⚡Президентская часть Нацсовета снова блокирует развитие общественных радиостанций

Президентская четверка Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания настояла на снятии с повестки дня вопроса объявления радиоконкурсов для расширения сети общественных радиостанций – «Променя» и «Культуры». Соответствующее предложение на заседании сделал глава Нацсовета Юрий Артеменко. Главу ведомства поддержало 5 членов регулятора, против высказались назначенные по квоте парламента Ольга Герасимьюк и Олег Черныш.

Свободные частоты на конкурс для общественных вещателей были вынесены Олегом Чернышом. Чиновник предложил объявить конкурс для УР-1, вынеся на него частоту в Ивано-Франковске, для радио «Промінь» – 15 областных центров и Мариуполь, для радио «Культура» – 7 областных центров. Решение чиновника мотивировано отсутствием частот в ФМ-диапазоне у общественных вещателей. В сети УР-1 из областных центров, помимо Ивано-Франковска, нет также Одессы, в сети «Променя» – только два областных центра (Луцк и Днепр), в сети «Культуры» – три областных центра (Луцк, Ивано-Франковск и Харьков).

Это четвертая попытка чиновника объявить радиоконкурс для общественных радиостанций. Первая попытка была в сентябре 2018-го, вторая – 14 марта этого года, третья – 28 марта. Первые два раза президентская четвертка провалила голосование по конкурсу, объясняя это неготовностью «Общественного» освоить частоты в таком объеме из-за недофинансирования, в третий раз президентская часть регулятора отказалась внести вопрос конкурсов в повестку заседания.

Юрий Артеменко свое предложение о снятии вопросов объявления конкурсов для общественных радиостанций снова аргументировал отсутствием «стратегии распределения частот»: «Я поднял протокол от 14 марта, где я и господин Ильяшенко предложили провести объявление конкурсов после подведения итогов конкурсов киевских и местных частот (итоги местного конкурса регулятор подведет на ближайшем заседании. – Ред.). Нужно собрать все частоты, которые есть, разработать стратегию их использования, потому я не поддерживаю это решение (объявление конкурса. – Ред.). Я предлагаю исключить эти вопросы, потому что обсуждать нечего – мы обсуждали этот вопрос уже несколько раз».

Затягивание Нацсоветом объявления конкурса – желание передать эти частоты кому-то другому, например, «Прямому ФМ», – Олег Черныш

В ответ Олег Черныш предположил, что затягивание вопроса объявления конкурсов на свободные частоты связано с целью провести конкурс под «Прямой ФМ»: «Ранее мы неоднократно говорили о том, что у общественного вещателя нет стратегии развития. Хотя есть План развития НОТУ, в котором записано развитие радиосетей. Сергей Анатольевич (Костинский. – Ред.) во время интервью на радио «Проминь» говорил, что он разработает концепцию. Я так понимаю, концепция разрабатывается уже больше двух лет для отдельных частот и конца-краю этому не видно. Что бы мы не говорили, но то, что касается развития радиосети Общественного вещания, – это наша задача, это предусмотрено законом. Все люди, в принципе, понимают, что затягивание Нацсоветом с оглашением конкурса – это желание передать эти частоты кому-то другому. Например, «Прямому ФМ». Я считаю, что перед вторым туром президентской кампании – это не государственное решение, а государственное решение – это объявить конкурс и потом его провести».

Сергей Костинский, курирующий вопросы конкурсов, перевел дискуссию на тему личностных отношений: «Коллеги демонстрируют неуважение к нам. Уже второе заседание подряд обвиняют нас в чем-то – каждое слово должно иметь действия. Вы постоянно делаете заявления – давайте или больше уважения, или больше действий».

Если бы мы хотели отдать их «Прямому», мы бы уже 10 раз провели конкурс, раздали частоты и все. Не надо обвинять нас в том, чего нет, – Ульяна Фещук

Замглавы регулятора Ульяна Фещук признала, что объявление радиоконкурсов на свободные частоты затягивается, но при этом заверила, что не в пользу «Прямого ФМ»: «Если бы мы хотели отдать частоты тому вещателю, который вы объявили, мы бы тогда уже давным-давно объявили конкурс и раздали соответствующие частоты тому, кого вы назвали. Это проще, логичнее и не составляет никаких проблем. Отсрочка проведения конкурса связана только с разработкой правильной стратегии развития радиоканалов, которые есть у «Общественного». Мы очень постепенно, правильно, пошагово расширяем сети. Если мы бы хотели отдать их «Прямому», мы бы уже 10 раз провели конкурс, раздали частоты и все. Не надо обвинять нас в том, чего нет».

Отвечая коллеге, Олег Черныш выразил непонимание позиции чиновницы, поскольку «в любую стратегию развития вписывается развитие сети во всех областных центрах». Он пообещал еще раз вынести вопрос на следующем заседании – 18 апреля.

