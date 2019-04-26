Коррупция в деталях: президентская четверка «продавила» продление лицензии «мобильному» сателлиту «Зеонбуда»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 25 апреля разрешил компании «Эфир» (ООО «Телерадіокомпанія «Етер») продлить на 10 лет лицензию провайдера устаревшей технологии эфирного мобильного телевидения в общенациональной сети цифрового мультиплекса МХ-6 стандарта DVB-H. Представители компании «Эфир» уверяли, что за 10 лет потратили 24 млн гривен, запустив вещание двух телеканалов в 79 городах. Технология DVB-H – перспективная, оборудование для приема мобильной цифр стоить всего $4–5, и в компании обдумывают возможность массового завоза приемников.

Решение имеет признаки коррупции – продление лицензии фактически «продавила» президентская часть регулятора. За данное решение проголосовали 5 членов, против голосовали двое – Олег Черныш и Ольга Герасимьюк, назначенные в регулятор парламентом. Члены Нацсовета, назначенные президентом, указывали на то, что провайдер не обязан был проходить предварительную проверку перед продлением лицензии, у компании нет нарушений (хотя было непогашенное предупреждение от 2014-го), а вопрос наличия непрозрачной собственности всячески избегался членами ведомства. Хотя непрозрачная структура владения вместе с непогашенным предупреждением позволяют Нацсовету не продлевать лицензию провайдеру.

Продлению лицензии предшествовало длительное обсуждение вопроса, с деталями которого «Телекритика» предлагает ознакомиться.

Родственник «Зеонбуда»

В январе 2008 года компания «Эфир» получила от Нацсовета лицензию провайдера экспериментальной многоканальной телесети с использованием 49 ТВК в Киеве стандарта DVB-H. А 8 января 2009 года компания получила лицензию стандарта DVB-H общенационального цифрового мультиплекса МХ-6. В ноябре 2014 года Нацсовет объявил «Эфиру» предупреждение по результатам проверки деятельности компании как провайдера МХ-6 (отсутствие сети). 13 июля 2017-го Нацсовет планировал объявить «Эфиру» предупреждение по лицензии на использование 49 ТВК в Киеве, но перенес рассмотрение вопроса на неопределенный срок (формально – из-за отсутствия представителя компании). В январе прошлого года компания «Эфир» не продлила свою лицензию на 49 ТВК в Киеве – компания не подала заявку на продление. Эту частоту использует «Зеонбуд» для эфирной цифры DVB-Т2 (мультиплекс МХ-3). По условиям киевской лицензии провайдер должен был ретранслировать на 49 ТВК три телеканала: ТРК «Киев», «К1» и «ПлюсПлюс». В национальной лицензии МХ-6 не был прописан список телеканалов для ретрансляции.

Лицензия «Эфира» на МХ-6 вышла 8 января 2019 года, но оставалась все это время действительной, поскольку регулятор не принял решения по продлению лицензии (по закону лицензия остается действительной до момента рассмотрения вопроса регулятором). В конце декабря регулятор прописал возможность развития технологии DVB-H в Плане развития телерадиопространства на 2019-й – документ был направлен Нацсоветом в Министерство юстиции. В феврале сообщалось, что Минюст отказывался его регистрировать.

Затягивание рассмотрения вопроса продления лицензии могло быть связано с владением компании. У компании до января этого года не было собственника. Официально «Эфиром» владели киевская компания «Цифровой портал Украины» (99,99%) и Игорь Герман (0,01%), который числился директором «Эфира». Владельцем «Цифрового портала Украины» указан офшор «Джек инвест энд трейд лимитед» с БВО. Ранее этот офшор вместе с «ММДС-Украина» фигурировал в списке собственников компании «Кейбл ТВ-финансы», руководителем которой два года – до того как возглавил «Зеонбуд» – числился Виктор Галич (ныне покойный). Компания «Эфир» тесно связана с «Зеонбудом» и компанией из холдинга СКМ – «ММДС-Украина», которая владеет частотами, пригодными для запуска связи 4G. «Куратором» всех трех компаний СМИ не раз называли нардепа от «Оппозиционного блока» Юрия Мороко. У «Эфира» и «ММДС-Украина» общий адрес. Юрий Мороко в 2002–2008 годах работал директором «ММДС-Украина». До июня 2014-го директором «Эфира» числился Александр Ильющенко, который в 2010–2013 годах параллельно работал директором «ММДС-Украина».

14 января этого года у компании появился новый собственник – Алексей Устиловский с регистрацией в городе Гребинка Полтавской области. Тогда же компания видоизменила название – с «Телерадіокомпанія «Етер» на «Телерадіокомпанія «Ефір». Информации в сети об Устиловском нет. В уставном фонде провайдера прописано 60,5 тыс. гривен. Директором компании указан Сергей Черненко, который также ранее не фигурировал в телекомбизнесе.

