⚡🔥 Юрий Артеменко покинул Нацсовет

Соответствующее заявление было размещено в субботу, 4-го мая, на сайте Нацсовета.

«Срок моих полномочий как члена Национального Совета завершается в июле. Однако сегодня, за два месяца до его окончания, я принял решение подать в отставку и уйти с должности», – сообщает Артеменко.

Он назвал две причины такого решения – усталость и предложение другой работы. «Во-первых, простая человеческая усталость – в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу», – написал глава Нацсовета.

В числе своих достижений Артеменко назвал, в частности, строительство радиосети Общественных радиостанций, создание сети «Армии ФМ», введение цифрового радио в Киеве, раздачу ФМ-частот для форматных радиостанций, мониторинг соблюдения телерадиоквот на украинском языке, запрет 80 российских телеканалов.

Также Артеменко отмечает, что именно при нем была преодолена коррупция в Нацсовете: «Вместе мы преодолели тот негативный имидж, годами, до прихода этого состава, принадлежал Национальному совету – "Взятка в обмен на лицензию"», – отметил Артеменко.

Также чиновник указал на вещи, которые «не успел» реализовать: «Среди мечтаний, которые не успел реализовать – добиться принятия нового закона об аудиовизуальных услугах, запустить фольклорное радио, открыть образовательный и военно-патриотический телеканалы, достроить сеть общественного вещания, создать мощный мониторинговый центр», – резюмировал он.

Юрий Артеменко работал на этой должности с 4 июля 2014 года. По квоте президента назначены также Ульяна Фещук, Валентин Коваль и Сергей Костинский, 5-летний срок полномочий которых заканчивается в 2020-21. Ранее в комментарии «Детектор медиа» они сообщали, что не планируют покидать свои должности раньше времени.

Следующее заседание Нацсовета запланировано на 10-е мая. Обязанности главы Нацсовета на время его отсутствия обычно выполняет первый заместитель главы – Ольга Герасимьюк, назначенная по парламентской квоте.

Напомним, президентская часть Нацсовета за последние полгода 5 раз блокировали оглашение конкурса на свободные частоты для Общественных радиостанций. На своем последнем заседании 24 апреля, именно президентская четверка пролоббировала продление на 10 лет лицензии на устаревшую технологию эфирного цифрового мобильного ТВ для компании с непрозрачной структурой собственности – «Эфир», связанной с «Зеонбудом».

UPD. Президент Петр Порошенко уволил Юрия Артеменко. Соответствующий указ от 4 мая размещен на сайте президента. «В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: Освободить Артеменко Юрия Анатольевича с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», - говорится в указе.

Фото: Анна Федорук