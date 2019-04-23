Президентская часть Нацсовета 5 раз отказалась объявить радиоконкурс для «Общественного»

18 апреля члены президентской части Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания на своем заседании отказались объявить радиоконкурс для развития ФМ-сетей общественных радиостанций. Данный вопрос был снят с повестки дня главой регулятора Юрием Артеменко из-за отсутствия так называемой стратегии по распределению свободных радиочастот.

Инициатором внесения в повестку дня объявления конкурсов для общественных радиостанций был член Нацсовета Олег Черныш, назначенный парламентом. Это была пятая попытка чиновника. В конкурсе, в котором может принять участие радиостанция «Украинское радио», член ведомства предлагал вынести частоту в Ивано-Франковске (100,4 МГц, 1 кВт); в конкурсе, в котором может принять участие радио «Промінь», выставлено 16 частот (15 областных центров и Мариуполь); в конкурсе для радио «Культура» – 7 областных центров (Винница, Днепр, Запорожье, Львов, Тернополь, Кропивницкий и Херсон).

Член президентской части Нацсовета Сергей Костинский сообщил о готовности объявить новые конкурсы в ближайшее время: «Я не поддерживаю спекуляции на тему общественного вещателя. Я являюсь куратором направления радиовещания в Украине. После того, как мы подытожим все конкурсы, будут вынесены объявления новых конкурсов на те частоты, которые находятся в резерве. После этого мы сможем принимать государственные решения вне зависимости от первого или второго тура выборов. Мы являемся независимым регуляторным органом. В наших приоритетах, как я неоднократно говорил, – строительство сетей общественных радиостанций. Это произойдет после этого конкурса (Нацсовет 18 апреля подвел итоги конкурса на местное радиовещание. – Ред.). Не надо ловить меня на слове. Это произойдет в ближайшее время». Последний раз чиновник обещал выставить частоты на конкурс до конца сентября 2018-го.

В повестке заседания Нацсовета 25 апреля вопрос объявления радиоконкурсов отсутствует. Первая попытка объявить конкурс для общественных радиостанций у Олега Черныша была в сентябре 2018-го, вторая – 14 марта, третья – 28 марта, четвертая – 11 апреля. Первые два раза президентская четвертка провалила голосование за объявление конкурса, объясняя это неготовностью «Общественного» освоить частоты в таком объеме из-за недофинансирования, два последние раза вопросы были сняты с повестки заседания из-за отсутствия так называемой стратегии по распределению свободных радиочастот.

Основная часть частот, предложенных на конкурс, – это аннулированные в октябре 2017-го частоты вещателей «Радиогруппы УМХ» («Ретро ФМ», «Авто радио» и NRJ). Всего в резерве Нацсовета 36 ФМ-частот «Радиогруппы УМХ», из которых 22 – в областных центрах.

Ранее «Телекритика» сообщала, что 8 апреля в эфире радио «Промінь» член Нацсовета Сергей Костинский, который курирует вопросы конкурсов в ведомстве, сообщил , что регулятор построит общенациональные ФМ-сети общественным радиостанциям только после строительства ФМ-сетей радиостанций «Прямой ФМ» и «Армия ФМ».

Напомним, в сети УР-1 из областных центров, помимо Ивано-Франковска, нет Одессы, в сети «Променя» только два областных центра (Луцк и Днепр), в сети «Культуры» – три областных центра (Луцк, Ивано-Франковск и Харьков).

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