Затягивание рассмотрения вопроса продления лицензии могло быть связано с владением компании. У компании до января этого года не было собственника

Изначально вопрос продления лицензии «Эфира» должен был рассматриваться на заседании регулятора 18 апреля, но тогда члены ведомства не дошли до ее рассмотрения. 23 апреля, когда члены ведомства продолжили заседание, рассмотреть вопрос снова не удалось из-за отсутствия кворума (заседание покинул Олег Черныш, еще один член регулятора – Ольга Герасимьюк – отсутствовала). После этого вопрос был перенесен на заседание 25 апреля. На перенесении вопроса «Эфира» на это заседание настояла первый заместитель главы регулятора Ульяна Фещук. Во время заседания 18 апреля в проекте решений, отображенном на экране, было прописано намерение регулятора продлить лицензию.

Тест длиною в 10 лет

Член Нацсовета Олег Черныш предлагал оставить вопрос продления лицензии без рассмотрения и провести проверку провайдера, но ко мнению коллеги президентская четверка не прислушалась. Чиновник настаивал на том, что технология DVB-H – устаревшая, а компания нарушила условия своей лицензии, не запустив полноценного вещания. Провайдер на 10 лет застолбил частоты, которые могут быть использованы для местных аналоговых телеканалов без цифровой лицензии или развития 4G или могут быть переформлены как еще один провайдер цифрового стандарта DVB-Т2.

«Стандарт DVB-H не применяется, он вычеркнут из стандартов DVB, проверка компании не была проведена, в лицензии провайдера указано 9 программ, но какие именно программы – не определено. Нацсовет не проводил конкурс на вещание в этом мультиплексе, и компания не обращалась в регулятор, чтобы такой конкурс был проведен. Кроме того, компания не предоставляла ежегодных отчетов, что предусмотрено cпециальными условиями лицензии», – отметил Олег Черныш. Также чиновник добавил, что принимать сигнал в этом стандарте нет возможности.

Представители «Эфира» – заместитель директора Виктор Гайворонский и юрист Союза адвокатов Украины Роман Труш – отметили, что запустили тестовую сеть на 79 частот мощностью 10 Вт, в которой транслируют два телеканала – ТРК «Киев» и «Украина», подписав соглашение с ними. Подтвердив при этом, что не посчитали нужным обратиться в Нацсовет для объявления конкурса на получение лицензий на вещание в МХ-6.

«У нас из 81 цифровой зоны задействованы 79. В качестве эксперимента у нас в сети вещают два канала – ТРК «Киев» и ТРК «Украина». Предварительный договор подписан еще с шестью компаниями, но мы их не вещаем, потому что мощность передатчика всего 10 Вт. Зона приема не более 1,5 км от станции. Технология DVB-H единственная, которая дает возможность работы в движении со скоростью до 300 км/ч. Отсюда – наш главный заказчик – мобильные средства передвижения. Только в Киеве потенциал – 1,5 млн. Все это будет возможным после увеличения мощности и количества станций. Мощность 10 Вт, разрешенная нам Госцентром радиочастот, не позволяет нам развиваться. Развитие технологии достаточно перспективное. Автотранспорт переходит на автономное вождение. Все страны возвращаются к этой технологии и рассматривают ее как основную для автомобильного транспорта. За все время вещания вложено 24 млн грн, из них 14 млн – оплата Концерну РРТ, 4 млн – налоги. Расход у нас получается в районе 300 тысяч гривен в месяц. Пока это затраты инвесторов, но, надеемся, что в дальнейшем возможен коммерческий «плюс».

Конкурс вещателей должен проводить Нацсовет. Эти телеканалы у нас были, когда мы запускали экспериментальное вещание и мы продолжаем с ними сотрудничать. Определите каналы! Было, кстати, две проверки. Разница в технологиях DVB-H и DVB-Т2 только в модуляции. Мы специально вещаем в старой модуляции QPSK, поскольку получается помехозащищенный прием, который увеличивает дальность. Когда была проверка Нацсовета, к нам приезжали, мы показывали зону действия передатчика на приемниках. Мобильные операторы отказываются от данной технологии, потому что это конкуренты. Они пролоббировали решение, согласно которому эта технология теперь не поддерживается мобильными телефонами. Но решается это следующим образом – мобильный телефон имеет Blutooth или Wi-Fi. Создано устройство (и мы уже провели тесты), которое на расстоянии 5 метров позволяет принимать сигнал DVB-H. Это устройства 4–5 см, антенна у них внутренняя, стоимостью $4–5. Нами этот вопрос проработан – мы готовы завести 100 тысяч устройств, запустить процесс, но для этого нам нужно разрешение увеличить мощность. Но пока не будет выключен аналог, вопрос увеличения мощностей рассматриваться не будет», – говорит Виктор Гайворонский.

