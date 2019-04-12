📻 Попытка №5: Черныш рассказал о конкурсах для общественных радиостанций

Член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Олег Черныш на следующее заседание, 18 апреля, планирует вынести вопрос объявления конкурса на свободные частоты для развития ФМ-сетей общественных радиостанций – «Украинского радио», «Променя» и «Культуры». Вопрос конкурса будет внесен в повестку заседания. Об этом «Телекритике» сообщил Олег Черныш, предоставив список частот с указанием их мощностей и территории уверенного приема сигнала.

Таким образом, 18 апреля будет пятая попытка чиновника объявить радиоконкурс для развития ФМ-сетей общественных радиостанций. Первая попытка была в сентябре 2018-го, вторая – 14 марта, третья – 28 марта, четвертая – 11 апреля. Первые два раза президентская четвертка провалила голосование за объявление конкурса, объясняя это неготовностью «Общественного» освоить частоты в таком объеме из-за недофинансирования, в третий раз президентская часть регулятора отказалась внести вопрос конкурсов в повестку заседания, в четвертый раз вопрос был внесен в повестку, но в начале заседания был исключен из-за отсутствия стратегии по распределению частот у самого Нацсовета.

В конкурсе, в котором может принять участие радиостанция «Украинское радио», планируется вынесение частоты в Ивано-Франковске (100,4 МГц, 1 кВт); в конкурсе, в котором может принять участие радио «Промінь», выставлено 16 частот (15 областных центров и Мариуполь); в конкурсе для радио «Культура» – 7 областных центров (Винница, Днепр, Запорожье, Львов, Тернополь, Кропивницкий и Херсон).

Все три конкурса – форматные. В первом случае в конкурсных условиях прописано, что в общем объеме вещания не менее 50% должны составлять «передачи, отнесенные к определенному направлению, стилю или жанру, что должно быть указано в формате информационно-аналитические, публицистические передачи». Во втором конкурсе в общем объеме вещания не менее 50% должны составлять «передачи, отнесенные к определенному направлению, стилю или жанру, что должно быть указано в формате информационные, образовательные и развлекательные передачи». В третьем конкурсе не менее 50% программной концепции должны составлять «передачи, отнесенные к определенному направлению, стилю или жанру, что должно быть указано в формате культурно-художественные и образовательные передачи». Объем ведения передач на украинском языке во всех трех случаях должен составлять 100%; вещание должно осуществляться без ретрансляции программ других вещателей или использования выходных данных других вещателей.

В конкурс для развития сети радио «Промінь» включены следующие 16 городов: Винница, Житомир, Ужгород, Запорожье, Львов, Николаев, Полтава, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черновцы, Черкассы, Чернигов и Мариуполь. Мощность основной части частот – 1 кВт, в Чернигове – 250 Вт, Николаеве, Херсоне и Мариуполе – по 500 Вт.

В конкурсе для радио «Культура», также указаны в основном частоты мощностью 1 кВт, за исключением Тернополя (30 Вт) и Запорожья (500 Вт):

Основная часть частот, предложенных на конкурс – это аннулированные в октябре 2017-го частоты вещателей «Радиогруппы УМХ» («Ретро ФМ», «Авто радио» и NRJ), остальные частоты – это новые частоты, просчитанные Госцентром радиочастот. Всего в резерве Нацсовета 36 ФМ-частот «Радиогруппы УМХ», из которых 22 – в областных центрах.

Напомним, в сети УР-1 из областных центров, помимо Ивано-Франковска, нет Одессы, в сети «Променя» только два областных центра (Луцк и Днепр), в сети «Культуры» – три областных центра (Луцк, Ивано-Франковск и Харьков).

Как сообщалось ранее, 8 апреля в эфире радио «Промінь» член Нацсовета Сергей Костинский, который курирует вопросы конкурсов в ведомстве, сообщил, что регулятор построит общенациональные ФМ-сети общественным радиостанциям только после строительства ФМ-сетей радиостанций «Прямой ФМ» и «Армия ФМ».

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