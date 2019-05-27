⚖ Уволенный член Нацсовета от Порошенко подал в суд на Зеленского
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⚖ Уволенный член Нацсовета от Порошенко подал в суд на Зеленского

от Telekritika
От Telekritika 251
Главная Новости ⚖ Уволенный член Нацсовета от Порошенко подал в суд на Зеленского

Экс-член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко подал в Верховный суд иск против президента Владимира Зеленского.

Владимир Горковенко просит суд признать незаконными и отменить указы президента Владимира Зеленского от 24 мая, который отменил указы своего предшественника Петра Порошенко об увольнении из Нацсовета Юрия Артеменко и назначении на его место Владимира Горковенко. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

Напомним, срок пребывания в составе Нацсовета ранее уволенного его главы Юрия Артеменко (на место которого был назначен Горковенко) должен был закончиться 4 июля 2019 года. Но в субботу, 4 мая, экс-глава Нацсовета Юрий Артеменко сообщил, что подал заявление об отставке с этой должности в связи с «усталостью и предложением новой должности». В тот же день экс-президент Петр Порошенко уволил Артеменко соответствующим указом и другим указом назначил членом Нацсовета заведующего отделом Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимира Горковенко. 7 мая экс-президент назначил Юрия Артеменко членом телекомрегулятора – НКРСИ. 24 мая президент Владимир Зеленский отменил своими указами увольнение главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко и его назначение  членом телекомрегулятора НКРСИ. Также отменено назначение членом Нацсовета Владимира Горковенко.

Как сообщала «Телекритика», юридически процедура увольнения Артеменко и его назначения в НКРСИ не были соблюдены – за увольнение Артеменко из Нацсовета должны были проголосовать члены регулятора, а назначение президентом Артеменко в НКРСИ должно было произойти по представлению премьер-министра. 

Фото: Facebook Владимира Горковенко

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