За все время вещания вложено 24 млн грн, из них 14 млн – оплата Концерну РРТ, 4 млн – налоги. Расход у нас получается в районе 300 тысяч гривен в месяц. Пока это затраты инвесторов, но, надеемся, что в дальнейшем возможен коммерческий «плюс»

На реплику Черныша о том, что провайдер не подавал ежегодные отчеты, юрист вещателя отметил, что отчеты по лицензии должны касаться только количества домохозяйств. Такую информацию компания подавала – сеть охватывает 17,4 тысяч домохозяйств. Юрист также акцентировал на том, что компания не обязана самостоятельно обращаться в Нацсовет, чтобы провести конкурс. Провести проверку, чтобы разобраться с отчетами, коллеги Олегу Чернышу снова отказали, потребовав назвать работника Нацсовета, который сказал, что таких отчетов не было.

IQ чиновников

Член Нацсовета Сергей Костинский указывает на субъективность Олега Черныша по отношению к «Эфиру»: «Я вижу не столько желание разобраться в ситуации, сколько подловить лицензиата. Это необъективно». Костинский указывает на то, что Черныш мог бы инициировать конкурсы вещателей технологии DVB-H. Черныш объясняет, что не видит смысла – технология не перспективная, и предлагает Костинскому как куратору контрольно-ревизионного управления инициировать проверку «Эфира» через трансляцию двух каналов, не предусмотренных лицензией.

Валентин Коваль уверяет, что законодательство не предусматривает возможности для Нацсовета не продлевать лицензию: «Сейчас у нас будет самое странное голосование – мы пониманием, что технология устаревшая, устройств для приема сигнала нет, но с другой стороны мы понимаем, что законодательство не дает возможности проверить провайдеров, ну а с третьей стороны видим, что было две проверки. Выходит двоякая ситуация, когда законодатель не позволяет нам остановить деятельность компании (…), которая делает непонятно что с 10-ватными передатчиками, мы обязаны продлить лицензию, потому что по закону мы обязаны это сделать. Мне это также не нравится. Во время проверки мы можем выявить недостатки. Но сейчас мы должны продлить лицензию, а потом уже можем объявлять проверку».

Александр Ильяшенко поддерживает провайдера – технология перспективная, провайдер проходил две проверки – сеть функционирует в том объеме, в котором позволил УГЦР: «Компания потратила дурные деньги, средства тратятся по сегодняшний день, лицензионный сбор был проплачен. Мы считает, что технология бесперспективна, хотя провайдер говорит иначе. Кто вернет вложенные деньги? Нужно садиться за стол и обсуждать будущее технологии, компании».

Мы считает, что технология бесперспективна, хотя провайдер говорит иначе. Кто вернет вложенные деньги?

Глава регулятора Юрий Артеменко также считает технологию перспективной, он процитировал информацию из интернета – стандарт используется в 50 странах мира, в частности в США, Нидерландах, Франции, Нигерии, Китае: «Нужно давать пробовать, развивать новые форматы», – резюмировал он.

Первый заместитель главы регулятора Ульяна Фещук также говорит, что юридических оснований не продлить лицензию нет: «Провайдерская лицензия предоставляет право проводить деятельность, но не содержит обязательство осуществлять деятельность. На сегодняшний день у нас юридических оснований отказать в продлении лицензии нет». Фещук добавила, что компания все это время исправно платила за использование радиочастотного ресурса.

Президентская четверка уклонилась от вопроса Олега Черныша, когда будет объявлен конкурс, Сергей Костинский дал поручение аппарату промониторить провайдера. В итоге Олег Черныш высказал несколько версий того, как ситуация с продлением лицензии «Эфира» может быть использована в ближайшем будущем. Он предполагает, что прецедент может быть использован таким же образом для продления лицензии «Зеонбуда», которая истекает в декабре 2020-го. Компания «Эфир» может как «ММДС-Украина» «посидеть на частотах», а потом получить за них компенсацию после конкурсов на 4G («ММДС-Украине» досталось 500 млн гривен от государства). В противном случае компания переоформит стандарт DVB-H на DVB-Т2 и получит еще один национальный цифровой мультиплекс для трансляций эфирных телеканалов. Учитывая, что замдиректора компании считает, что разница между DVB-H и DVB-Т2 только в модуляции, вероятность такого исхода близка к реальности. В планах компании «Зеонбуд» запуск платного пакета, еще один мультиплекс может понадобиться для трансляции платных каналов.

Учитывая, что 4 июля у четырех из семи членов ведомства истекает 5-летний срок полномочий, решение президентской части по продлению лицензии на «мертвую» технологию станет проблемой уже другого состава регулятора.

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