в Нацсовет на место Юрия Артеменко. 4 мая экс-глава Нацсовета Юрий Артеменко сообщил, что подал заявление об отставке с этой должности в связи с «усталостью и предложением новой должности». В тот же день Петр Порошенко уволил Артеменко соответствующим указом и другим указом назначил членом Нацсовета на то время заведующего отделом Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимира Горковенко. 7 мая Порошенко назначил Юрия Артеменко членом телекомрегулятора – НКРСИ. 24 мая президент Владимир Зеленский отменил своими указами увольнение главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко и его назначение членом телекомрегулятора НКРСИ. Также Зеленский отменил назначение членом Нацсовета Владимира Горковенко. Таким образом, Артеменко оставалось доработать свою пятилетнюю каденцию, которая истекла 7 июля. 9 июля юрист Юрий Зиневич был назачен Зеленским членом регулятора заменив в регуляторе Юрия Артеменко.

Как сообщала «Телекритика», юридически процедура увольнения Артеменко и его назначения в НКРСИ не были соблюдены – за увольнение Артеменко из Нацсовета должны были проголосовать члены регулятора, а назначение президентом Артеменко в НКРСИ должно было произойти по представлению премьер-министра.

Фото: Александра Йорк

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