Я не знаю, что важнее: «Промінь», УР-1, «Прямой», «Вести» или «Армия ФМ». Вопрос дискуссионный, – Юрий Артеменко

Юрий Артеменко дал понять, что частоты из резерва должны уйти «Армии ФМ», также были упомянуты «Прямой ФМ» и «Вести»: «Я хотел бы видеть, чтобы часть этих частот была спланирована, не знаю, по какой логике, под развитие сети военно-патриотического радио. Это очень правильно в условиях воюющей страны. Но это вопрос дискуссии, вопрос стратегии. Это также государственная, некоммерческая радиостанция – я не знаю, что важнее: «Промінь», УР-1, «Прямой», «Вести» или «Армия ФМ». Вопрос дискуссионный». На что Олег Черныш ответил, что считает «Промінь» патриотическим вещателем и напомнил, что закон об Общественном вещании предусматривает развитие именно общественных ФМ-сетей.

Ольга Герасимьюк выразила несогласие с главой регулятора: «Юрий Анатольевич, аккуратно высказывайтесь касательно патриотического вещания. Вчера была представлена новая модель финансирования НОТУ, где акцентировалось на том, что развитие «Общественного» это как раз вопрос патриотического, военного воспитания. Это тот вещатель, который не зависит ни от никаких политических влияний. Говорить вещи, что мы не знаем, что важнее – «Прямой», «Общественное» или «Вести» – это неправильный текст. Согласитесь!»

Артеменко ответил, что коллега его «не так поняла». За главу регулятора вступился Сергей Костинский: «Аккуратно надо говорить, когда коллега на конкурсе сообщил о коррупционной составляющей. Вы просто необъективны», – отметил Костинский, имея в виду Олега Черныша.

Эксперты Совета Европы, проанализировав всю ситуацию, сказали, что в вопросе общественного вещателя основная проблема – это политические решения, – Ольга Герасимьюк

Ольга Герасимьюк попросила дать ей возможность закончить: «В моем выступлении вчера не было ничего о коррупционной составляющей. Прошу не спешить с текстами, которые вы высказываете здесь. Это все записывается, и рукописи не горят. Общественный вещатель – это сверхважное наше задание. Независимо от того, кто бы пришел к власти, какой бы парламент не выбрали, эта реформа не может быть истолкована так, чтобы поставить ее под сомнение. О коррупционной составляющей я не сказала сейчас ни слова. Эксперты Совета Европы, проанализировав всю ситуацию, сказали, что в вопросе общественного вещателя основная проблема – это политические решения. (…) Я переживаю, что мы можем оставить места в Нацсовете с окончанием каденции, не выполнив эту задачу (выдача частот общественным радиостанциям. – Ред.) перед обществом в воюющей стране», – резюмировала первый замглавы ведомства.

Как сообщалось ранее, 8 апреля в эфире радио «Промінь» Сергей Костинский сообщил, что регулятор построит общенациональные ФМ-сети общественным радиостанциям только после строительства ФМ-сетей радиостанций «Прямой ФМ» и «Армия ФМ». На конкурсе 4 апреля Юрий Артеменко отметил, что «Прямой ФМ» должен начать вещание до парламентских выборов.

В резерве Нацсовета находится около 40 частот после аннулирования лицензий вещателей «Радиогруппы УМХ» из-за их непрозрачной собственности. В подвешенном состоянии находятся также частоты вещателя УМХ «Радио Пятница» (ДП «Новий обрій»), сеть которого насчитывает 55 крупнейших городов Украины (официальный владелец – юрист Максим Варламов). 7-летний срок действия лицензии «Радио Пятница» истек 16 июня 2018 года, но Нацсовет до сих пор не рассмотрел вопрос ее продления, а потому по закону лицензия остается действительной.

Напомним, радиостанция «Армия ФМ» Министерства обороны начала вещание 1 марта 2016-го. В ноябре 2018 года вещатель получил три частоты в ФМ-диапазоне в Киеве, Виннице и Житомире. До этого у радиостанции было пять ФМ-частот в Донецкой и Луганской областях, цифровая лицензия в формате DAB+ в Киеве и 12 разрешений на временное вещание в населенных пунктах Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Информационная радиостанция «Прямой ФМ» была основана летом 2018-го, официально она принадлежит экс-регионалу, а ныне руководителю киевского отделения партии «Наш край» Владимиру Макеенко. Реальным собственником СМИ называют нардепа от БПП и бизнес-партнера президента Игоря Кононенко. В сентябре радиостанция получила цифровую радиочастоту DAB+ в Киеве, в октябре 2018-го – первые 6 ФМ-частот в регионах, 4 апреля – ФМ-частоту в Киеве. Летом 2018 года Нацсовет заказывал под нужды радиостанции просчет 61 ФМ-частоты по всей Украине, в которой были указаны областные центры.

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